Berbohong termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Perintah untuk meninggalkan hal tercela itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa laa talbisul haqqa bilbaatili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamoon

Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Meski begitu, ternyata berbohong juga bisa dibolehkan dalam Islam dengan syarat dilakukan dalam kondisi darurat.

Apa Saja Bohong yang Diperbolehkan dalam Islam?

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan tiga jenis dusta atau kebohongan yang boleh dilakukan yaitu:

“Ibnu Syihab berkata, “Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada tiga perkara, “Peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami (dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga).”

Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

“Bukanlah termasuk pendusta orang yang berusaha memperbaiki hubungan antarmanusia, lalu menyampaikan kebaikan atau berkata yang mengandung kebaikan.”

Jadi, kebohongan yang diizinkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Bohong untuk Mendamaikan Orang Lain

Diperbolehkan berbohong untuk mendamaikan orang-orang yang berantem tanpa merugikan pihak mana pun.

Bahkan, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah SWT memerintahkan untuk mendamaikan orang yang berkelahi.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan untuk tidak bermusuhan dalam surah Ali-Imran ayat 103.

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

2. Bohong ketika Perang

Islam juga memperbolehkan berbohong ketika berperang sebagai strategi untuk mengalahkan musuh.

Hal ini pun disepakati oleh para ulama, termasuk Ibnu Muflih dari Mazhab Hanbali.

Dalam kitabnya al-Adab al-Kubro, Ibnu Muflih menjelaskan sebagai berikut:

“Dan diharamkan berdusta di luar tiga perkara tersebut yaitu islah (mendamaikan), perang, dan istri.”

3. Bohong untuk Menghibur Suami/Istri

Terdapat banyak hadis tentang diperbolehkannya berbohong kepada suami atau istri.

Salah satunya yang diriwayatkan Ummu Kultsum. Beliau berkata:

“Tidaklah aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan keringanan sedikit pun berkaitan dengan perkataan dusta kecuali dalam tiga perkara. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, Tidaklah termasuk bohong jika seseorang (berbohong) untuk mendamaikan di antara manusia, dia mengatakan suatu perkataan yang tidaklah dia maksudkan kecuali hanya untuk mengadakan perdamaian (perbaikan), seseorang yang berkata (berbohong) ketika dalam peperangan, dan seorang suami yang berkata kepada istri dan istri yang berkata kepada suami.” (HR Abu Dawud).

Namun, perlu dipahami bahwa bohong yang diperbolehkan menurut hadis di atas adalah untuk menyenangkan hati suami atau istri.

Misalnya, seorang suami berkata bahwa istrinya wanita paling cantik atau masakannya yang terenak di dunia.

Padahal, faktanya ada banyak wanita yang lebih cantik dan yang masakannya lebih enak daripada sang istri.

Ahli hadis sekaligus ulama terkemuka Mazhab Syafi’i, Imam An-Nawawi, menjelaskan hal itu lebih rinci sebagai berikut: