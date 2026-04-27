Nabi Sulaiman AS merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang kisahnya banyak diabadikan di dalam Alquran.

Beliau adalah pewaris takhta, kekuasaan, dan kekayaan dari sang ayah, yakni Nabi Daud AS.

Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengimani para rasul beserta mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, tidak terkecuali dengan mukjizat Nabi Sulaiman AS.

Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Alquran surat An-Nisa ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Alquran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya.

Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.”

Berbagai Mukjizat Nabi Sulaiman AS

Allah SWT membekali Nabi Sulaiman dengan berbagai keistimewaan agar beliau menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana bagi kaumnya.

Berikut adalah sederet mukjizat luar biasa Nabi Sulaiman AS:

1. Mampu Mengerti dan Berbicara Bahasa Binatang

Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan unik, yaitu bisa berdialog dengan bangsa binatang untuk membantunya dalam kehidupan sehari-hari.

Beliau tidak hanya sekadar mendengar suara, tapi juga paham intonasi dan kondisi hewan tersebut, misalnya apakah mereka sedang lelah, haus, atau lapar.

Beberapa kisah yang populer adalah saat beliau berkomunikasi dengan burung Hudhud mengenai Ratu Balqis, serta ketika beliau mendengar instruksi ratu semut kepada kawanannya.

Mukjizat Nabi Sulaiman ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Wa warisa Sulaimaanu Daawooda wa qaala yaaa aiyuhan naasu 'ullimnaa mantiqat tairi wa ooteenaa min kulli shai'in inna haazaa lahuwal fadlul mubeen

Artinya: Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”

2. Mewarisi Kekayaan yang Sangat Berlimpah

Selain mendapat kekayaan dari sang ayah, Nabi Sulaiman juga berdoa secara khusus kepada Allah SWT agar diberikan sebuah kerajaan dan harta yang levelnya tidak akan pernah bisa disamai oleh siapa pun setelahnya.

Doa ini dikabulkan, terbukti dari istananya yang dibangun dengan penuh kemewahan menggunakan emas hingga berlian.

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Qaala Rabbigh fir lee wa hab lee mulkal laa yambaghee li ahadim mim ba'de inaka Antal Wahhab

Artinya: Dia berkata, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.”

3. Menundukkan Bangsa Jin dan Setan

Bukan hanya manusia dan hewan, kekuasaan Nabi Sulaiman juga menjangkau alam gaib. Allah SWT membuat jin dan setan tunduk dan mengikuti perintah beliau. Bahkan, makhluk gaib tersebut ikut membantu membangun istana yang megah.

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 17:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

Wa hushira Sulaimaana junooduhoo minal jinni wal insi wattairi fahum yooza'oon

Artinya: “Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib.”

4. Menangkap dan Memenjarakan Iblis

Ada satu kisah menarik di mana Nabi Sulaiman sangat ingin agar manusia berhenti berbuat maksiat.

Beliau lalu memohon izin kepada Allah SWT untuk mengikat dan memenjarakan iblis selama beberapa hari.

Awalnya Allah sudah melarang karena hal tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan, namun beliau tetap bersikeras.

Setelah iblis dipenjara, ternyata efeknya di luar dugaan. Orang-orang kehilangan gairah duniawi, membuat roda ekonomi mati total dan pasar-pasar pun tutup sehingga anak buah Nabi Sulaiman kesulitan mencari gandum.

Setelah mendapat teguran penjelasan dari Allah SWT bahwa absennya godaan iblis malah membuat manusia malas bekerja mencari nafkah duniawi, Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis itu kembali.

5. Menaklukkan Angin

Nabi Sulaiman AS juga diberikan mukjizat berupa kemampuan mengendalikan angin.

Dengan kemampuan ini, beliau bisa bepergian secara kilat melintasi berbagai wilayah hanya dengan menggunakan permadaninya yang diterbangkan oleh angin kencang atas perintahnya.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 81:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

Wa li Sulaimaanar reeha 'aasifatan tajree bi amriheee ilal ardil latee baaraknaa feehaa; wa kunnaa bikulli shai'in 'aalimeen

Artinya: “Dan (Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Dan Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.”

6. Menemukan Kubah Ajaib di Dasar Laut

Atas petunjuk wahyu dari Allah SWT, Nabi Sulaiman pernah memerintahkan jin jenis ifrit untuk menyelam ke kedalaman samudra.

Di sana, mereka menemukan sebuah kubah luar biasa yang dipenuhi zamrud dan mutiara.

Menakjubkannya lagi, di dalam kubah tersebut ada seorang pemuda yang terjaga dengan selamat, yang ternyata sudah berada di sana sejak era Nabi Ibrahim AS.

7. Dikaruniai Kecerdasan dan Kebijaksanaan Sejak Kecil

Kehebatan Nabi Sulaiman tidak hanya muncul pada masa dewasanya.