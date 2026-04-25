Nabi Hud AS merupakan nabi keempat yang termasuk dalam garis keturunan Nabi Nuh AS.

Beliau diutus kepada kaum ‘Ad, sebuah kaum yang hidup di wilayah Al-Ahqaf, yakni daerah perbukitan pasir yang terletak di antara Oman dan Hadramaut, Yaman.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-A’raf ayat 65:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Wa ilaa 'aadin akhaahum Hoodaa; qaala yaa qawmi' budul laaha maa lakum min ilaahin ghairuh; afalaa tattaqoon

Artinya: “Dan kepada kaum ‘Ad (Kami utus) Hud, saudara mereka. Dia berkata, ‘Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?’”

Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Hud AS kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kaumnya dikenal sombong dan enggan meninggalkan kebiasaan menyembah selain Allah.

Walau begitu, beliau tetap berdakwah dengan penuh kesabaran dan keteguhan, menyeru kaum ‘Ad untuk kembali kepada tauhid.

Sebagaimana nabi-nabi lainnya, Nabi Hud AS juga diberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Lantas, apa saja mukjizat Nabi Hud tersebut?

Berbagai Mukjizat Nabi Hud AS

Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Hud AS termasuk mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang bisa terlihat dan dirasakan langsung oleh pancaindra.

Mukjizat ini berkaitan dengan hukuman fisik yang ditimpakan kepada kaum ‘Ad. berikut adalah penjelasannya:

1. Mendatangkan Kemarau Panjang dan Hujan Atas Izin Allah

Sebagai teguran pertama atas kesombongan mereka, Allah SWT menimpakan azab berupa kemarau panjang yang mengeringkan sumber air, membuat tanaman gagal panen, hingga membunuh hewan ternak kaum 'Ad.

Di tengah kekeringan parah tersebut, Nabi Hud AS dianugerahi mukjizat berupa kemampuan mendatangkan dan menurunkan hujan atas izin Allah SWT.

2. Datangnya Azab Badai Dahsyat

Karena kaum ‘Ad tetap ingkar dan menolak peringatan Nabi Hud AS, Allah SWT menurunkan azab berupa awan hitam.

Awalnya, mereka justru menyambutnya dengan gembira, karena mengira itu adalah tanda turunnya hujan yang akan mengakhiri kekeringan.

Namun kenyataannya, awan tersebut membawa badai angin yang sangat dahsyat dan dingin.

Angin itu berhembus tanpa henti selama tujuh malam dan delapan hari, menghancurkan kaum ‘Ad beserta seluruh bangunan mereka hingga tidak tersisa.

Peristiwa ini juga dijelaskan secara rinci dalam Alquran surat Al-Haqqah ayat 6-7:

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

Wa ammaa 'Aadun fa uhlikoo bireehin sarsarin 'aatiyah

Sakhkharahaa 'alaihim sab'a la yaalinw wa samaaniyata ayyaamin husooman fataral qawma feehaa sar'aa ka annahum a'jaazu nakhlin khaawiyah

Artinya: “Sedangkan kaum ‘Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin,”

Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus-menerus;

maka kamu melihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong (lapuk).”

3. Keselamatan dan Perlindungan dari Bencana Besar

Di tengah hantaman angin kencang yang mematikan satu kaum tersebut, Allah SWT memberikan perlindungan mukjizat bagi Nabi Hud AS beserta para pengikutnya yang beriman.

Mereka diselamatkan dari azab yang berat tanpa cela sedikit pun, seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat 58:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

Wa lammaa jaaa'a amrunaa najainaa Hoodanw wallazeena aamanoo ma'ahoo birahmatim minnaa wa najainaahum min 'azaabin ghaleez

Artinya: “Dan ketika azab Kami datang, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami.

Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat.”

4. Dianugerahi Usia Panjang

Setelah bencana badai itu berakhir, Allah SWT memberikan umur panjang kepada Nabi Hud AS hingga sekitar 130 tahun.

Dengan karunia tersebut, beliau bersama kaum Mukmin yang selamat dapat berpindah ke wilayah Hadramaut untuk memulai kehidupan baru.