Bukan cuma manusia saja yang punya hak. Dalam Islam, setiap orang meninggal pun masih memiliki hak, yakni dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan.

Keempat hak jenazah itu hukumnya fardhu khifayah bagi sekelompok muslim yang masih hidup.

Artinya, kewajiban itu akan gugur jika ada sebagian muslim yang melaksanakannya. Namun, jika tidak ada satu pun yang mengurusnya, seluruh muslim di lingkungan itu ikut berdosa.

Oleh karena itu, penting untuk memahami tata cara mengurus jenazah yang benar, termasuk mengetahui berapa jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan.

Berapa Jumlah Kain Kafan untuk Jenazah Perempuan?

Jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan adalah lima helai yang terdiri dari kain basahan (sarung), baju kurung, kerudung, dan dua lembar kain untuk menutupi seluruh tubuh.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa jenazah perempuan harus dikafani dengan tiga lapisan kain.

Hal itu tertuang dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzha Imam al-Syafi’i berikut ini:

“Jika jenazahnya adalah perempuan, maka disunahkan untuk mengafaninya dengan tiga lapis kain berwarna putih, yakni sarung (izar) yang menutupi tubuhnya mulai dari pusar hingga ke bawah, kerudung (khimar) yang menutupi kepalanya, gamis yang menutupi bagian atas tubuhnya di luar izar dan dua lapis pakaian yang menutupi keseluruhan jasadnya.”

Ketentuan ini disebut-sebut berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, di mana Nabi Muhammad SAW meminta agar putrinya, Umi Kulsum, dikafani dengan lima helai kain.

Bolehkah Menggunakan Kain Kafan Selain Warna Putih?

Mayoritas ulama, termasuk empat mazhab menilai bahwa kain kafan berwarna putih sangat dianjurkan dan yang paling utama.

Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW berikut:

“Berpakaianlah dengan kain putih. Sesungguhnya ia pakaianmu yang paling baik. Dan jadikanlah kain putih itu sebagai kain kafan untuk orang yang meninggal di antara kalian.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Nabi Muhammad SAW pun saat meninggal dikafani dengan tiga helai kain kafan, sebagaimana dikisahkan ibunda Aisyah radhiyallahu ‘anha berikut:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala).” (HR Bukhari dan Muslim).

Namun, menurut ulama terkemuka asal Arab Saudi, boleh juga menggunakan warna lain jika tidak ditemukan kain kafan berwarna putih.

Bagaimana Cara Mengafani Jenazah Perempuan?

Berikut ini tata cara mengafani jenazah perempuan yang wajib diketahui setiap muslimah: