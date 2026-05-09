Dalam Islam, hari kiamat adalah sebuah kepastian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajj ayat 7:

“Dan sungguh, (hari) Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya; dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapa pun yang di dalam kubur.”

Tanda-tanda kiamat pun mulai tampak, meskipun sebagian besar masih berupa tanda-tanda kecil, seperti kematian dan maraknya kemaksiatan.

Di sisi lain, terdapat pula tanda-tanda kiamat besar (kubra) yang harus diwaspadai dan dijadikan pengingat bagi umat Islam.

Salah satu tanda yang sering diperbincangkan adalah mengeringnya Sungai Eufrat.

Lantas, benarkah peristiwa tersebut merupakan tanda kiamat?

Di Mana Letak Sungai Eufrat?

Sungai Eufrat membentang sekitar 2.700 km sampai 2.800 km. Sungai ini melintasi tiga negara, yakni Turki, Suriah, dan Irak.

Sebagai sungai terpanjang di Asia Barat, Eufrat menjadi tulang punggung peradaban awal manusia di Mesopotamia.

Sungai Eufrat memiliki air tanah yang melimpah, sehingga mampu memfasilitasi pertanian di sekitarnya dan berdampak pada sektor ekonomi di wilayah tersebut.

Namun, NASA pernah mengungkapkan bahwa Sungai Eufrat mengalami penurunan debit air dari tahun 2003 yang disebabkan sedimentasi dan perubahan iklim.

Benarkah Sungai Eufrat Mengering Tanda Kiamat?

Fenomena mengeringnya Sungai Eufrat menjadi perhatian khusus umat Islam sebab tercantum dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Eufrat mengering. Berikut bunyi lengkapnya:

“Kiamat tidak akan terjadi sampai Eufrat mengering, sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang (yang memperebutkannya), terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, ‘Mudah-mudahan akulah orang yang selamat.’” (HR Muslim)

Dalam hadis lainnya, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan sebagai berikut tentang mengeringnya Sungai Eufrat:

“Dari Ubai bin Ka’ab berkata, ‘Orang-orang terus sibuk mencari dunia. ‘Hampir saja Furat terbuka dan banyak simpanan emas. Saat mendengarnya, orang-orang menghampirinya, lalu orang yang didekatnya berkata, ‘Bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya.’ Rasul bersabda, ‘Mereka berperang karenanya, dari setiap 100 orang, 99 terbunuh.’” (HR Muslim)

Dari hadis lainnya yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW melarang siapa pun untuk mengambil emas tersebut.

“Hampir terbuka al-furat dengan (berisi) simpanan emas. Siapa yang mendatanginya, jangan sekali-kali mengambilnya.” (HR At-Tirmidzi)

Namun, para ulama belum mencapai kesepakatan mengenai makan Furat sebenarnya. Ada yang menyebut Furat adalah sungai di Kufah.

Sebagian ulama menilai Furat berarti laut, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Furat adalah air yang rasanya tawar sekali.

Artinya, jika disebut bahwa mengeringnya Sungai Eufrat sebagai tanda kiamat, itu bisa jadi benar atau salah.

Selain itu, terdapat perbedaan istilah dalam dua hadis, meski sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Hadis pertama menggunakan istilah “gunung emas”, sedangkan yang satu menyebut “simpanan emas”.

Ulama asal India, Al-Mubarakfuri, menjelaskan bahwa sebutan “gunung” menunjukkan banyaknya emas tersebut. Sementara, “simpanan” merupakan sebutan sebelum ditemukan emas-emas itu.

Dengan demikian, keringnya Sungai Eufrat tidak cukup menjadi tanda kiamat sebab yang menjadi pokok dari hadis-hadis itu adalah mencegah agar tidak terjadi bunuh-bunuhan karena berebut emas.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tidak mengambil emas tersebut agar tidak terjadi pertikaian dan kehancuran.

Adapun arti dari mencegah pertikaian akibat saling membunuh sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Kelak bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya semisal tiang dari emas dan perak, lalu akan datang seorang pembunuh seraya berkata, ‘Karena benda inilah aku membunuh.’ Lalu, datang pula orang yang memutuskan tali silaturahmi seraya berkata, ‘Karena benda inilah aku memutuskan tali silaturahmi.’ Lalu, datang pula seorang pencuri seraya berkata, ‘Karena benda inilah tanganku dipotong.’ Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikitpun.” (HR Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa mengeringnya Sungai Eufrat bukan tanda kiamat, melainkan perebutan hartanya yang membuat orang mencuri, memutus tali silaturahmi, dan membunuh.