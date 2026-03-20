Hari Raya Idulfitri dimaknai dengan kembalinya seorang muslim ke keadaan fitrah atau suci, seperti bayi yang baru lahir.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang melaksanakan ibadah Shaum selama satu bulan penuh dengan penuh keimanan kepada Allah, maka apabila ia memasuki Idulfitri ia akan kembali menjadi fitrah seperti bayi dalam rahim ibunya.” (HR Bukhari).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa yang berpuasa selama Ramadan karena Allah SWT akan dihapus dosa-dosanya.

“Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhari dan Muslim).

Namun, benarkah Allah SWT mengampuni semua dosa pada Idulfitri?

Benarkah Semua Dosa Diampuni pada Hari Raya Idulfitri?

Tidak semua dosa otomatis terhapus pada Hari Raya Idulfitri atau setelah menjalani puasa Ramadan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ampunan dari Allah SWT itu khusus untuk dosa-dosa kecil. Sementara, dosa besar tetap memerlukan tobat nasuha.

Dosa-dosa besar menurut Islam di antaranya syirik atau menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, hingga berzina.

Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk menjauhi tujuh dosa besar, sebagaimana hadis berikut ini:

“Jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para sahabat bertanya, “Apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, dosa terhadap sesama manusia, seperti mencuri, memfitnah, atau merampas hak, juga tidak diampuni sebelm meminta maaf kepada yang bersangkutan.

Ampunan bagi dosa-dosa kecil pun dijanjikan bagi mereka yang menjalankan ibadah selama Ramadan dengan iman, tulus, dan mengharapkan rida Allah SWT.

Apa Saja Tanda Puasa Ramadan Diterima Allah SWT?

Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ditegaskan bahwa orang yang berpuasa karena mengharap rida Allah SWT akan diampuni dosa-dosanya.

Artinya, salah satu tanda puasa Ramadan kita diterima adalah jika beribadah karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Tanda kedua adalah jika selama Ramadan dan setelahnya kita menjauhi gibah, berbohong, hingga hal-hal lain yang dilarang Allah SWT.

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkannya, maka Allah Ta’ala tidak butuh kepada puasanya.”

Nabi Muhammad SAW juga sudah menjelaskan bahwa banyak yang tidak mendapat pahala puasa karena masih melakukan hal yang dilarang agama.