Dalam ajaran Islam, Nabi Isa AS termasuk salah satu nabi yang sangat mulia dan telah disebut berkali-kali dalam Alquran.

Di samping itu, Islam juga mengajarkan bahwa Nabi Isa bukan wafat secara biasa seperti manusia lainnya, tapi diangkat oleh Allah ke langit.

Nantinya, beliau akan kembali ke bumi menjelang kiamat untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan Allah. Lantas, benarkah Nabi Isa AS masih hidup?

Benarkah Nabi Isa AS Masih Hidup?

Dalam Alquran, dijelaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh ataupun disalib, walaupun tampak seakan-akan demikian bagi orang-orang yang memusuhinya.

Melainkan, beliau diangkat ke langit oleh Allah dan hidup dalam kondisi yang hanya diketahui Allah SWT.

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 157-158:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya:

157) dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,”

padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa.

Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.

Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.

158) Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Naiknya Nabi Isa ke langit menunjukkan bahwa Allah menjaga jasad dan ruh beliau.

Dengan begitu, beliau masih hidup sampai waktunya turun kembali di akhir zaman.

Di samping itu, kehidupan Nabi Isa yang masih berlangsung di langit juga dijadikan dasar bagi pertemuan beliau dengan Nabi Muhammad dalam Isra’ Mi’raj.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa pertemuan ini membuktikan bahwa beliau masih hidup secara jasad dan ruh, meski tidak tampak di bumi.

Apakah Nabi Isa akan Benar-Benar Turun ke Bumi pada Akhir Zaman?

Mayoritas ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa Nabi Isa akan turun kembali menjelang kiamat. Turunnya beliau bertujuan untuk menegakkan keadilan, menghancurkan Dajjal, dan meluruskan akidah manusia di akhir zaman.

Turunnya Nabi Isa pada menjelang hari kiamat ini juga tercantum dalam Alquran surat Az-Zukhruf ayat 61:

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

Wa innahoo la'ilmul lis Saa'ati fala tamtarunna bihaa wattabi'oon; haazaa Siraatum Mustaqeem

Artinya: “Dan sungguh, dia (Isa) itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari Kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang (Kiamat) itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.”