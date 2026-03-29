Di tengah masyarakat, sering muncul anggapan bahwa dosa anak perempuan akan ditanggung oleh ayahnya, atau setelah menikah ditanggung oleh suaminya.

Pernyataan ini cukup populer, namun sering kali disalahpahami tanpa melihat penjelasan lengkap dalam ajaran Islam.

Sebetulnya, benarkah dosa anak perempuan ditanggung ayah? Dalam hal ini, Islam memiliki prinsip yang sangat jelas terkait tanggung jawab dosa setiap individu.

Benarkah Dosa Anak Perempuan Ditanggung Ayah?

Tidak benar jika dipahami bahwa ayah menanggung dosa anak perempuan secara langsung.

Dalam Islam, tidak ada konsep bahwa dosa seseorang bisa dibebankan atau dipindahkan kepada orang lain, termasuk antara anak dan orang tua.

Pada dasarnya, setiap individu tetap bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.

Hal ini ditegaskan dalam surat Al-An’am ayat 164:

..وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

..Wa laa taksibu kullu nafsin illaa 'alaihaa; wa laa taziru waaziratunw wizra ukhraa..

Artinya: “..Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain..”

Penjelasan ini juga ditekankan oleh Buya Yahya, bahwa tidak ada dalil yang menyatakan adanya pemindahan dosa seperti itu.

Ayah tidak otomatis menanggung dosa anak perempuan, dan anak akan tetap menanggung dosanya sendiri, terutama ketika sudah baligh.

Lantas Mengapa Ayah Disebut Ikut Menanggung Dosa Anak Perempuannya?

1. Tanggung Jawab dalam Membimbing Keluarga

Dalam Islam, ayah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga.

Karenanya, ia wajib membimbing, mendidik, dan menjaga keluarganya dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Kullukum rā‘in wa kullukum mas’ūlun ‘an ra’iyyatihi

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari No. 4801)

Selain itu, tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarganya juga ditegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Yaaa ayyuhal lazeena samanoo qooo anfusakum wa ahleekum naaranw waqoodu han naasu

wal hijaaratu 'alaihaa malaaa'ikatun ghilaazun shidaadul laa ya'soonal laaha maa amarahum wa yaf'aloona maa yu'maroon

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

2. Bisa Ikut Berdosa Jika Lalai

Buya Yahya menegaskan bahwa ayah tidak menanggung dosa anak secara langsung, tetapi bisa ikut berdosa jika lalai menjalankan tanggung jawabnya.

Misalnya, ketika seorang ayah membiarkan anaknya melakukan maksiat tanpa ditegur, maka ia ikut berdosa karena telah lalai dalam membimbing anaknya.

Dosa tersebut juga tidak hanya terbatas pada hubungan ayah dan anak perempuan saja, melainkan ayah dan ibu dengan semua anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Batasan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Pada dasarnya, Islam memberikan batasan yang jelas terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka.

Dalam hal ini, orang tua wajib memberikan pendidikan agama, mengajarkan akhlak yang baik, serta menjaga anak dari hal-hal yang dilarang.