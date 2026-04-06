Menutup aurat merupakan kewajiban penting dalam ajaran Islam, khususnya bagi wanita.

Namun, dalam kajian fikih, para ulama dari empat mazhab memiliki rincian yang berbeda terkait batas aurat wanita, baik di hadapan non-mahram, mahram, maupun dalam kondisi tertentu seperti salat.

Perlu dipahami bahwa perbedaan ini bukanlah pertentangan, melainkan hasil ijtihad para ulama dalam memahami dalil Alquran dan hadis.

Pengertian Aurat dalam Islam

Secara bahasa, aurat berarti sesuatu yang harus ditutupi.

Sedangkan dalam istilah fikih, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan syariat.

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kesopanan dan perlindungan diri, baik secara individu maupun sosial.

Menutup aurat bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk ketaatan dan upaya menjaga martabat, baik bagi pria maupun wanita.

Perintah menutup aurat, khususnya bagi wanita, juga telah ditegaskan dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya:

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

Batas Aurat Wanita Menurut 4 Mazhab Populer

Dalam pembahasan fikih, aurat wanita tidak dipandang dalam satu situasi saja.

Justru, para ulama membaginya ke dalam beberapa kondisi, seperti saat berhadapan dengan non-mahram, dengan mahram, sesama wanita, maupun saat menjalankan ibadah seperti salat.

Pembagian ini penting untuk diperhatikan karena setiap situasi memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda.

Di sinilah kemudian muncul perbedaan pendapat antar mazhab, karena masing-masing ulama menafsirkan batasan tersebut berdasarkan dalil dan pertimbangan yang mereka gunakan.

1. Menurut Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, pembahasan aurat wanita cukup rinci dan mempertimbangkan kondisi sosial.

Ketika seorang wanita berada di hadapan laki-laki non-mahram, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa seluruh tubuh adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

Pendapat ini banyak dianggap sebagai yang paling “moderat” dan juga cukup luas diikuti oleh umat Islam.

Namun, ketika berada di hadapan mahram, batasannya menjadi lebih longgar.

Seorang wanita diperbolehkan menampakkan bagian tubuh yang biasa terlihat dalam aktivitas sehari-hari, seperti kepala, leher, tangan, dan kaki.

Meski begitu, bagian tubuh inti seperti perut, punggung, serta area antara pusar dan lutut tetap harus ditutup.

Dalam konteks salat, mazhab Hanafi memberikan sedikit kelonggaran tambahan, yaitu membolehkan terlihatnya bagian luar kaki selain wajah dan telapak tangan.

2. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang relatif sejalan dengan mayoritas ulama dalam hal aurat di hadapan non-mahram.

Wajah dan telapak tangan dianggap bukan aurat, sehingga boleh terlihat selama tidak menimbulkan fitnah.

Namun, dalam konteks hubungan dengan mahram, mazhab ini tetap memberikan batasan yang cukup tegas.

Meskipun beberapa bagian tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki boleh terlihat, bagian tubuh yang lebih sensitif seperti dada, paha, dan bagian tengah tubuh tetap wajib ditutup.

3. Menurut Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i yang banyak dianut di Indonesia juga memiliki pandangan yang cukup dikenal luas. Dalam interaksi dengan non-mahram, seluruh tubuh wanita dianggap aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.

Namun, ketika berbicara tentang aurat di hadapan mahram, terdapat dua pendekatan dalam mazhab ini.

Pendapat yang lebih longgar menyatakan bahwa selain area antara pusar dan lutut, maka boleh terlihat di hadapan mahram.

Sementara pendapat lainnya membatasi hanya pada bagian yang biasa tampak dalam aktivitas sehari-hari, seperti kepala dan tangan.

Dalam ibadah salat, mazhab Syafi’i menegaskan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Karena itu, menutup aurat dengan sempurna menjadi syarat sahnya salat.

4. Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali dikenal sebagai yang paling berhati-hati dalam masalah aurat. Dalam pandangan ini, seluruh tubuh wanita di hadapan non-mahram dianggap sebagai aurat, bahkan dalam sebagian riwayat termasuk kuku.

Pendekatan ini didasarkan pada upaya maksimal untuk mencegah fitnah dan menjaga kehormatan. Karena itu, standar yang digunakan cenderung lebih ketat dibandingkan mazhab lainnya.

Namun, dalam hubungan dengan mahram, mazhab Hanbali tidak jauh berbeda dengan mazhab lain.