Islam melarang keras menyebarkan aib orang lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Jauhilah oleh kalian prasangka sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilan kalian orang-orang yang bersaudara.” (HR al-Bukhari).

Seorang muslim yang menjaga aib orang lain pun akan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” (HR Muslim).

Meski demikian, masih banyak orang yang melakukannya, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Lalu, apa saja bahaya dari menyebarkan aib orang lain?

Hukum Menyebar Aib Orang Lain dalm Islam

Mengumbar aib orang lain hukumnya haram dan termasuk dosa besar dalam Islam. Perbuatan ini setara dengan gibah yang diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal.

Perintah untuk meninggalkan gibah dan tidak mencari kesalahan atau aib orang lain tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanuj taniboo kaseeram minaz zanni inna ba'daz zanniismunw wa laa tajassasoo wa la yaghtab ba'dukum ba'daa; a yuhibbu ahadukum any yaakula lahma akheehi maitan fakarih tumooh; wattaqul laa; innal laaha tawwaabur Raheem

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Hati-Hati! Ini Bahaya Menyebar Aib Orang Lain

Berikut adalah dosa atau bahaya yang kita dapatkan jika menyebarkan aib orang lain:

1. Seperti Memakan Bangkai Saudara Sendiri

Seorang muslim yang menyebarkan aib orang lain diibaratkan seperti memakan bangkai saudara sendiri.

Perumpamaan itu menegaskan betapa menjijikkannya perilaku tersebut seperti yang tertulis dalam surah Al-Hujurat ayat 12.

2. Dibuka Aibnya oleh Allah SWT

Bahaya lainnya menyebarkan aib atau mengumbar kesalahan orang lain adalah Allah SWT akan membuka aibnya sendiri.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya, Allah telah menutupi aibnya, tetapi di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi.” (HR Bukhari).

3. Mendapat Dosa Besar

Gibah atau menggunjing yang berujung pada membicarakan aib orang lain merupakan salah satu dosa besar dalam Islam.

Dosa ini sering dianggap remeh, padahal efeknya sangat dahsyat yaitu bisa merusak persaudaraan, menimbulkan fitnah, hingga sumber permusuhan di antara masyarakat.

Bahkan, dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa dosa gibah lebih besar daripada dosa zina.

“Gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat lalu bertanya, ‘Bagaimana bisa?’ Rasulullah SAW menjelaskan, ‘Seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya.’” (HR At-Thabrani).

4. Menghilangkan Keberkahan dan Pahala

Membicarakan aib orang lain juga akan menghilangkan keberkahan dan pahala amal.

Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW berkali-kali mengingatkan untuk berkata baik, bukan menggunjing orang lain.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa menjaga lisan merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman kepada Allah dan hari pembalasan.

Selain itu, setiap ucapan juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Qaf ayat 18.

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Maa yalfizu min qawlin illaa ladaihi raqeebun 'ateed

Artinya: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).

5. Merusak Persaudaraan

Menyebarkan aib bisa menimbulkan fitnah, kebencian, hingga merusak persaudaraan. Padahal, kita dianjurkan untuk selalu menjaga silaturahmi.

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dama hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda: