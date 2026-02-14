Bukan cuma salat atau membaca Al-Qur'an, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW juga mendatangkan pahala dari Allah SWT.

Dalam Islam, tak ada alasan lain manusia diciptakan selain untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah SWT berfirman yang artinya:

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."

Namun, kebanyakan orang mengartikan ibadah hanya sebatas salat, puasa, dan membaca Al-Qur’an.

Padahal, ada banyak bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Salah satunya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW.

Seseorang yang rajin bersholawat akan dihapus dosanya dan ditinggikan derajatnya. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Barang siapa yang bersholawat kepadaku satu kali, Allah akan bersholawat kepadanya sepuluh kali, dihapus darinya sepuluh dosa, dan ditinggikan baginya sepuluh derajat.”

Bacaan Sholawat Nabi Muhammad yang Dianjurkan

Melansir laman resmi Muhammadiyah, berikut ini adalah salah satu bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan dan sering dibaca:

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ. إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Allahumma sholli ‘alaa Muhammad wa’alaa aali Muhammad. Kamaa shollaita ‘alaa ibroohiim wa aali ibroohiim. Wabaarik ‘alaa Muhammad wa aali Muhammad. Kamaa baarokta ‘alaa ibroohiim wa aali ibroohiim. Innaka hamiidummajiid

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Kau telah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Kau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Kumpulan Bacaan Sholawat Nabi Muhammad SAW

1. Sholawat Jibril

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد

Shalallaahu 'ala Muhammad

Artinya: "Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad."

2. Sholawat Asyghil

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَشْغِلِ الظَّالِمِيْنَ بِالظَّالِمِيْنَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمِعِيْنَ

Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muḫammadin wa asyghilidh dhalimin(a) bidh dhalimin(a), wa akhrijna min bainihim salimin(a) wa ‘ala alihi washahbihi ajma‘in(a)

Artinya: Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan sesama orang-orang zalim. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Limpahkanlah pula rahmat kepada keluarga dan para sahabat beliau secara keseluruhan.

3. Sholawat Bariyyah

اَللّٰهُمَّ يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ، يَا صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى سَجِيَّةً، وَاغْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْعُلَى فِيْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ

Allahumma ya daimal fadl-li ‘alal bariyyah, ya basithal yadaini bil ‘athiyyah, ya shahibal mawahibis saniyyah, shalli ‘ala sayyidina muhammadin khairil wara sajiyyah, waghfir lana ya dzal ‘ula fi hadzihil ‘asyiyyah

Artinya: Ya Allah, wahai yang karunia-Nya selalu tercurah pada semesta alam. Wahai Yang Maha Pemurah dengan pemberian-pemberian. Wahai Pemberi segala anugerah. Limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk dari sisi akhlak. Ampunilah dosa-dosa kami di malam ini, wahai Yang Maha Agung.

4. Sholawat Busyra

‎اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُشْرَى صَلَاةً تُبَشِّرُنَا بِهَا ‎وَأَهْلَنَا وَأَوْلَادَنَا وَجَمِيْعَ مَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِيْنَا وَطَلَبَتَنَا وَطَالِبَاتِنَا ‎مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا إِلَى يَوْمِ الْاٰخِرَةِ

Allohumma sholli wa sallim ‘ala sayyidina muhammadin shohibil busyro sholatan tubasyyiruna biha wa ahlana wa auladona wa jami‘a masyayikhina wa mu‘allimina wa tholabatina wa tholibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Baginda Nabi Muhammad sang pembawa kabar gembira dengan shalawat yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, para pengajar kami, serta murid-murid kami sejak hari ini hingga hari kiamat kelak.

5. Sholawat Imam Asy-Syafi’i

صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

Shallahu ala nabiyyina muhammadin kullama dzakarahudz dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas nabi kami, Nabi Muhammad , selama orang-orang yang ingat menyebut-Mu dan orang-orang yang lalai lupa untuk menyebut-Mu.

6. Sholawat Kamaliyah

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهِ

Allahumma shalli wasallim wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata likamalika adada kamalihi

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada Baginda Nabi Muḫammad ﷺ. dan juga kepada keluarganya, sebagaimana kesempurnaan-Mu yang tanpa batas, dan sebanyak bilangan kesempurnaannya.

7. Sholawat Nur Dzati

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ࣙالنُّوْرِ الذَّاتِيِّ وَالسِّرِّ السَّارِيِّ فِيْ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad in nuridz dzati was sirris sari fi sa-iril asma wash shifat

Artinya: Ya Allah berikanlah rahmat keagungan pada Baginda Nabi Muḫammad ﷺ yang merupakan cahaya Dzat (Allah) dan merupakan rahasia yang mengalir pada seluruh nama serta sifat

8. Sholawat Sa’adah

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin ‘adada ma fi ‘ilmillahi shalatan da-imatan bidawami mulkillahi

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad ﷺ sebanyak bilangan yang ada dalam pengetahuan Allah, dengan rahmat yang abadi seabadi kerajaan Allah.

9. Sholawat Terhindar dari Kefakiran

اَللّٰهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَهَبْ لَنَا مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ مَا تَصُوْنُ بِهِ وُجُوْهَنَا عَنِ التَّعَرُّضِ اِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اَللّٰهُمَ اِلَيْهِ طَرِيْقًا سَهْلًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ مِنَّةٍ وَلاَ تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اَللّٰهُمَ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ أَعْدَائنَا، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوْبَهُمْ حَتَّى لاَ تَنْقَلِبَ اِلاَّ فِيْمَا يُرْضِيْكَ، وَلاَ نَسْتَعِيْنُ بِنِعْمَتِكَ اِلاَّ عَلَى مَا تُحِبُّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allohumma sholli ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala ali sayyidina muhammadin. Wa hab lana min rizqikal halalith thayyibil mubaraki ma tashunu bihi wujuhana ‘anit ta’arrudhi ila ahadin min kholqika. Waj’al lana allohumma ilaihi thoriqan sahlan min ghoiri ta’abin wala nashobin wala minnatin wala tabi’atin. Wa jannibnal allohummal haroma haitsu kana wa aina kana wa ‘inda man kana. Wa hul bainana wa baina ahlihi a’daana waqbidh ‘anna aidiyahum washrif ‘anna qulubuhum hatta la tanqaliba illa fima yurdhika. Wa la nasta’inu binikmatika illa ‘ala ma tuhibbu ya arhamar rohiminn.

Artinya: Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan keluarga pemimpin kami Nabi Muhammad, dan berilah kepada kami dari rezeki-Mu yang halal, baik, serta diberkahi, yang dengan rezeki itu bisa menjaga wajah-wajah kami dari bergantung kepada seorang dari makhluk-Mu. Jadikanlah, ya Allah, bagi kami jalan untuk mendapatkannya tanpa payah, lelah, sukar, serta meminta-minta. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari yang haram bagaimana pun, apa pun, dan di mana pun serta pada siapa pun. Lepaskanlah ikatan antara kami dan orang-orang tersebut, dan genggamlah dari kami tangan-tangan mereka, dan palingkanlah wajah-wajah dan hati mereka dari kami, sehingga kami tidak tertarik kecuali sesuatu yang Engkau ridhai, dan kami tidak memohon pertolongan dengan (menggunakan) kenikmatan dari-Mu kecuali di dalam hal-hal yang Engkau sukai dan Engkau ridhai dengan rahmat-Mu, wahai Zat Yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi.

10. Sholawat Munjiyat

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَـــا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَـــاتِ

Allohumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamiil ahwali wal afat wa taqdhi lana biha jami al hajat wa tuthohhiruna biha min jamiis sayyiat wa tarfauna biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqshal ghayat min jamiil khoiroti fil hayati wa badal mamat

Artinya: Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan shalawat itu, Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan; dengan shalawat itu, Engkau akan mengabulkan hajat kami; dengan shalawat itu, Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan; dengan shalawat itu, Engkau akan mengangkat kami ke derajat paling tinggi; dengan shalawat itu pula, Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan, ketika hidup dan setelah mati.

Keutamaan Membaca Sholawat

1. Taat kepada Allah SWT

Membaca selawat Nabi Muhammad SAW merupakan wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT, sebagaimana telah ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 56.

2. Mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang-orang yang berselawat akan mendapat syafaatnya.

“Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” (HR Tirmidzi).

3. Diangkat Derajatnya

Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW juga menjadi pintu bagi umat Islam agar derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang membaca selawat kepadaku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan.” (HR An-Nasa’i).

4. Pelebur Dosa

Dari hadis yang sama, membaca selawat Nabi Muhammad SAW membuat seorang muslim mendapat keringanan yaitu dihapuskan dosa-dosanya.

5. Mendapat Rahmat Allah SWT

Hadis yang sama juga menegaskan bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapat rahmat Allah SWT berupa balasan selawat 10 kali.

6. Dikabulkan Hajatnya

Seorang muslim yang membaca selawat akan dikabulkan keinginannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Barang siapa berselawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat (kebutuhan), yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dan Allah membebankan selawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku, layaknya (cahaya) hidayah yang masuk kepada kamu sekalian, dan malaikat memberi tahu akan namanya, kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih, dan dengan selawatnya, aku mencukupinya (memberi syafaat) kelak di hari kiamat.” (HR Imam Baihaqi).

7. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, dijelaskan bahwa orang yang banyak berselawat akan mendapat kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

“Rasulullah bersabda: Perbanyaklah kalian untuk berselamat kepadaku di hari Jumat karena sesungguhnya selawat umatku itu disetorkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat denganku.” (HR Imam Baihaqi).

8. Mendapat Perlindungan dari Neraka

Selawat Nabi Muhammad SAW juga bisa dibaca sebagai perlindungan dari siksa api neraka di akhirat kelak.

9. Bentuk Sedekah

Dalam beberapa literatur Islam, disebutkan bahwa berselawat merupakan pengganti sedekah bagi orang fakir atau yang tidak mampu bersedekah.

10. Terus Mengingat Allah SWT

Selain mendoakan Nabi Muhammad SAW, banyak berselawat juga membuat seorang muslim akan terus mengingat Allah SWT.

