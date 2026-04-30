Umat Islam sangat dianjurkan untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Itu ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 56:

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."

Sholawat pada umumnya berbunyi, "Allahumma sholli 'ala Muhammad". Namun, sebenarnya ada lebih banyak bacaan sholawat.

Salah satunya adalah sholawat Ibrahimiyah. Lantas, bagaimana bacaannya dan apa artinya?

Bacaan Sholawat Ibrahimiyah dan Artinya

Sholawat Ibrahimiyah.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ و بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammad wa'alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shallaita 'alaa sayyidinaa ibraahiima wa'alaa aali sayyidinaa ibrahiima, wabaarik 'alaa aali sayyidinaa muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta 'alaa sayyidinaa ibraahima wa 'alaa aali sayyidina ibraahima, fil 'aalamiina innaka hamiidun majiidun.

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung."

Asal-Usul Sholawat Ibrahimiyah

Sholawat Ibrahimiyah sangat familiar bagi umat Islam. Sholawat itu setidaknya dibaca lima kali dalam sehari saat salat, tepatnya saat tahiyat akhir.

Namun, tidak semua muslim memahami alasan kenapa hanya Nabi Ibrahim AS yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW dalam sholawat tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa hanya Nabi Ibrahim AS yang disebut dalam sholawat itu.

Salah satunya, dalam sebuah riwayat, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah melakukan Isra Mikraj, hanya Nabi Ibrahim AS yang menitipkan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Riwayat lainnya menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim AS membangun Ka’bah, beliau mendoakan umat Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, ada juga yang menilai bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk keturunan Nabi Ibrahim AS dari Nabi Ismail AS.

Dalam Surah An-Nahl ayat 123, Allah SWT bahkan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim AS.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Summma awhainaa ilaika anit tabi' Millata Ibraaheema haneefaa; wa maa kaana minal mushrikeen

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.”

Keutamaan Membaca Sholawat Ibrahimiyah

Sholawat Ibrahimiyah memiliki keutamaan, sebagaimana membaca sholawat lainnya. Berikut adalah beberapa keutamaannya:

1. Mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang-orang yang berselawat akan mendapat syafaatnya.

“Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” (HR Tirmidzi).

2. Diangkat Derajatnya

Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW juga menjadi pintu bagi umat Islam agar derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang membaca selawat kepadaku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan.” (HR An-Nasa’i).

3. Pelebur Dosa

Dari hadis yang sama, membaca selawat Nabi Muhammad SAW membuat seorang muslim mendapat keringanan yaitu dihapuskan dosa-dosanya.

4. Mendapat Rahmat Allah SWT

Hadis yang sama juga menegaskan bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapat rahmat Allah SWT berupa balasan selawat 10 kali.

5. Dikabulkan Hajatnya

Seorang muslim yang membaca selawat akan dikabulkan keinginannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Barang siapa berselawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat (kebutuhan), yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dan Allah membebankan selawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku, layaknya (cahaya) hidayah yang masuk kepada kamu sekalian, dan malaikat memberi tahu akan namanya, kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih, dan dengan selawatnya, aku mencukupinya (memberi syafaat) kelak di hari kiamat.” (HR Imam Baihaqi).

6. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, dijelaskan bahwa orang yang banyak berselawat akan mendapat kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW.