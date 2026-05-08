Bagi umat Islam, melantunkan selawat dan membaca sirah (sejarah hidup) Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu bentuk kecintaan yang tulus.

Salah satu kitab yang sering dibaca dalam acara-acara keagamaan, baik itu saat perayaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal maupun pada majelis rutinan di malam Jumat, adalah kitab Maulid Simtudduror.

Kitab ini memuat pujian dan teladan luhur Rasulullah SAW yang dicintai oleh seluruh umat Muslim. Seperti apa bacaannya?

Mengenal Sejarah Singkat Maulid Simtudduror dan Sosok Pengarangnya

Judul asli dari mahakarya Maulid Simtudduror sebenarnya cukup panjang, yaitu Simthud Durar fi Akhbar Maulidi Khairil Basyar wama Lahu min Akhlaqi wa Aushaaf wa Siyar.

Maknanya adalah Untaian Mutiara Kisah Kelahiran Manusia Utama; Akhlak, Sifat, dan Riwayat Hidupnya.

Kitab ini disusun oleh seorang ulama besar dan waliyullah yang berasal dari Hadramaut, Yaman, bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi.

Beliau mulai menulis dan menyusun kitab Maulid Simtudduror ketika usianya menginjak 68 tahun. Berkat karya yang berisi pujian serta teladan Rasulullah ini, Al-Habib Ali kemudian mendapat julukan kehormatan sebagai Sohibul Maulid Simtudduror.

Bacaan Maulid Simtudduror Lengkap (Bagian Sholawat Pembuka)

Kitab Simtudduror diawali dengan bait-bait selawat dan pujian yang sangat menyentuh hati.

Berikut ini adalah beberapa kutipan dari bagian selawat pertama dan kedua yang bisa Anda amalkan:

Sholawat Pertama (Yaa Robbi Sholli 'Alaa Muhammad)

Bait-bait pada bagian pertama ini berfokus pada permohonan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW yang diibaratkan sebagai cahaya penuntun.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَارَاحَ فِي الْآفَاقِ نُورُ كَوْكَبٍ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ma raha fil afaqi nuru kawkab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW selama cahaya bintang bersinar di ufuk.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْمُقَرَّبِ

Ya Rabbi salli ala Muhammad al fatih al khatim al muqarrab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembuka, penutup, dan hamba yang didekatkan.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُحَبَّبِ

Ya Rabbi salli ala Muhammad al musthofa al mujtabaa al muhabbab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, insan pilihan dan hamba yang terkasih.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا لَاحَ بَدْرٌ وَغَابَ غَيْهَبٌ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha badrun wa ghaba ghayhab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW selama bulan purnama bersinar dan kegelapan hilang.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا رِيحُ نَصْرٍ بِالنَّصْرِ قَدْ هَبَّ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ma rihu nasrin bin nasri qad habba

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW selama angin pertolongan berembus membawa kemenangan.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا سَارَتِ الْعِيسُ بَطْنَ سَبَسَبِ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ma saratil isu batna sabsab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW selama unta berjalan di padang sahara.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَكُلِّ مَنْ لِلْحَبِيبِ يُنْسَبُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man lil habib yunsab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada setiap orang yang bernasab kepadanya.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَكُلِّ مَن لِلنَّبِيِّ يَصْحَبُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man linnabiy yashab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada setiap orang yang menjadi sahabatnya.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ وَسَامِحْ مَنْ كَانَ أَذْنَبُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wa samih man kana adhnab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ampunilah serta maafkanlah orang yang telah berbuat dosa.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغِ الْكُلَّ كُلَّ مُطْلَبُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balligh alkulla kulla mutlab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kabulkanlah semua harapan setiap hamba.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاسْلُكْ بِنَا رَبِّ خَيْرَ مَذْهَبْ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina rabbi khayra mazhab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tunjukkanlah kami jalan yang terbaik.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْلِحْ وَسَهِّلْ مَا قَدْ تَصَعَّبَ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslih wa sahhil ma qad tasaab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, perbaikilah dan mudahkanlah segala yang sulit.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَعْلَى الْبَرَايَا جَاهًا وَأَرْحَبْ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al baraya jahan wa arhab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling tinggi dan luas kedudukannya.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَصْدَقِ عَبْدٍ بِالْحَقِّ أَغْرَبِ

Ya Rabbi salli ala Muhammad asdaqi abdin bil haqqi aghrab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, hamba yang paling jujur dalam menyampaikan kebenaran.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى مَنْهَجًا وَأَصْوَبِ

Ya Rabbi salli ala Muhammad khayril wara manhajan wa aswab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik dengan jalan yang paling benar.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا طَيْرُ يُمْنٍ غَنَّى فَأَطْرَبْ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ma thairu yumnin ghanna fa atrab

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW selama burung keberkahan bernyanyi merdu.

Sholawat Kedua

Pada bagian kedua, pujian semakin diperdalam dengan menyebutkan sifat-sifat mulia Rasulullah, seperti kejujurannya dan posisinya sebagai penyeru kebenaran.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْرَقَ الْبَدْرُ فِي الْكَوْنِ أَشْرَقَ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ashraqal badru fil kawni ashraqa

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, bulan purnama yang bersinar di alam.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ

Ya Rabbi salli ala Muhammad akrama dain yadu ilal haqq

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, penyeru terbaik yang mengajak kepada kebenaran.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad al musthofa as shadiqul mushaddaq

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, insan pilihan, yang benar dan dibenarkan.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَحْلَى الْوَرَى مَنْطِقًا وَأَصْدَقُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara manthiqan wa asdaq

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling indah dan paling benar tutur katanya.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ مَنْ بِالتَّقْوَى تَحَقَّقَ

Ya Rabbi salli ala Muhammad afdal man bittaqwa tahaqqaqa

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling utama dalam ketakwaan.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَنْ بِالسَّخَاوَ الْوَفَا تَخَلَّقُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad man bissakha wal wafa takhallaq

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, yang berakhlak dermawan dan penuh kesetiaan.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاجْمَعُ مِنَ الشَّمْلِ مَا تَفَرَّقُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma minash shamli ma tafarraqa

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan satukan kembali apa yang tercerai-berai.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْلِحْ وَسَهِّلْ مَا قَدْ تَعَوَّقَ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslih wa sahhil ma qad taawwaqa

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, perbaikilah dan mudahkanlah segala yang terhambat.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ مِنَ الْخَيْرِ كُلَّ مُغْلَقٍ

Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, bukalah segala kebaikan yang tertutup.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ بِالنَّبِيِّ تَعَلَّقَ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man binnabiy taallaqa

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya dan orang-orang yang mencintainya.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ لِلْحَبِيبِ يَعْشَقُ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi yashaq

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya dan orang-orang yang merindukannya.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَنْ بِحَبْلِ النَّبِيِّ تَوَثَّقَ

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablinnabiy tawathaqa

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada mereka yang berpegang teguh pada ajarannya.

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim

Artinya: Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan berikan pula keselamatan kepadanya.

Waktu dan Tata Cara Membaca Maulid Simtudduror

Kabar baiknya, tidak ada waktu khusus yang ditetapkan untuk membaca kitab maulid ini.

Meskipun paling sering dibaca saat bulan Rabiul Awal (bulan kelahiran Nabi), umat Muslim dipersilakan membacanya kapan saja asalkan dilakukan di tempat yang bersih, suci, dan layak.

Agar pembacaan lebih tertata dan berkah, ikuti tata cara berikut ini:

1. Membaca Al-Fatihah Pertama

Awali majelis dengan melantunkan surat Al-Fatihah yang pahalanya secara khusus dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya adalah demi memohon keberkahan majelis.

2. Membaca Al-Fatihah Kedua

Lanjutkan dengan Al-Fatihah kedua yang dihadiahkan kepada sang pengarang kitab, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih atas ilmunya.

3. Doa Pembuka

Panjatkan doa kepada Allah SWT agar kita yang hadir membaca/mendengarkan dikaruniai rahmat dan dijadikan bagian dari hamba-hamba yang dicintai-Nya.

4. Membaca Teks Maulid

Prosesi ini dimulai dengan lantunan bait "Ya Rabbi shalli..." dan terus mengalir pada narasi sejarah hidup Nabi SAW.

Hal ini sangat fleksibel, bisa dibaca sendiri (individu) atau berjamaah dengan dipimpin satu orang pembaca utama (qori).

5. Penutup dengan Doa dan Selawat