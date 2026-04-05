Anjuran membaca doa saat masuk pasar menunjukkan betapa Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas, termasuk saat bertransaksi.

Pasar dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kesibukan dunia, di mana orang-orang sering kali lalai dari mengingat Allah karena fokus pada jual beli dan keuntungan.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

Artinya: "Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar." (HR. Muslim)

Itulah mengapa, penting bagi setiap Muslim untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pasar.

Anjuran Baca Doa Masuk Pasar

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab RA, Rasulullah SAW pernah memerintahkan umatnya untuk melafalkan doa setiap kali hendak masuk ke dalam pasar.

مَنْ دَخَلَ سُوقاً مِنَ الأَسْوَاقِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ

Artinya: “Barang siapa masuk pasar, kemudian dia membaca (doa masuk pasar), siapa yang membaca doa tersebut ketika masuk pasar, Allah akan mencatat untuknya satu juta kebaikan, dan menghapuskan darinya satu juta keburukan,” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad Darimi, Al Hakim).

Dengan membaca doa tersebut, seorang Muslim diingatkan untuk tetap menjaga niat dan kejujuran dalam berdagang maupun berbelanja.

Selain itu, doa ini juga menjadi bentuk perlindungan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, atau sikap berlebihan dalam urusan dunia.

Bacaan Doa Masuk Pasar dalam Bahasa Arab, Latin, dan Artinya

1. Doa Masuk Pasar Versi 1

باسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ ما فِيها وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّها وَشَرّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ أنْ أُصِيبَ فِيْهَا يَمِيْناً فاجِرَةً أوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً

Bismillâh allâhumma innî as-aluka khaira hâdzihi-s-sûqi wa khaira mâ fîhâ wa a‘ûdzubika min syarrihâ wa syarri mâ fîhâ.

Allâhumma innî a‘ûdzubika an ushîba fîhâ yamînan fâjiratan au shafqatan khâsiratan.

Artinya: “Dengan nama Allah, ya Allah, aku memohon kebaikan dari pasar ini dan kebaikan dari apa yang ada di dalamnya.

Aku berlindung dari keburukan pasar ini dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku berlindung dari sumpah palsu dan transaksi yang merugikan.”

2. Doa Masuk Pasar Versi 2

Dalam riwayat lain, disebutkan Rasulullah SAW juga membaca doa berikut ini sebelum masuk ke pasar:

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Lâilâha illâllâhu wahdahu lâ syarîkalahu, lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu yuhyî wa yumîtu wa huwa hayyun lâ yamûtu biyadihi-l-khair wahuwa ‘alâ kulli syai-in qadîr

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha Tunggal. Tiada sekutu bagi-Nya. Dialah pemilik kekuasaan dan segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Mampu atas segala sesuatu.”

Keutamaan Membaca Doa Masuk Pasar

1. Mendapat Pahala yang Sangat Besar

Dalam hadis sahih, disebutkan bahwa orang yang membaca doa masuk pasar akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar, yakni dicatatkan satu juta kebaikan, dihapuskan satu juta keburukan, serta diangkat derajatnya di sisi Allah.

Hal ini menunjukkan betapa besarnya nilai amalan tersebut meskipun terlihat sederhana.

2. Mengingat Allah di Tempat yang Penuh Kelalaian

Pasar merupakan tempat yang identik dengan kesibukan duniawi. Banyak orang fokus pada kegiatan jual beli hingga lupa berzikir.

Karena itu, mengingat Allah di tempat seperti ini justru memiliki nilai ibadah yang lebih tinggi.

3. Menjaga Diri dari Perbuatan Buruk

Dengan membaca doa, seseorang akan lebih sadar dan berhati-hati dalam bertindak.

Hal ini dapat membantu menghindarkan diri dari perilaku negatif yang sering terjadi di pasar, seperti penipuan, kecurangan, atau sikap tidak jujur.

4. Mendatangkan Keberkahan dalam Aktivitas