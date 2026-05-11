Setiap kali kaki melangkah masuk ke dalam rumah, membaca doa masuk rumah merupakan salah satu amalan yang sederhana namun sangat dianjurkan dalam Islam.

Lebih dari sekadar kebiasaan, doa ini adalah bentuk pengakuan bahwa rumah merupakan tempat yang seharusnya dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan perlindungan Allah SWT.

Rasulullah SAW telah mengajarkan doa masuk rumah kepada umatnya sebagai bagian dari adab keseharian.

Dengan membacanya, kita memohon agar setiap sudut rumah menjadi tempat yang nyaman bagi penghuni dan tamu, serta terhindar dari gangguan setan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Bacaan Doa Masuk Rumah

Doa masuk rumah.

Ketika hendak masuk ke dalam rumah, baik rumah sendiri maupun saat bertamu, kita disunnahkan untuk membaca doa berikut ini:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَوْلَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللّٰهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا.

Allahumma innii as-aluka khairal mauliji, bismillahi wa lajnaa, wa bismillahi kharajnaa, wa 'alallahi rabbanaa tawakkalnaa.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar.

Dengan menyebut nama-Mu kami masuk, dengan menyebut nama-Mu kami keluar, dan hanya kepada Allah, Tuhan kami, kami bertawakal.”

Bacaan Salam ketika Masuk Rumah Kosong

Salam ketika masuk rumah kosong.

Bagaimana jika kita pulang dan ternyata tidak ada siapa-siapa di rumah? Meskipun kosong, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam.

Tujuannya adalah untuk mendoakan diri sendiri dan hamba-hamba Allah yang saleh, serta mengundang keberkahan.

Sesuai dengan riwayat dari Imam Bukhari dalam Adabul Mufrod no. 806, berikut adalah bacaan salam untuk rumah kosong:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

Assalamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shoolihiin

Artinya: "Semoga keselamatan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh."

Adab Saat Masuk Rumah Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW

Selain membaca doa, Rasulullah SAW juga mengajarkan tata cara atau adab yang baik saat kita akan melangkah ke dalam rumah:

1. Membaca Basmalah

Mulailah setiap niat baik dengan menyebut nama Allah, yakni mengucapkan "Bismillah" sebelum masuk.

2. Mengucapkan Salam

Bukan hanya sekadar basa-basi atau wujud kesopanan, salam juga bisa menjadi doa keselamatan bagi penghuni rumah.

Anjuran ini tertuang dengan jelas di dalam Alquran surat An-Nur ayat 61:

..فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً..

..Fa izaa dakhaltum buyootan fasallimoo 'alaaa anfusikum tahiyyatam min 'indil laahi mubaarakatan taiyibah..

Artinya: “..Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah..”

3. Mendahulukan Kaki Kanan

Mengawali langkah dengan kaki kanan adalah sunnah yang membimbing kita agar selalu memulai setiap urusan dengan niat baik dan cara yang baik pula.

4. Masuk dengan Niat Baik

Bawalah energi positif dan ketenangan dari luar, serta hindari membawa hal-hal yang dapat memicu pertengkaran atau keributan di dalam rumah.

Bacaan Doa Saat Keluar Rumah

Doa keluar rumah.

Sama pentingnya dengan masuk rumah, kita juga dianjurkan untuk berdoa sebelum melangkah keluar rumah untuk beraktivitas.

Doa ini pada dasarnya merupakan wujud permohonan agar Allah selalu melindungi kita saat berada di luar rumah.

Berikut adalah bacaan doanya:

بِاسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

Bismillahi tawakkaltu ‘alallahi wa laa haula wa laa quwwata illaa billahi.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

Keutamaan Membaca Doa Masuk dan Keluar Rumah

Membiasakan amalan masuk dan keluar rumah ini nyatanya memiliki banyak keutamaan luar biasa, baik untuk ketenteraman psikologis keluarga maupun dari segi spiritual:

1. Terhindar dari Gangguan Setan

Rumah yang rutin diisi dengan dzikir dan doa akan tertutup rapat bagi gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila seseorang memasuki rumahnya lalu ia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata: 'Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian.'” (HR. Muslim)

2. Mendapatkan Kecukupan, Perlindungan, dan Hidayah dari Allah

Ada jaminan istimewa jika kita rajin membaca doa saat keluar rumah. Sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi menyebutkan bahwa orang yang membacanya akan mendapatkan tiga hal:

Kufiita (dicukupkan seluruh urusan dunia dan akhiratnya). Wuqiita (dijaga dari berbagai kejahatan dan musuh). Hudiita (diberikan aliran hidayah yang terus-menerus).

3. Mendatangkan Keberkahan dan Keharmonisan Keluarga

Keberkahan dari sebuah doa mampu membuka pintu kedamaian, menjauhkan pertengkaran antaranggota keluarga, serta melancarkan urusan rezeki dan kesehatan penghuninya.

4. Bentuk Syukur Atas Nikmat Tempat Tinggal

Mengucapkan doa adalah wujud kesadaran diri dan rasa syukur karena Allah SWT telah memercayakan sebuah tempat berlindung yang nyaman bagi kita.

5. Memperkuat Tawakal dan Mengajarkan Sunnah