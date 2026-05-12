Di Indonesia, praktik mengazani bayi yang baru lahir bukan hal asing lagi.

Berikut adalah bacaan lengkap adzan untuk bayi yang baru lahir beserta tata cara dan hukumnya.

Apakah Wajib Mengadzani Bayi Baru Lahir? Ini Hukumnya

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai ketentuan mengazani bayi yang baru lahir.

Beberapa ulama yang menganjurkannya berlandaskan pada dalil-dalil berikut:

Dari Ubaidillah bin Abi Rofi’, beliau berkata, “Aku telah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di teling Al Hasan bin ‘Ali ketika Fatimah melahirkannya dengan azan shalat.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Namun, sanad hadis tersebut dianggap lemah karena beberapa perawinya.

Terdapat juga penjelasan bahwa azan yang dikumandangkan saat itu adalah azan salat sebab kelahiran Hasan bertepatan dengan waktu salat.

Dengan begitu, azan di telinga bayi tidak bisa dipastikan sebagai sunah Nabi Muhammad SAW.

Namun, maknanya tetap bisa dipahami yaitu agar kalimat tauhid menjadi kalimat pertama yang didengar oleh sang bayi.

Selain itu, meski tidak ada hadis shahih tentang anjuran azan, orang tua tetap dianjurkan untuk mendoakan anak-anak mereka yang baru lahir.

Dalilnya adalah hadis berikut:

“Nabi Muhammad SAW memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain seraya bersabda: “Sesungguhnya ayah kalian (Nabi Ibrahim) dahulu memohonkan perlindungan dengan doa ini untuk Ismail dan Ishaq: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat.” (HR Bukhari)

Bacaan Adzan untuk Bayi yang Baru Lahir

Bacaan adzan untuk bayi yang baru lahir sama dengan shalat fardu. Hanya saja, adzan ini dikumandangkan di telinga kanan sang bayi dengan suara lembut.

Maknanya agar kalimat pertama yang didengar sang bayi adalah kalimat tauhid bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT.

Berikut bacaan adzan untuk bayi dan artinya:

Adzan untuk Bayi yang Baru Lahir

(٢x) اَللهُ اَكْبَرُ،اَللهُ اَكْبَرُ

(٢x) أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّااللهُ

(٢x) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

(٢x) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

(٢x) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

(١x) اَللهُ اَكْبَرُ ،اَللهُ اَكْبَرُ

(١x) لَا إِلَهَ إِلَّااللهُ

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar (2x)

Asyhadu allaa illaaha illallaah (2x)

Asyhadu anna Muhammadar rasuulullah (2x)

Hayya 'alashshalaah (2x)

Hayya 'alalfalaah (2x)

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar (1x)

Laa ilaaha illallaah (1x)

Artinya:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar

Aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah

Aku menyaksikan bahwa nabi Muhammad itu adalah utusan Allah

Marilah Sholat

Marilah menuju kepada kejayaan

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar

Tiada Tuhan selain Allah

Bacaan Iqomah untuk Bayi yang Baru Lahir

Setelah mengazani di telinga kanan, umumnya seorang ayah juga mengumandangkan iqomah di telinga kiri bayinya.

Berikut bacaan lengkap iqomah dan artinya:

الله أَكْبَر الله أَكْبَر، أَشْهَدُ أنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، الله أَكْبَر الله أَكْبَر، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله

Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an laa ilaaha illa Allah, asyhadu anna muhammadan rasuulullah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falaah, qad qaamatish shalaah, qad qaamatish shalaah, Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illa Allah

Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mari kerjakan sholat. Mari mencapai kebahagiaan. Sungguh sholat telah ditegakkan. Sungguh sholat telah ditegakkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada tuhan selain Allah."

Tata Cara Mengazani Bayi yang Baru Lahir

Berikut ini adalah tata cara mengazani bayi yang baru lahir: