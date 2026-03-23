Akad nikah merupakan momen paling penting yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, terutama dalam ajaran Islam.

Salah satu bagian utama dari akad nikah adalah ijab kabul, yaitu pertanyaan penyerahan dari wali mempelai perempuan dan penerimaan dari mempelai laki-laki.

Dalam praktiknya, banyak akad nikah menggunakan lafaz bahasa Arab, seperti “qobiltu nikahaha wa tazwijaha” yang diucapkan oleh mempelai laki-laki.

Apa Itu Bacaan Qobiltu Nikahaha dalam Akad Nikah?

Bacaan qobiltu nikahaha adalah bagian dari lafaz kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki ketika akad nikah berlangsung.

Dalam prosesi pernikahan Islam, terdapat dua bagian utama dalam akad, yaitu ijab dan kabul.

Ijab adalah ucapan dari wali mempelai perempuan yang menyatakan bahwa ia menikahkan putrinya kepada mempelai laki-laki.

Setelah itu, mempelai laki-laki menjawab dengan kabul sebagai tanda bahwa ia menerima pernikahan tersebut.

Kata “qobiltu” berasal dari bahasa Arab yang berarti “saya menerima”.

Dengan mengucapkan kalimat ini, mempelai laki-laki menyatakan persetujuannya untuk menikahi perempuan yang disebutkan dalam ijab, sekaligus menerima mahar yang telah ditentukan.

Ijab kabul menjadi bagian penting dari akad nikah. Tanpa adanya ijab dan kabul yang sah, pernikahan tidak dianggap sah menurut syariat Islam.

Oleh karena itu, pengucapan kabul harus jelas, tidak terputus dari ijab, dan disaksikan oleh para saksi.

Bacaan Qobiltu Nikahaha dalam Arab, Latin, dan Artinya

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ حَالًا

Qobiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur haalan.

Artinya: “Qobiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur haalan.”

Kalimat tersebut merupakan bentuk penerimaan mempelai laki-laki terhadap pernikahan yang ditawarkan oleh wali mempelai perempuan.

Biasanya, lafaz ini diucapkan segera setelah wali menyampaikan ijab.

Namun, perlu dipahami bahwa sebenarnya ijab kabul tidak harus selalu menggunakan bahasa Arab.

Selama maknanya jelas dan menunjukkan penerimaan pernikahan, akad nikah tetap sah jika dilakukan dalam bahasa lain, seperti bahasa Indonesia.

Memahami Rukun dan Syarat Sah Ijab Kabul dalam Pernikahan Islam

Agar akad nikah sah menurut syariat Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Diucapkan dalam Satu Majelis

Ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis atau pertemuan yang sama.

Artinya, wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki berada dalam satu acara akad yang sama ketika ijab dan kabul diucapkan.

Jika ijab dan kabul dilakukan di tempat atau waktu yang berbeda, maka akad nikah tersebut tidak dianggap sah menurut jumhur ulama.

Hal ini karena kabul harus menjadi jawaban langsung dari ijab yang diucapkan oleh wali.

2. Ada Keselarasan Antara Ijab dan Kabul

Ucapan kabul dari mempelai laki-laki harus sesuai dengan ucapan ijab dari wali.

Misalnya, jika wali menikahkan perempuan bernama tertentu, maka mempelai laki-laki harus menyebutkan perempuan yang sama dalam kabulnya.

Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara ijab dan kabul, maka akad nikah tersebut tidak sah.

3. Wali Tetap dengan Ucapan Ijabnya

Setelah wali mengucapkan ijab, ia tidak boleh menarik kembali atau mengubah pernyataannya sebelum mempelai laki-laki mengucapkan kabul.

Jika wali membatalkan atau mengganti ucapan ijab sebelum kabul diucapkan, maka akad nikah tidak dapat dilanjutkan dan dianggap tidak sah.

4. Ijab dan Kabul Harus Selesai pada Saat Itu Juga

Ijab dan kabul harus diucapkan secara berurutan tanpa jeda waktu yang lama. Artinya, setelah wali mengucapkan ijab, mempelai laki-laki harus segera menjawab dengan kabul.