Banyak sekali ayat-ayat Alquran yang terkenal dan kerap digunakan sebagai doa.

Salah satunya adalah Ayat Kursi yang sebenarnya merupakan ayat ke-255 dalam Surah Al-Baqarah.

Ayat Kursi umumnya dianjurkan dibaca setelah sholat. Namun, mungkin tidak semua muslim hafal bacaan dan maknanya.

Yuk, sama-sama memahami bacaan ayat kursi lengkap dengan bahasa latin, arti, dan maknanya.

Bacaan Ayat Kursi Lengkap dengan Latin dan Artinya

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa'; wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantur dan tidak tidur.milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.”

Apa Makna Ayat Kursi?

Ayat Kursi menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT yang berhak disembah.

Hanya Allah SWT yang hidup abadi, Yang Maha Esa, dan Dia juga yang mengatur makhluk-Nya tanpa ada kelalaian sedikit pun.

Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta merupakan kekuasaan Allah SWT.

Artinya, Allah SWT memiliki kuasa untuk melakukan apa pun yang dikehendaki-Nya.

Karena kekuasaan-Nya, tidak ada satu pun makhluk, termasuk para nabi dan malaikat, yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan seizin-Nya.

Pertolongan yang dimaksud adalah yang diberikan para nabi, malaikat, dan orang-orang saleh kepada umat manusia pada hari kiamat.

Syafaat itu bisa meringankan atau membebaskan manusia dari hukuman atas seizin Allah SWT Ayat Kursi juga menjelaskan sifat Allah SWT lainnya, yakni Maha Mengetahui.

Allah SWT mengetahui segala sesuatu secara mutlak, baik yang terlihat atau tersembunyi, yang sudah terjadi, sekarang, atau yang akan terjadi.

Sementara, manusia sama sekali tidak mengetahui betapa luasnya ilmu Allah SWT dibandingkan ilmu yang dikaruniai kepada mereka.

Waktu Utama Membaca Ayat Kursi

Setidaknya ada tiga waktu utama untuk membaca ayat kursi berdasarkan hadis, yakni sebagai berikut:

1. Pagi dan Petang

Ayat kursi dianjurkan dibaca pada pagi dan sore hari, sebagaimana hadis berikut:

“Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi.” (HR Al Hakim)

2. Sebelum Tidur

Dalam sebuah hadis, dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Berikut hadisnya:

“Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepaskan dirinya.’ Nabi Muhammad SAW bertanya, ‘Apa kalimat tersebut?’ Abu Hurairah menjawab, ‘Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai yaitu bacaan Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyum’. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan.’ Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda, ‘Adapun dia kala itu berkata benar, tetapi asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?’ ‘Tidak’, jawab Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW berkata, ‘Dia adalah setan’.” (HR Bukhari)

Kalimat ‘Adapun dia kala itu berkata benar, tetapi asalnya dia pendusta’ menjelaskan prinsip menerima kebenaran itu bisa dari siapa pun asal yang dikatakan benar.

3. Setelah Sholat 5 Waktu

Waktu lainnya untuk membaca Ayat Kursi adalah setelah sholat lima waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa membaca Ayat Kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian.” (HR An-Nasai)