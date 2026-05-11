Secara syariat, ikhlas berarti memurnikan seluruh ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah SWT, tanpa mengharapkan pujian manusia maupun tujuan duniawi lainnya.

Karena itu, setiap amal yang dilakukan seorang Muslim harus dilandasi niat yang tulus demi mencari ridha Allah semata.

Hakikat ikhlas terlihat dari keselarasan antara niat di dalam hati, ucapan, dan tindakan yang dilakukan.

Seseorang yang ikhlas akan tetap berbuat baik meski tidak mendapat pujian atau perhatian dari orang lain.

Sikap ini berlaku dalam hubungan kepada Allah (hablum minallah), seperti salat dan puasa, maupun dalam hubungan sosial antarsesama manusia (hablum minannas), seperti menolong, bersedekah, dan membantu tanpa pamrih.

Dalam Alquran dan hadis, terdapat banyak penjelasan mengenai pentingnya menjaga keikhlasan dalam setiap amal.

Dalil Alquran tentang Perintah Ikhlas

Sebelum membahas hadis Nabi, penting bagi umat Muslim untuk memahami ayat-ayat Alquran yang membahas tentang keikhlasan.

Berikut adalah beberapa ayatnya:

1. Surat An-Nisa Ayat 146

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Illal lazeena taaboo wa aslahoo wa'tasamoo billaahi wa akhlasoo deenahum lillaahi faulaaa'ika ma'al mu'mineena wa sawfa yu'til laahul mu'mineena ajran 'azeemaa

Artinya: “Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah.

Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 146)

2. Surat Al-A’raf Ayat 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Qul amara Rabbee bilqisti wa aqeemoo wujoohakum 'inda kulli masjidin wad'oohu mukhliseena lahud deen; kamaa bada akum ta'oodoon

Artinya: “Katakanlah, ‘Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat,

dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.” (QS. Al-A’raf: 29)

3. Surat Al-Ankabut Ayat 65

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

Fa-izaa rakiboo fil fulki da'awul laaha mukhilseena lahud deena falammaa najjaa hum ilal baari izaa hum yushrikoon

Artinya: “Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian (ikhlas) kepada-Nya,

tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka (kembali) mempersekutukan (Allah),” (QS. Al-’Ankabut: 65)

4. Surat Az-Zumar Ayat 2

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

Innaaa anzalnaaa ilaikal Kitaaba bilhaqqi fa'budil laaha mukhlisal lahud deen

Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya.” (QS. Az-Zumar: 2)

Hadis tentang Ikhlas beserta Artinya

Banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa ikhlas adalah fondasi utama bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupannya.

Berikut adalah kompilasinya:

1. Hadis tentang Amal Bergantung pada Niatnya

إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ – وَفِي رِوَايَةٍ : بِالنِّيَّةِ – وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ

Latin: Innamal a'maalu binniyyaati -wa fii riwaayatin: binniyyati- wa innamaa likullimri'in maa nawaa, faman kaanat hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi,

fahijratuhu ilallaahi wa rasuulihi, wa man kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yushiibuhaa aw imra'atin yatazawwajuhaa, fahijratuhu ilaa maa haajara ilaihi.

Artinya: "Amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya.

Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya,

dan barangsiapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Hadis tentang Allah Hanya Menilai Hati (Keikhlasan)

اِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ اِلىَ اَجْسَامِكُمْ وَلاَ اِلىَ صُوَرِكُمْ وَ لٰكِنْ يَنْظُرُ اِلىَ قُلُوْبِكُمْ

Latin: Innallaaha laa yandzuru ilaa ajsaamikum walaa ilaa shuwarikum wa laakin yandzuru ilaa quluubikum.

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu." (HR. Muslim)

3. Hadis tentang Amal Tersembunyi Tetap Dicatat

لَوْ اَنَّ اَحَدُكُمْ يَعْمَلُ فىِ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَ لاَ كَوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ كَائِنًا مَا كَانَ

Latin: Lau anna ahadakum ya'malu fii shakhratin shammaa'a laisa lahaa baabun wa laa kuwwatun lakharaja 'amaluhu kaa'inan maa kaana.

Artinya: "Seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar (tetap dicatat oleh Allah) menurut keadaannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Hadis tentang Ikhlas dalam Ibadah Puasa

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Latin: Man shaama ramadhaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi.

Artinya: ”Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu pasti diampuni.” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Hadis tentang Pertolongan Allah Datang Lewat Keikhlasan

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا : بِدَعْوَتِهِمْ وَ صَلاَتِهِمْ وَ إِخْلاَصِهِمْ

Latin: Innamaa yanshurullaahu haadzihil ummata bidha'iifihaa: bida'watihim wa shalaatihim wa ikhlaashihim.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan doa, salat, dan keikhlasan mereka." (HR. Nasa'i)

6. Hadis tentang Ikhlas dalam Membangun Masjid

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

Latin: Man banaa masjidan lillaahi kamafhashi qathaatin aw ashghara banallaahu lahu baitan fil jannah.

Artinya: “Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga.” (HR. Ibnu Majah)

7. Hadis tentang Ikhlas sebagai Wujud Sifat Tawadhu (Rendah Hati)

مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ وَمَنْ تَكَّبَرَ وَضَعَهُ اللهُ

Latin: Man tawadha'a lillaahi rafa'ahullaahu wa man takabbara wadha'ahullaah.

Artinya: “Nabi SAW bersabda: 'Barang siapa yang tawadhu' (rendah hati) karena Allah, maka Allah akan mengangkat (derajat) nya (di dunia dan akhirat).

Dan siapa yang sombong maka Allah akan merendahkannya.” (HR. Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim)

8. Hadis Keutamaan Ikhlas Mengucapkan Kalimat Tauhid