Islam dengan tegas melarang perbuatan zina karena termasuk dosa besar dan membawa dampak buruk, baik bagi pelakunya maupun orang-orang di sekitarnya.

Larangan ini ditegaskan dalam berbagai ayat Alquran. Salah satu yang paling utama terdapat dalam Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Ayat ini tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan, tetapi juga segala hal yang mendekatinya. Artinya, Islam menutup semua celah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam zina.

Meski demikian, Surah Al-Isra bukanlah satu-satunya dalil. Masih banyak ayat dalam Alquran yang melarang zina serta mengingatkan tentang konsekuensinya.

Kumpulan Ayat Alquran tentang Zina

1. Surah Al-Isra Ayat 32

Surat Al-Isra ayat 32 yang membahas mengenai larangan mendekati perbuatan zina.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Wa laa taqrabuz zinaaa innahoo kaana faahishatanw wa saaa'a sabeelaa

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Ini merupakan perintah utama mengenai larangan zina dalam Alquran. Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-Nya mendekati perbuatan zina.

Yang dimaksud mendekati perbuatan zina yaitu seperti pergaulan bebas, membaca bacaan yang merangsang, hingga mengonsumsi konten pornografi.

Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa mendekati perbuatan zina saja dilarang keras, apalagi melakukannya.

2. Surah An-Nur Ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Azzaaniyatu wazzaanee fajlidoo kulla waahidim minhumaa mi'ata jaldatinw wa laa taakhuzkum bihimaa raafatun fee deenil laahi in kuntum tu'minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri wal yashhad 'azaabahumaa taaa'ifatum minal mu'mineen

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Ayat ini menjelaskan hukuman bagi pelaku zina, yakni didera atau dicambuk 100 kali bagi laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, merdeka, dan tidak muhsan.

Tidak muhsan maksudnya belum menikah. Dalam tafsir ayat ini, juga dijelaskan bahwa cambuk harus dilakukan tanpa belas kasihan dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang.

Selain itu, hukuman cambuk juga seharusnya dilakukan oleh yang berwajib dan dilakukan di tempat umum seperti masjid.

Alasannya agar disaksikan oleh orang banyak, sehingga mereka akan menjauhi segala perbuatan zina.

Adapun hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia.

3. Surah An-Nur Ayat 3

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Azzaanee laa yankihu illaa zaaniyatan aw mushrikatanw wazzaaniyatu laa yankihuhaaa illaa zaanin aw mushrik; wa hurrima zaalika 'alal mu'mineen

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Pada ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik.

Hal yang sama berlaku untuk perempuan pezina. Dia tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

Namun, situasi bisa berubah jika laki-laki atau perempuan pezina itu bertobat. Maka, mereka boleh menikah atau dinikahi dengan orang baik-baik.

4. Surah An-Nur Ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Wallazeena yarmoonal muhsanaati summa lam yaatoo bi-arba'ati shuhadaaa'a fajlidoohum samaaneena jaldatanw wa laa taqbaloo lahum shahaadatan abadaa; wa ulaaa'ika humul faasiqoon

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Selain memerintahkan untuk tidak berbuat zina, Allah SWT juga melarang menuduh perempuan baik-baik berzina.

Ayat ini menjelaskan bahwa tuduhan zina harus dibarengi dengan empat saksi laki-laki muslim yang adil dan melihat langsung perbuatan zina tersebut.

Jika seseorang yang menuduh tidak bisa menghadirkan saksi, ia dikenakan hukuman cambuk 80 kali.

5. Surah An-Nur Ayat 30

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Qul lilmu' mineena yaghuuddoo min absaarihim wa yahfazoo furoojahum; zaalika azkaa lahum; innallaaha khabeerum bimaa yasna'oon

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

Dalam ayat ini memang tidak disebutkan kata “zina”. Namun, ayat ini menerangkan perintah Allah SWT bagi laki-laki untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.

Semua itu merupakan langkah preventif sebab pandangan yang tidak terjaga bisa menjadi gerbang perbuatan zina.

6. Surah An-Nur Ayat 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wa qul lilmu'minaati yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna furoojahunna wa laa yubdeena zeenatahunna illaa maa zahara minhaa walyadribna bikhumurihinna 'alaa juyoobihinna wa laa yubdeena zeenatahunna illaa libu'oolatihinna aw aabaaa'i hinna aw aabaaa'i bu'oolati hinna aw abnaaa'ihinaa aw abnaaa'i bu'oolatihinnna aw ikhwaanihinnna aw baneee ikhwaanihinna aw banee akhawaatihinna aw nisaaa'i hinna aw maa malakat aimaanuhunna awit taabi'eena ghairi ilil irbati minar rijaali awit tiflillazeena lam yazharoo 'alaa 'awraatin nisaaa'i wala yadribnna bi arjulihinna min zeenatihinn; wa toobooo ilallaahi jammee'an aiyuhal mu'minoona la'allakum tuflihoon

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Dalam ayat ini, Allah SWT juga memerintahkan perempuan untuk tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki atau perempuan lainnya.

Aurat laki-laki yang dimaksud antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya.

Para perempuan juga diminta untuk menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus dalam perzinaan atau terlihat orang lain.

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan para perempuan menutup kepala dan dadanya dengan kerudung agar rambut, leher, dan dadanya tidak terlihat.

Perempuan juga dilarang menunjukkan perhiasan yang ia pakai, kecuali yang tidak disembunyikan seperti cincin dan pacar kuku.

7. Surah Al-Furqan Ayat 68-69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

Wallazeena laa yad'oona ma'al laahi ilaahan aakhara wa laa yaqtuloonan nafsal latee harramal laahu illaa bilhaqqi wa laa yaznoon; wa mai yaf'al zaalika yalqa asaamaa Yudaa'af lahul 'azaabu Yawmal Qiyaamati wa yakhlud feehee muhaanaa

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.”

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat hamba Allah SWT adalah yang tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun dan yang tidak berzina.

Dengan memelihara dirinya dari perbuatan zina, seseorang akan bersih dari kekotoran, keonaran, dan kekacauan nasab.

Namun, jika umat muslim melakukan dosa-dosa itu, Allah SWT akan memberikan hukuman yang berat berupa azab dan neraka.

Mengapa Allah SWT Melarang Zina?

Dalam tafsir Surah Al-Isra ayat 32, dijelaskan lima alasan Allah SWT melarang zina yaitu sebagai berikut:

1. Merusak Garis Keturunan/Nasab

Alasan pertama Allah SWT melarang zina adalah karena perbuatan tersebut bisa merusak nasab atau garis keturunan.

Hal itu membuat orang tua bisa meragukan anaknya sendiri, apakah anak yang lahir itu merupakan keturunannya atau hasil perzinaan.

2. Menimbulkan Kejahatan

Salah satu akibat perbuatan zina adalah bisa melahirkan kejahatan lainnya. Sebagai contoh, ada banyak kasus kekerasan hingga pembunuhan yang terjadi karena melakukan zina.

3. Merusak Nama Baik

Zina juga merusak nama baik pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan.

4. Menghancurkan Rumah Tangga

Zina tentu saja akan menghancurkan rumah tangga. Seorang suami dan istri seharusnya menjadi teman hidup bagi masing-masing dalam membina rumah tangga.

Oleh karena itu, jika salah satunya atau bahkan dua-duanya berbuat zina, kerusakan rumah tangga sudah pasti terjadi.

5. Penyakit Kelamin