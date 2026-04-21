Islam mengajarkan berbagai aspek kehidupan, termasuk tentang kesabaran.

Bahkan, ada banyak ayat Alquran yang menegaskan pentingnya bersabar serta balasan bagi orang-orang yang mampu menjalaninya.

Lantas, apa saja ayat Alquran tentang sabar yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari?

Kumpulan Ayat Alquran tentang Sabar

1. Surah Al-Baqarah Ayat 45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Wasta'eenoo bissabri was Salaah; wa innahaa lakabee ratun illaa alal khaashi'een

Artinya: “Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”

Ayat ini menerangkan perintah Allah SWT untuk memohon pertolongan dengan kesabaran dan mengerjakan salat. Bersikap sabar berarti mengikuti perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya.

2. Surat Al-Baqarah Ayat 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Yaaa ayyuhal laazeena aamanus ta'eenoo bissabri was Salaah; innal laaha ma'as-saabireen

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Ayat ini menerangkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak salat, sehingga semua kesulitan terasa ringan.

Ditegaskan pula dalam ayat ini bahwa Allah SWT akan selalu menemani orang-orang yang sabar.

3. Surat Al-Baqarah Ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Wa lanablu wannakum bishai'im minal khawfi waljoo'i wa naqsim minal amwaali wal anfusi was samaraat; wa bashshiris saabireen

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT akan menguji kaum muslimin dengan berbagai cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,jiwa, dan bahan makanan.

Ujian itu diberikan untuk menguatkan iman umat muslim. Jika mampu bersabar menghadapi cobaan, Allah SWT akan memberikan kabar gembira untuk mereka.

4. Surat Al-Baqarah Ayat 156

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Allazeena izaaa asaabathum museebatun qaalooo innaa lillaahi wa innaaa ilaihi raaji'oon

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).”

Lewat ayat ini, Allah SWT berfirman bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kabar gembira adalah yang sabar.

Apabila mendapat musibah, mereka mengucapkan “Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun” yang memiliki arti “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali”.

5. Surah Ali Imran Ayat 200

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yaaa aiyuhal lazeena aamanus biroo wa saabiroo wa raabitoo wattaqul laaha la'allakum tuflihoon

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ayat terakhir Surah Ali Imran ini berisi anjuran agar orang beriman, sabar, dan tabah melakukan segala perintah Allah, menghadapi semua caobaan, dan menghindari larangan-Nya.

Orang yang beriman, sabar, dan tabah akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

6. Surah An-Nahl Ayat 127

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

Wasbir wa maa sabruka illaa billaah; wa laa tahzan 'alaihim wa laa taku fee daiqim mimmaa yamkuroon

Artinya: “Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.”

Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar tetap sabar menghadapi gangguan kaum Quraisy. Kesabaran itu berasal dari pertolongan dan taufik Allah, sebagai kekuatan untuk menahan emosi dan mengendalikan nafsu. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya.

7. Surah Az-Zumar Ayat 10

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

Qul yaa 'ibaadil lazeena aamanut taqoo Rabbakum; lillazeena ahsanoo fee haazihid dunyaa hasanah; wa ardul laahi waasi'ah; innamaa yuwaffas saabiroona ajrahum bighayri hisab

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.”

Pada akhir ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapat pahala yang tak terbatas, seperti yang dirasakan umat terdahulu.

8. Surah Al-Anfal Ayat 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wa atee'ul laaha wa Rasoolahoo wa laa tanaaza'oo fatafshaloo wa tazhaba reehukum wasbiroo; innal laaha ma'as saabireen

Artinya: “Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”

Melalui ayat ini umat Islam kembali diperintahkan untuk bersikap sabar sebab Allah SWT selalu bersama orang-orang yang sabar.

Adapun sikap sabar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sabar menjauhi larangan-Nya.

Sabar tidak mengeluh ketika menerima cobaan.

Sabar dalam perjuangan, sampai tetes darah penghabisan.

Sabar menjauhkan diri dari kemewahan dan perbuatan yang tidak berguna, serta hidup sederhana.

9. Surah Hud Ayat 11

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

Illal lazeena sabaroo wa 'amilus saalihaati ulaaa'ika lahum maghfiratunw wa ajrun kabeer

Artinya: “Kecuali orang-orang yang sabar, dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sabar dan suka berbuat kebaikan akan mendapat pahala besar serta ampunan dari Allah SWT.

10. Surah Yusuf Ayat 18

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

Wa jaaa'oo 'alaa qamee shihee bidamin kazi' qaala bal sawwalat lakum anfusukum amraa; fasabrun jameel; wallaahul musta'aanu 'alaa man tasifoon

Artinya: “Dan mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) darah palsu. Dia (Yakub) berkata, “Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu; maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Dan kepada Allah saja memohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.”

Nabi Yakub AS menerima kabar bahwa anak yang sangat dicintainya, Nabi Yusuf AS, diterkam serigala. Saudara-saudara Yusuf membawa bukti berupa baju Nabi Yusuf AS yang berlumuran darah.

Namun, Nabi Yakub AS mengetahui bahwa mereka berdusta. Meski demikian, ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menahan amarah dan menekan rasa kecewa terhadap anak-anaknya.

Dalam keadaan tersebut, Nabi Yakub AS tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT. Ia berserah diri kepada-Nya serta senantiasa memohon pertolongan agar Nabi Yusuf AS diselamatkan dari segala bahaya.

11. Surah Yusuf Ayat 90

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Qaaloo 'a innaka la anta Yoosufu qaala ana Yoosufu wa haazaaa akhee qad mannal laahu 'alainaa innahoo mai yattaqi wa yasbir fa innal laaha laa yudee'u ajral muhsineen

Artinya: “Mereka berkata, “Apakah engkau benar-benar Yusuf?” Dia (Yusuf) menjawab, “Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barangsiapa bertakwa dan bersabar, maka Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan balasan amal untuk orang-orang bertakwa kepada Allah SWT dan selalu sabar menghadapi ujian.

Di dunia mereka akan akan diberi jalan keluar dari kesulitan dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Sementara, di akhirat akan diberi pahala tanpa hisab.

12. Surah Al-Kahfi Ayat 28

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

Wasbir nafsaka ma'al lazeena yad'oona Rabbahum bilghadaati wal'ashiyyi yureedoona Wajhahoo wa laa ta'du 'aynaaka 'anhum tureedu zeenatal hayaatid dunyaa wa laa tuti' man aghfalnaa qalbahoo 'an zikrinaa wattaba'a hawaahu wa kaana amruhoo furutaa

Artinya: “Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.”

Ayat ini menegaskan perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu bersabar bersama orang-orang beriman yang rajin beribadah.

13. Surah Asy-Syura Ayat 43

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wa laman sabara wa ghafara inna zaalika lamin 'azmil umoor

Artinya: “Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.”

Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang sabar dan memaafkan perbuatan jahat orang lain terhadap dirinya, padahal ia mampu membalasnya, telah melakukan perbuatan yang mulia dan berhak mendapatkan pahala yang besar.

14. Surah Al-Ma’arij Ayat 5

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

Fasbir ssabran jameelaa

Artinya: “Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan kesabaran yang baik.”

Nabi Muhammad SAW diperintahkan bersabar dengan sikap orang musyrik yang selalu mengolok-ngoliknya.

Rasulullah SAW juga diminta untuk tidak merasa gelisah oleh sikap mereka, karena urusan azab adalah urusan Allah. Hanya Allah yang mengetahui kapan azab itu akan ditimpakan kepada mereka.

15. Surah Ar-Ra’d Ayat 24

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

Salaamun 'alaikum bimaa sabartum; fani'ma 'uqbad daar

Artinya: “(Sambil mengucapkan), “Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu.” Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.”