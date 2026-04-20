Ayat tentang penciptaan manusia yang tercantum dalam Alquran menjadi salah satu bukti kuat bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan.

Sejak awal, Allah SWT telah menjelaskan asal-usul manusia dengan sangat rinci, mulai dari penciptaan manusia pertama hingga proses berkembang biaknya di bumi.

Dalam Alquran, ayat-ayat tentang penciptaan manusia mengandung makna yang mendalam tentang hakikat, tujuan hidup, serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Kumpulan Ayat Alquran tentang Penciptaan Manusia

Untuk memahami bagaimana Islam memandang asal-usul manusia, Alquran telah memberikan penjelasan melalui sejumlah ayat yang tersebar di berbagai surat.

Setiap ayat menerangkan proses penciptaan manusia secara bertahap, sekaligus menunjukkan kebesaran Allah SWT dalam menciptakan kehidupan dengan penuh hikmah.

Berikut kumpulan ayat Alquran tentang penciptaan manusia yang dapat menjadi bahan renungan sekaligus menambah pemahaman tentang hakikat keberadaan manusia di muka bumi:

1. QS. As-Sajdah Ayat 7-8: Penciptaan Manusia dari Saripati Tanah

Sejatinya, manusia diciptakan oleh Allah SWT dari bahan sari pati tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya.

Hal ini dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 7-8:

7)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ

Allazee ahsana kulla shai in khalaqa; wa bada a khalqal insaani min teen

Artinya: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah,

8)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

Thumma ja'ala naslahoo min sulaalatim mim maaa'immaheen

Artinya: kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani).

2. QS. An-Nisa Ayat 1: Perkembangbiakkan Manusia Pertama

Nabi Adam dan Hawa adalah dua orang pertama yang diciptakan Allah dan menjadi cikal bakal kemunculan manusia sampai saat ini melalui jalur perkembangbiakan.

Penjelasan mengenai hal ini tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Yaaa aiyuhan naasut taqoo Rabbakumul lazee khalaqakum min nafsinw waahidatinw wa khalaqa minhaa zawjahaa wa bas sa minhumaa rijaalan kaseeranw wa nisaaa'aa;

wattaqul laahallazee tasaaa 'aloona bihee wal arhaam; innal laaha kaana 'alaikum Raqeeba

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya;

dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

3. QS. Al-Insan Ayat 2: Penciptaan dari Pertemuan Sperma dan Ovum

Setelah Nabi Adam, proses penciptaan keturunannya kemudian berlangsung melalui pembuahan sel sperma dan ovum.

Hal ini disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 2:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Innaa khalaqnal insaana min nutfatin amshaajin nabta leehi faja'alnaahu samee'am baseeraa

Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

4. QS. At-Thariq Ayat 6-7: Tercipta dari Air yang Memancar

Surat At-Thariq ayat 6-7 juga menegaskan bahwa manusia tercipta dari air yang memancar:

6)

خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ

Khuliqa mim maaa'in daafiq

Artinya: Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar,

7)

يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Yakhruju mim bainissulbi wat taraaa'ib

Artinya: yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.

5. QS. Al-Mursalat Ayat 20-23: Disimpan dalam Tempat yang Kokoh (Rahim)

Dalam surat Al-Mursalat ayat 20-23, Allah mengabarkan bahwa setelah pembuahan terjadi, air mani tersebut diletakkan pada pelindung yang aman, yaitu rahim.

20)

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

Alam nakhlukkum mimmaaa'im maheen

Artinya: Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina (mani),

21)

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Faja'alnaahu fee qaraarim makeen

Artinya: kemudian Kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh (rahim),

22)

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ

Illaa qadrim ma'loom

Artinya: sampai waktu yang ditentukan,

23)

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

Faqadarnaa fani'mal qaadiroon

Artinya: lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan.

6. QS. Al-Mu’minun Ayat 12-14: Detail Proses Pembentukan Fisik Manusia

Dalam surat Al-Mu’minun ayat 12 hingga 14, dijelaskan gambaran yang terperinci terkait proses penciptaan manusia secara bertahap.

12)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

Wa laqad khalaqnal insaana min sulaalatim minteen

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.

13)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Summa ja'alnaahu nutfatan fee qaraarim makeen

Artinya: Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

14)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaq nal mudghata 'izaaman fakasawnal 'izaama lahman summa anshaanaahu khalqan aakhar;

fatabaarakal laahu ahsanul khaaliqeen

Artinya: Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.

Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

7. QS. Al-Mu’minun Ayat 115: Alam Semesta dan Manusia Tidak Diciptakan Main-Main

Kemudian, surat Al-Mu’minun ayat 115 menjelaskan bahwa alam semesta dan manusia tidak diciptakan tanpa ada maksud apa pun.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Afahsibtum annamaa khalaqnaakum 'abasanw wa annakum ilainaa laa turja'oon

Artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?

8. QS. Al-Hajj Ayat 5: Siklus Penciptaan hingga Kematian

Dalam surat Al-Hajj ayat 5, dijelaskan mengenai urutan kejadian manusia dan menjadi pengingat mengenai kematian dan kebangkitan di akhirat kelak:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Yaaa ayyuhan naasu in kuntum fee raibim minal ba'si fa innaa khalaqnaakum min turaabin summa min nutfatin summaa min 'alaqatin summa mim mud ghatim mukhal laqatinw wa ghairi mukhalla qatil linubaiyina lakum;

wa nuqirru fil arhaami maa nashaaa'u ilaaa ajalim musam man summa nukhrijukum tiflan summa litablughooo ashud dakum wa minkum mai yutawaffa wa minkum mai yuraddu ilaaa arzalil 'umuri likailaa ya'lama mim ba'di 'ilmin shai'aa;

wa taral arda haamidatan fa izaaa anzalnaa 'alaihal maaa'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjim baheej

Artinya: Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu;

dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa,

dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya.

Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.

9. QS. Az-Zariyat Ayat 56: Tujuan Manusia Diciptakan

Tujuan paling utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Wa maa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'budoon

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

10. QS. Al-An’am Ayat 165: Manusia Menjadi Khalifah di Bumi

Selain beribadah, manusia juga ditugaskan sebagai wakil (khalifah) untuk mengurus, memelihara, dan menjaga kelestarian muka bumi dengan akalnya.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An’am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Wa Huwal lazee ja'alakum khalaaa'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajaatil liyabluwakum fee maaa aataakum;

inna Rabbaka saree'ul 'iqaab; wa innahoo la Ghafoorur Raheem

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu.

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

11. QS. Al-Ahzab Ayat 72: Manusia Mengemban Amanah Berat di Dunia

Amanah tanggung jawab yang berat ini sebelumnya ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung.

Namun, setelah manusia diciptakan, ras tersebut kemudian mengemban amanah tersebut dari Allah SWT.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Innaa 'aradnal amaanata 'alas samaawaati walardi wal jibaali fa abaina ai yahmil nahaa wa ashfaqna minhaa wa hamalahal insaanu innahoo kaana zalooman jahoolaa

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung;

tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia.