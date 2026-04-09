99 Asmaul Husna Beserta Arti dan Dalilnya
Asmaul Husna merupakan nama-nama indah yang menggambarkan sifat-sifat Allah SWT.
Sebagai muslim, kita sangat dianjurkan untuk memahami 99 asmaul husna dan artinya agar lebih dekat kepada Allah SWT.
Mengamalkan asmaul husna dalam kehidupan sehari-sehari juga akan mendapat pahala, sebagaiman sabda Nabi Muhammad SAW:
Urutan Asmaul Husna dan Artinya
- الرحمن (Ar Rahman): Yang Maha Pengasih
- الرحيم (Ar Rahim): Yang Maha Penyayang
- الملك (Al Malik): Yang Maha Merajai
- القدوس (Al Quddus): Yang Maha Suci
- السلام (As Salam): Yang Maha Memberi Kesejahteraan
- المؤمن (Al Mu’min): Yang Maha Memberi Keamanan
- المهيمن (Al Muhaymin): Yang Maha Memelihara
- العزيز (Al Aziz): Yang Maha Perkasa
- الجبار (Al Jabbar): Yang Maha Kuasa
- المتكبر (Al Mutakabbir): Yang Maha Megah
- الخالق (Al Khaliq): Yang Maha Pencipta
- البارئ (Al Bari’): Yang Maha Melepaskan
- المصور (Al Mushawwir): Yang Maha Membentuk Rupa
- الغفار (Al Ghaffar): Yang Maha Pengampun
- القهار (Al Qahhar): Yang Maha Menundukkan
- الوهاب (Al Wahhab): Yang Maha Pemberi Karunia
- الرزاق (Ar Razzaq): Yang Maha Pemberi Rezeki
- الفتاح (Al Fattah): Yang Maha Membuka Rahmat
- العليم (Al ‘Alim): Yang Maha Mengetahui
- القابض (Al Qabidh): Yang Maha Menyempitkan
- الباسط (Al Basith): Yang Maha Melapangkan
- الخافض (Al Khafidh): Yang Maha Merendahkan
- الرافع (Ar Rafi’): Yang Maha Meninggikan
- المعز (Al Mu’izz): Yang Maha Memuliakan
- المذل (Al Mudzil): Yang Maha Menghinakan
- السميع (As Sami’): Yang Maha Mendengar
- البصير (Al Bashir): Yang Maha Melihat
- الحكم (Al Hakam): Yang Maha Menetapkan
- العدل (Al ‘Adl): Yang Maha Adil
- اللطيف (Al Lathif): Yang Maha Lembut
- الخبير (Al Khabir): Yang Maha Mengetahui Rahasia
- الحليم (Al Halim): Yang Maha Penyantun
- العظيم (Al ‘Azhim): Yang Maha Agung
- الغفور (Al Ghafur): Yang Maha Pengampun
- الشكور (Asy Syakur): Yang Maha Mensyukuri
- العلي (Al ‘Aliy): Yang Maha Tinggi
- الكبير (Al Kabir): Yang Maha Besar
- الحفيظ (Al Hafizh): Yang Maha Memelihara
- المقيت (Al Muqit): Yang Maha Pemberi Kekuatan
- الحسيب (Al Hasib): Yang Maha Membuat Perhitungan
- الجليل (Al Jalil): Yang Maha Luhur
- الكريم (Al Karim): Yang Maha Pemurah
- الرقيب (Ar Raqib): Yang Maha Mengawasi
- المجيب (Al Mujib): Yang Maha Mengabulkan
- الواسع (Al Wasi’): Yang Maha Luas
- الحكيم (Al Hakim): Yang Maha Bijaksana
- الودود (Al Wadud): Yang Maha Mengasihi
- المجيد (Al Majid): Yang Maha Mulia
- الباعث (Al Ba’its): Yang Maha Membangkitkan
- الشهيد (Asy Syahid): Yang Maha Menyaksikan
- الحق (Al Haqq): Yang Maha Benar
- الوكيل (Al Wakil): Yang Maha Memelihara
- القوي (Al Qawiy): Yang Maha Kuat
- المتين (Al Matin): Yang Maha Kokoh
- الولي (Al Wali): Yang Maha Melindungi
- الحميد (Al Hamid): Yang Maha Terpuji
- المحصي (Al Muhshi): Yang Maha Menghitung
- المبدئ (Al Mubdi’): Yang Maha Memulai
- المعيد (Al Mu’id): Yang Maha Mengembalikan
- المحيي (Al Muhyi): Yang Maha Menghidupkan
- المميت (Al Mumit): Yang Maha Mematikan
- الحي (Al Hayy): Yang Maha Hidup
- القيوم (Al Qayyum): Yang Maha Berdiri Sendiri
- الواجد (Al Wajid): Yang Maha Menemukan
- الماجد (Al Majid): Yang Maha Mulia
- الواحد (Al Wahid): Yang Maha Esa
- الأحد (Al Ahad): Yang Maha Tunggal
- الصمد (As Shamad): Yang Maha Dibutuhkan
- القادر (Al Qadir): Yang Maha Kuasa
- المقتدر (Al Muqtadir): Yang Maha Menentukan
- المقدم (Al Muqaddim): Yang Maha Mendahulukan
- المؤخر (Al Mu’akhkhir): Yang Maha Mengakhirkan
- الأول (Al Awwal): Yang Maha Awal
- الآخر (Al Akhir): Yang Maha Akhir
- الظاهر (Az Zahir): Yang Maha Nyata
- الباطن (Al Bathin): Yang Maha Ghaib
- الوالي (Al Wali): Yang Maha Memerintah
- المتعالي (Al Muta’ali): Yang Maha Tinggi
- البر (Al Barr): Yang Maha Baik
- التواب (At Tawwab): Yang Maha Penerima Taubat
- المنتقم (Al Muntaqim): Yang Maha Pemberi Balasan
- العفو (Al ‘Afuww): Yang Maha Pemaaf
- الرؤوف (Ar Ra’uf): Yang Maha Pengasih
- مالك الملك (Malikul Mulk): Yang Maha Penguasa Kerajaan
- ذو الجلال والإكرام (Dzul Jalali wal Ikram): Yang Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan
- المقسط (Al Muqsith): Yang Maha Pemberi Keadilan
- الجامع (Al Jami’): Yang Maha Mengumpulkan
- الغني (Al Ghani): Yang Maha Kaya
- المغني (Al Mughni): Yang Maha Memberi Kekayaan
- المانع (Al Mani’): Yang Maha Mencegah
- الضار (Ad Dharr): Yang Maha Memberi Bahaya
- النافع (An Nafi’): Yang Maha Memberi Manfaat
- النور (An Nur): Yang Maha Bercahaya
- الهادي (Al Hadi): Yang Maha Memberi Petunjuk
- البديع (Al Badi’): Yang Maha Pencipta Tanpa Contoh
- الباقي (Al Baqi): Yang Maha Kekal
- الوارث (Al Warits): Yang Maha Pewaris
- الرشيد (Ar Rasyid): Yang Maha Memberi Petunjuk
- الصبور (As Shabur): Yang Maha Sabar
Dalil Asmaul Husna
Dalil tentang Asmaul Husna atau nama-nama terbaik Allah SWT tercantum dalam berbagai ayat Alquran dan hadis berikut ini:
1. Al-A’raf Ayat 180
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Wa lillaahil Asmaaa 'ul Husnaa fad'oohu bihaa wa zarul lazeena yulhidoona feee Asmaaa'ih; sa yujzawna maa kaanoo ya'maloon
Artinya: Dan Allah memiliki Asmaul-husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma'ul-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
2. Al-Haysr Ayat 24
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Huwal Laahul Khaaliqul Baari 'ul Musawwir; lahul Asmaaa'ul Husnaa; yusabbihu lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal 'Azeezul Hakeem
Artinya: Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.
3. Taha Ayat 8
اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
Allaahu laaa ilasha illaa Huwa lahul Asmaaa'ul Husnaa
Artinya: (Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, seratus kurang satu, siapa yang menjaganya maka dia masuk surga." (HR Bukhari dan Muslim).
Arti “menjaganya” meliputi menghafal, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Hadis Riwayat Ahmad
Hadis ini berisi salah satu doa yang pernah dibaca Nabi Muhammad SAW. Intinya, Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT dengan menyebut seluruh nama baik yang dimiliki-Nya.
“Saya memohon dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamakan diri-Mu dengannya, yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, yang Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu atau yang Engkau sembunyikan di ilmu ghaib di sisi-Mu…” (HR Ahmad).