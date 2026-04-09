Asmaul Husna merupakan nama-nama indah yang menggambarkan sifat-sifat Allah SWT.

Sebagai muslim, kita sangat dianjurkan untuk memahami 99 asmaul husna dan artinya agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Mengamalkan asmaul husna dalam kehidupan sehari-sehari juga akan mendapat pahala, sebagaiman sabda Nabi Muhammad SAW:

Urutan Asmaul Husna dan Artinya

الرحمن (Ar Rahman): Yang Maha Pengasih الرحيم (Ar Rahim): Yang Maha Penyayang الملك (Al Malik): Yang Maha Merajai القدوس (Al Quddus): Yang Maha Suci السلام (As Salam): Yang Maha Memberi Kesejahteraan المؤمن (Al Mu’min): Yang Maha Memberi Keamanan المهيمن (Al Muhaymin): Yang Maha Memelihara العزيز (Al Aziz): Yang Maha Perkasa الجبار (Al Jabbar): Yang Maha Kuasa المتكبر (Al Mutakabbir): Yang Maha Megah الخالق (Al Khaliq): Yang Maha Pencipta البارئ (Al Bari’): Yang Maha Melepaskan المصور (Al Mushawwir): Yang Maha Membentuk Rupa الغفار (Al Ghaffar): Yang Maha Pengampun القهار (Al Qahhar): Yang Maha Menundukkan الوهاب (Al Wahhab): Yang Maha Pemberi Karunia الرزاق (Ar Razzaq): Yang Maha Pemberi Rezeki الفتاح (Al Fattah): Yang Maha Membuka Rahmat العليم (Al ‘Alim): Yang Maha Mengetahui القابض (Al Qabidh): Yang Maha Menyempitkan الباسط (Al Basith): Yang Maha Melapangkan الخافض (Al Khafidh): Yang Maha Merendahkan الرافع (Ar Rafi’): Yang Maha Meninggikan المعز (Al Mu’izz): Yang Maha Memuliakan المذل (Al Mudzil): Yang Maha Menghinakan السميع (As Sami’): Yang Maha Mendengar البصير (Al Bashir): Yang Maha Melihat الحكم (Al Hakam): Yang Maha Menetapkan العدل (Al ‘Adl): Yang Maha Adil اللطيف (Al Lathif): Yang Maha Lembut الخبير (Al Khabir): Yang Maha Mengetahui Rahasia الحليم (Al Halim): Yang Maha Penyantun العظيم (Al ‘Azhim): Yang Maha Agung الغفور (Al Ghafur): Yang Maha Pengampun الشكور (Asy Syakur): Yang Maha Mensyukuri العلي (Al ‘Aliy): Yang Maha Tinggi الكبير (Al Kabir): Yang Maha Besar الحفيظ (Al Hafizh): Yang Maha Memelihara المقيت (Al Muqit): Yang Maha Pemberi Kekuatan الحسيب (Al Hasib): Yang Maha Membuat Perhitungan الجليل (Al Jalil): Yang Maha Luhur الكريم (Al Karim): Yang Maha Pemurah الرقيب (Ar Raqib): Yang Maha Mengawasi المجيب (Al Mujib): Yang Maha Mengabulkan الواسع (Al Wasi’): Yang Maha Luas الحكيم (Al Hakim): Yang Maha Bijaksana الودود (Al Wadud): Yang Maha Mengasihi المجيد (Al Majid): Yang Maha Mulia الباعث (Al Ba’its): Yang Maha Membangkitkan الشهيد (Asy Syahid): Yang Maha Menyaksikan الحق (Al Haqq): Yang Maha Benar الوكيل (Al Wakil): Yang Maha Memelihara القوي (Al Qawiy): Yang Maha Kuat المتين (Al Matin): Yang Maha Kokoh الولي (Al Wali): Yang Maha Melindungi الحميد (Al Hamid): Yang Maha Terpuji المحصي (Al Muhshi): Yang Maha Menghitung المبدئ (Al Mubdi’): Yang Maha Memulai المعيد (Al Mu’id): Yang Maha Mengembalikan المحيي (Al Muhyi): Yang Maha Menghidupkan المميت (Al Mumit): Yang Maha Mematikan الحي (Al Hayy): Yang Maha Hidup القيوم (Al Qayyum): Yang Maha Berdiri Sendiri الواجد (Al Wajid): Yang Maha Menemukan الماجد (Al Majid): Yang Maha Mulia الواحد (Al Wahid): Yang Maha Esa الأحد (Al Ahad): Yang Maha Tunggal الصمد (As Shamad): Yang Maha Dibutuhkan القادر (Al Qadir): Yang Maha Kuasa المقتدر (Al Muqtadir): Yang Maha Menentukan المقدم (Al Muqaddim): Yang Maha Mendahulukan المؤخر (Al Mu’akhkhir): Yang Maha Mengakhirkan الأول (Al Awwal): Yang Maha Awal الآخر (Al Akhir): Yang Maha Akhir الظاهر (Az Zahir): Yang Maha Nyata الباطن (Al Bathin): Yang Maha Ghaib الوالي (Al Wali): Yang Maha Memerintah المتعالي (Al Muta’ali): Yang Maha Tinggi البر (Al Barr): Yang Maha Baik التواب (At Tawwab): Yang Maha Penerima Taubat المنتقم (Al Muntaqim): Yang Maha Pemberi Balasan العفو (Al ‘Afuww): Yang Maha Pemaaf الرؤوف (Ar Ra’uf): Yang Maha Pengasih مالك الملك (Malikul Mulk): Yang Maha Penguasa Kerajaan ذو الجلال والإكرام (Dzul Jalali wal Ikram): Yang Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan المقسط (Al Muqsith): Yang Maha Pemberi Keadilan الجامع (Al Jami’): Yang Maha Mengumpulkan الغني (Al Ghani): Yang Maha Kaya المغني (Al Mughni): Yang Maha Memberi Kekayaan المانع (Al Mani’): Yang Maha Mencegah الضار (Ad Dharr): Yang Maha Memberi Bahaya النافع (An Nafi’): Yang Maha Memberi Manfaat النور (An Nur): Yang Maha Bercahaya الهادي (Al Hadi): Yang Maha Memberi Petunjuk البديع (Al Badi’): Yang Maha Pencipta Tanpa Contoh الباقي (Al Baqi): Yang Maha Kekal الوارث (Al Warits): Yang Maha Pewaris الرشيد (Ar Rasyid): Yang Maha Memberi Petunjuk الصبور (As Shabur): Yang Maha Sabar

Dalil Asmaul Husna

Dalil tentang Asmaul Husna atau nama-nama terbaik Allah SWT tercantum dalam berbagai ayat Alquran dan hadis berikut ini:

1. Al-A’raf Ayat 180

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Wa lillaahil Asmaaa 'ul Husnaa fad'oohu bihaa wa zarul lazeena yulhidoona feee Asmaaa'ih; sa yujzawna maa kaanoo ya'maloon

Artinya: Dan Allah memiliki Asmaul-husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma'ul-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

2. Al-Haysr Ayat 24

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Huwal Laahul Khaaliqul Baari 'ul Musawwir; lahul Asmaaa'ul Husnaa; yusabbihu lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal 'Azeezul Hakeem

Artinya: Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

3. Taha Ayat 8

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

Allaahu laaa ilasha illaa Huwa lahul Asmaaa'ul Husnaa

Artinya: (Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik.

4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, seratus kurang satu, siapa yang menjaganya maka dia masuk surga." (HR Bukhari dan Muslim).

Arti “menjaganya” meliputi menghafal, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Hadis Riwayat Ahmad

Hadis ini berisi salah satu doa yang pernah dibaca Nabi Muhammad SAW. Intinya, Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT dengan menyebut seluruh nama baik yang dimiliki-Nya.