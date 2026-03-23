Dalam ajaran Islam, iblis dikenal sebagai makhluk yang menjadi musuh utama manusia.

Ia adalah sosok yang menggoda manusia untuk melakukan maksiat dan menjauh dari jalan Allah SWT.

Kisah iblis sendiri sudah dimulai sejak awal penciptaan Nabi Adam AS. Namun, bagaimana sebenarnya asal-usul iblis dalam Islam?

Siapakah Iblis dalam Islam?

Dalam Islam, iblis adalah makhluk yang membangkang terhadap perintah Allah SWT dan kemudian dilaknat hingga hari kiamat.

Sejak saat itu, iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar.

Allah SWT menjelaskan kisah pembangkangan iblis ketika para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Wa iz qulnaa lilmalaaa'i katis judoo liAadama fasajadooo illaaa Ibleesa abaa wastakbara wa kaana minal kaafireen

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, ‘Sujudlah kamu kepada Adam!’ Maka mereka pun sujud kecuali Iblis.

Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.”

Asal-Usul Iblis, Apakah Berasal dari Malaikat atau Jin?

Pada dasarnya, iblis berasal dari golongan jin. Ia diciptakan dari api yang kemudian menjadi pemimpin bagi para setan untuk menyesatkan manusia.

Alquran memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai hal ini. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50, disebutkan:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

Wa iz qulnaa lilma laaa'ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Ibleesa kaana minal jinni fafasaqa 'an amri Rabbih;

afatattakhizoonahoo wa zurriyatahooo awliyaaa'a min doonee wa hum lakum 'aduww; bi'sa lizzaalimeena badalaa

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka pun sujud kecuali Iblis.

Dia adalah dari (golongan) jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya.

Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain Aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah (Iblis itu) sebagai pengganti (Allah) bagi orang yang zalim.”

Kisah Azazil Sebelum Menjadi Iblis

Dalam beberapa riwayat dan penjelasan ulama tafsir, disebutkan bahwa nama iblis sebelum dilaknat adalah Azazil.

Ia dikenal sebagai makhluk yang sangat rajin beribadah kepada Allah SWT.

Karena ketaatannya, Azazil bahkan memiliki kedudukan tinggi di antara para makhluk yang beribadah kepada Allah.

Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia pernah berada di langit bersama para malaikat dan memimpin mereka dalam ibadah.

Namun, ketaatan tersebut tidak membuat Azazil terhindar dari ujian.

Ketika Allah menciptakan Nabi Adam AS dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, Azazil justru menolak.

Penolakannya inilah yang kemudian menjadi awal mula perubahan dirinya menjadi iblis. Kesombongan membuatnya merasa lebih mulia daripada Adam.

Mengapa Azazil Dilaknat dan Menjadi Iblis?

Penolakan iblis terhadap perintah Allah dijelaskan dalam Alquran.

Ketika Allah bertanya mengapa ia tidak bersujud kepada Adam, iblis menjawab dengan penuh kesombongan:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

Qaala maa mana'aka allaa tasjuda iz amartuka qaala ana khairum minhu khalaqtanee min naarinw wa khalaqtahoo min teen

Artinya: “(Allah) berfirman, ‘Apakah yang menghalangimu (sehingga) kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika Aku menyuruhmu?’

(Iblis) menjawab, ‘Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.’” (QS. Al-A’raf: 12)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa iblis merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam berasal dari tanah. Kesombongan inilah yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah SWT.