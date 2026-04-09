Kebanyakan umat muslim di Indonesia pasti terbiasa mengucapkan "shadaqullahul adzim" setelah membaca Alquran.

Namun, sebenarnya apa arti shadaqallahul adzim yang benar dan bagaimana hukum membacanya?

Tulisan Arab dan Arti Shadaqallahul Adzim yang Benar

صَدَقَ اللهُ اْلعَظِيْمُ

Shadaqallahul Adzim.

Artinya: "Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya."

Hukum Membaca Shadaqallahul Adzim

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum membaca shadaqallahul adzim atau yang disebut tashdiq.

Sebagian membolehkan sebagai bentuk pengagungan Allah SWT.

Sementara, yang lain menilai hal tersebut tidak disyariatkan (bukan sunah atau bid’ah) karena tidak ada dalil khusus dari Nabi Muhammad SAW.

Menyoal perbedaan pendapat ini, Fatwa Al-Azhar menjelaskan kalimat tersebut bukan termasuk bid’ah tercela dan merupakan bentuk zikir.

Selain itu, tashdiq juga tercantum dalam beberapa ayat di Alquran. Salah satunya Surah Ali Imran ayat 95:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Qul sadaqal laah; fattabi'oo Millata Ibraaheema Haneefanw wa maa kaana minal mush rikeen

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Benarlah (segala yang difirmankan) Allah.” Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.”

Fatwa Al-Azhar juga sebagai pengingat untuk tidak mudah menyatakan bid’ah atas suatu hal yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Wa laa taqooloo limaa tasifu alsinatukumul kaziba haaza halaalunw wa haazaa haraamul litaftaroo 'alal laahil kazib; innal lazeena yaftaroona 'alal laahil kaziba laa yuflihoon

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ”Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”

Bolehkah Mengucapkan Shadaqallahul Adzim setelah Membaca Alquran?

Mengucapkan shadaqallahul adzim, khususnya setelah membaca Alquran, intinya tidak ada dasarnya dalam Islam.

Namun, berdasarkan fatwa Al-Azhar sebelumnya, tidak masalah jika ingin membaca shadaqallahul adzim setelah membaca Alquran.

Selain itu, ulama dan ahli tafsir Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya memasukkan tashdiq sebagai salah satu adab membaca Alquran.