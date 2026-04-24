Mimpi sering kali meninggalkan kesan yang kuat, apalagi jika terasa begitu nyata seperti mimpi potong rambut.

Tidak sedikit orang yang kemudian mencari tahu arti mimpi potong rambut dalam Islam, karena penasaran apakah mimpi tersebut memiliki makna tertentu atau sekadar bunga tidur.

Perlu dipahami bahwa tidak semua mimpi memiliki makna atau dapat ditafsirkan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, mimpi dibagi menjadi tiga kategori utama:

وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ، الحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ، وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

Latin: War-ru’ya tsalatsun, al-hasanatu busyra minallahi, war-ru’ya yuhadditsu ar-rajulu biha nafsahu, war-ru’ya tahzinun minasy-syaithani.

Artinya: “Mimpi itu ada tiga: (1) mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, (2) mimpi karena bawaan pikiran seseorang (ketika terjaga), dan (3) mimpi menyedihkan yang datang dari setan.” (HR. Muslim)

Karena itu, menafsirkan mimpi tidak bisa dilakukan sembarangan dan perlu dilihat dari konteks serta kondisi orang yang mengalaminya.

Lalu, bagaimana sebenarnya arti mimpi potong rambut dalam Islam? Apakah ini berkaitan dengan perubahan hidup, pertanda baik, atau justru sebaliknya?

Tafsir Mimpi Potong Rambut Berdasarkan Situasinya

1. Arti Mimpi Memotong Rambut Sendiri

Mimpi ini sering ditafsirkan sebagai simbol keinginan kuat untuk melakukan perubahan dalam hidup atau memulai lembaran baru.

Dalam aspek spiritual, tindakan ini juga dapat bermakna sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan di masa lalu.

Selain itu, ada pula yang memaknainya sebagai tanda akan segera terbebas dari utang atau kesulitan yang selama ini menjeratnya.

2. Arti Mimpi Rambut Dipotong oleh Orang Lain

Mimpi rambut dipotong oleh orang lain bisa menjadi isyarat adanya campur tangan atau pengaruh pihak luar dalam kehidupan pribadi.

Pengaruh ini bisa bersifat positif (bantuan) atau negatif (intervensi), tergantung pada perasaan pemimpi.

Namun, ada pula yang menafsirkan hal ini sebagai pertanda akan kehilangan kekuasaan atau jabatan.

3. Arti Mimpi Potong Rambut Menjadi Sangat Pendek atau Botak

Mimpi memotong rambut hingga nyaris botak memiliki dua arti yang berbeda.

Pertama, ini merupakan peringatan akan adanya kehilangan atau kerugian.

Kedua, bagi pria, mimpi tersebut bisa melambangkan kerendahan hati atau proses melepaskan hal-hal yang sudah tidak diperlukan lagi dalam hidup.

4. Arti Mimpi Potong Rambut Orang Lain

Bermimpi memotong rambut orang lain menunjukkan adanya keinginan bawah sadar untuk membantu atau memengaruhi kehidupan orang tersebut.

Namun, mimpi ini juga bisa menjadi pengingat agar tidak terlalu mencampuri urusan orang lain secara berlebihan.

Tafsir Mimpi Potong Rambut Menurut Para Ulama Tafsir

1. Arti Mimpi Potong Rambut Menurut Ibnu Sirin

Ibnu Sirin merupakan ahli tafsir terkemuka pada zaman dahulu. Beliau menjelaskan bahwa memotong rambut sendiri dalam mimpi bisa menjadi pertanda bahwa seseorang akan lepas dari beban utang.

Sebaliknya, jika dipotong oleh orang lain, ia mengatakan bahwa hal ini kemungkinan menjadi tanda penurunan pangkat atau wibawa.

2. Arti Mimpi Potong Rambut Menurut Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi

Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi menafsirkan bahwa memotong rambut kepala dapat berarti seseorang akan dicopot dari kedudukan atau jabatannya.

Namun, apabila rambut dipotong pendek, hal tersebut justru bisa menjadi isyarat akan datangnya kebaikan dan keberkahan dalam hidup.

3. Arti Mimpi Potong Rambut Menurut Syekh Abu Bakar Al Ihsa’i

Syekh Abu Bakar sendiri memberikan konteks waktu yang sangat spesifik terkait tafsir mimpi potong rambut.

Apabila seseorang bermimpi mencukur rambut pada bulan haji atau bulan-bulan suci, maka maknanya sangat baik, yaitu pertanda perbaikan agama, penghapusan dosa, serta hilangnya rasa sedih dan kesusahan.

Sementara itu, bagi wanita, beliau menyampaikan bahwa memotong rambut dalam mimpi bisa menjadi isyarat akan datangnya musibah atau pertengkaran dengan suami.

Tafsir Mimpi Tidak Bersifat Mutlak

Perlu diingat bahwa tafsir mimpi potong rambut dalam Islam dapat bermakna luas dan bergantung pada konteks masing-masing individu.

Meskipun para ulama telah memberikan panduan terkait hal ini, hasilnya tidak bersifat mutlak atau pasti.

Hal yang paling penting adalah menjadikan mimpi tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.