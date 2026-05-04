Mimpi menikah sering kali terasa begitu nyata dan membekas, sampai membuat kamu penasaran dengan maknanya.

Dalam pandangan Islam, mimpi memang bisa menjadi salah satu bentuk isyarat, kabar baik, atau bahkan peringatan.

Karena itu, tidak sedikit yang mencari tahu arti mimpi menikah menurut Islam untuk memahami pesan yang mungkin tersembunyi di baliknya.

Berbagai ulama tafsir seperti Ibnu Sirin telah menjelaskan beragam makna mimpi menikah, mulai dari pertanda keberkahan, datangnya tanggung jawab baru, hingga peringatan dalam kehidupan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa arti mimpi tidak selalu sama untuk setiap orang, karena bisa dipengaruhi oleh kondisi, perasaan, dan situasi yang sedang dialami.

Arti Mimpi Menikah Menurut Islam

1. Mimpi Menikah dengan Orang yang Dikenal

Jika kamu bermimpi bersanding dengan orang yang kamu kenal di dunia nyata, ini termasuk sinyal positif.

Mimpi ini bisa bermakna akan terjalinnya kerja sama atau hubungan yang semakin erat dengan orang tersebut.

Selain itu, mimpi ini juga menandakan datangnya amanah dan tanggung jawab baru yang mampu kamu jalani.

Bagi yang sudah berkeluarga, mimpi ini menyimbolkan kebahagiaan serta keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Mimpi Menikahi Wanita yang Wajahnya Tampak Jelas

Apabila seorang pria bermimpi menikahi wanita dengan wajah yang terlihat jelas, hal ini bisa melambangkan kemungkinan berjodoh dengan sosok tersebut atau seseorang yang mirip dengannya.

Mimpi ini juga sering dikaitkan dengan datangnya kenyamanan hidup, rezeki, dan peningkatan status sosial.

3. Mimpi Menikahi Anak Perempuan Syekh yang Tidak Dikenal

Menurut tafsir Ibnu Sirin, mimpi menikahi putri seorang syekh yang tidak dikenal merupakan simbol keberuntungan besar.

Sosok syekh dalam mimpi ini melambangkan kesungguhan hati, sehingga dalam kehidupan nyata kamu berpotensi memetik hasil dari kerja keras dan usaha yang selama ini dilakukan.

4. Mimpi Pria Beristri Menikah Lagi

Bagi pria yang sudah beristri lalu bermimpi menikah lagi, tidak perlu langsung khawatir. Dalam tafsir mimpi, hal ini justru membawa makna baik berupa kekuasaan, keberhasilan, dan kebahagiaan.

Besarnya kebaikan yang didapat sering dikaitkan dengan sosok wanita yang muncul dalam mimpi tersebut.

5. Mimpi Menikah di Masjid atau dengan Wali Terkenal

Tempat dan sosok dalam mimpi juga memengaruhi maknanya. Menikah di masjid melambangkan kejernihan pikiran dan ketenangan hati.

Sementara itu, jika kamu dinikahkan oleh atau dengan wali yang terkenal, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu akan memperoleh ilmu yang bermanfaat.

6. Mimpi Menikah Namun Wajah Pasangan Tidak Jelas/Tidak Terlihat

Jika kamu bermimpi menikah tetapi wajah pasangan tidak terlihat jelas, buram, atau bahkan tidak tampak sama sekali, ini bisa menjadi peringatan.

Beberapa ulama menafsirkan hal ini sebagai isyarat bahwa ajal seseorang mungkin sudah semakin dekat.

7. Mimpi Menikahi Orang yang Dikenal Sebagai Pelacur

Mimpi ini membawa peringatan yang cukup serius. Menikah dengan wanita tunasusila dalam mimpi bisa menandakan bahwa kamu berisiko memperoleh harta dari jalan yang tidak halal.

8. Mimpi Menikah dengan Orang yang Sudah Meninggal

Tafsir mimpi ini cukup beragam. Bagi pria, menikahi wanita yang sudah meninggal bisa bermakna menjalani pekerjaan yang melelahkan secara fisik dan batin.

Sedangkan bagi wanita, menikahi pria yang telah wafat dapat menjadi pertanda berkurangnya harta atau kondisi hidup yang tidak stabil.

Namun, ada juga pendapat lain yang mengaitkannya dengan umur panjang.

9. Mimpi Menikah Tanpa Wali, Pernikahan Kacau, atau Menikah dengan Hewan

Pernikahan yang kacau dalam mimpi melambangkan potensi konflik atau perselisihan dalam kehidupan. Menikah tanpa wali bisa menjadi tanda datangnya kesedihan atau kesulitan.

Sementara itu, menikahi hewan dalam mimpi sering diartikan sebagai pertanda akan munculnya masalah atau cobaan hidup.

Jika bermimpi menikahi pasangan yang sudah memiliki suami atau istri, ini bisa menjadi peringatan terkait perbuatan yang menyimpang.

10. Mimpi Menikah dengan Orang Tak Dikenal

Menikah dengan orang asing bisa menjadi tanda adanya fase baru dalam hidup yang datang secara tiba-tiba.

Namun, mimpi ini juga bisa mengisyaratkan bahwa kamu akan menghadapi tanggung jawab besar yang cukup berat.

11. Mimpi Menikahi Orang yang Masih Mahram

Meski terdengar tidak biasa, mimpi menikah dengan mahram justru memiliki makna positif.

Mimpi ini menandakan bahwa kamu akan mempererat kembali hubungan dengan keluarga atau kerabat dekat.

12. Mimpi Menikah dengan Mantan Kekasih

Jika mantan muncul dalam mimpi pernikahan, ini biasanya berkaitan dengan perasaan yang belum sepenuhnya selesai.

Bisa jadi masih ada kenangan, pelajaran, atau urusan masa lalu yang belum benar-benar tuntas dalam hidupmu.

Dalil dan Pandangan Ulama tentang Mimpi Menikah

Kisah tentang mimpi menikah rupanya pernah dialami langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Jauh sebelum menikahi Sayyidah Aisyah RA di alam nyata, Rasulullah SAW telah melihat hal tersebut melalui mimpinya.

Peristiwa ini dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari:

أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

Latin: Urituki fil-manami marratain, iza rajulun yahmiluki fi saraqatim min haririn fa yaqulu: hazihi imra'atuka. Fa akshifuha, fa iza hiya anti. Fa aqulu: in yakun haza min 'indillahi yumdih.

Artinya: "Aku bermimpi melihatmu dua kali. Ketika itu ada seorang lelaki membawamu di balik kain sutera, lalu lelaki itu berkata kepadaku: 'Inilah istrimu'.

Ketika Aku membuka sutera itu, ternyata wanita itu dirimu. Lalu aku berkata: 'Jika ini dari Allah, pastilah terlaksana'." (HR. Al-Bukhari)

Selain itu, Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya Fathul Bâri juga membedah makna dari mimpi seputar wanita dan pernikahan:

رُؤْيَا الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ يَخْتَلِفُ عَلَى وُجُوهٍ. مِنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّائِي حَقِيقَةً بِمَنْ يَرَاهَا أَوْ شِبْهَهَا. وَمِنْهَا أَنْ يَدُلَّ عَلَى حُصُولِ دُنْيَا أَوْ مَنْزِلَةً فِيهَا أَوْ سَعَةً فِي الرِّزْقِ...

Artinya: “Mimpi bertemu perempuan saat tidur memiliki beberapa arti.

Di antaranya orang yang bermimpi akan menikahi perempuan tersebut atau wanita yang serupa dengannya.