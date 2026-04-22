Mimpi merupakan bunga tidur yang sering kali dianggap sebagai pertanda sesuatu atau kejadian yang akan datang.

Makanya, tak jarang banyak orang merasa khawatir ketika memimpikan sesuatu, termasuk mimpi digigit ular.

Lantas, apa sebenarnya arti mimpi digigit ular menurut Islam? Benarkah itu pertanda buruk?

Pengertian Mimpi dalam Islam

Mimpi dalam Islam dibagi tiga yaitu mimpi baik, mimpi buruk, dan mimpi yang berasal dari pikiran sendiri.

Mimpi baik berasal dari Allah SWT berupa kabar gembira, sedangkan mimpi buruk datangnya dari setan dan sering membuat gelisah.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, rasa takut dari setan, dan kabar gembira dari Allah.” (HR Bukhari).

Mimpi baik berupa kabar gembira dari Allah SWT dalam hadis di atas ternyata juga maksud dari sabda Rasulullah SAW berikut ini:

“Tidak tersisa dari kenabian, kecuali kabar-kabar gembira,” Para sahabat bertanya, “Apakah hal yang menggembirakan itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Mimpi yang baik.”” (HR Bukhari).

Arti Mimpi Digigit Ular dalam Islam

Ulama fiqih, ahli hadis, dan ahli tafsir mimpi, Ibnu Sirin, menjelaskan bahwa mimpi digigit ular dalam Islam identik dengan adanya musuh.

Berikut adalah beberapa arti mimpi digigit ular:

1. Pertanda Musuh

Arti mimpi digigit ular yang paling populer adalah tanda adanya musuh. Ukuran dan bahaya ular di dalam mimpi dikaitkan dengan kekuatan musuh tersebut di dunia nyata.

2. Tanda Ada yang Berkhianat

Ada juga yang menafsirkan bahwa mimpi digigit ular sebagai tanda ada orang terdekat kita yang berkhianat.

3. Peringatan agar Lebih Waspada

Dalam beberapa tafsir, mimpi ini bukan pertanda buruk secara langsung, melainkan peringatan agar lebih berhati-hati dalam kehidupan nyata.

4. Ujian Hidup

Ada pula yang mengartikan bahwa gigitan ular di dalam mimpi melambangkan ujian hidup yang akan datang.

Arti Mimpi Digigit Ular Lainnya

Ada beberapa arti lainnya mengenai mimpi ini berdasarkan letar ularnya, yakni sebagai berikut:

1. Melawan Serangan Ular dalam Mimpi

Mimpi melawan serangan ular menunjukkan bahwa orang yang bermimpi akan berusaha melawan musuh yang menyerangnya dalam kehidupan nyata.

2. Membunuh Ular dalam Mimpi

Jika dalam mimpi seseorang berhasil membunuh ular, maka itu berarti ia akan menang dan berhasil mengalahkan musuhnya.

3. Melihat Ular Sudah Mati

Mimpi melihat ular dalam keadaan sudah mati menandakan bahwa musuh yang hendak mencelakakan telah ditaklukkan oleh Allah, sehingga keburukan tersebut tidak akan menimpa dirinya.

4. Tubuh Dililit Ular

Jika seseorang bermimpi tubuhnya dililit ular, hal ini menunjukkan bahwa ia dikelilingi oleh banyak orang yang tampak seperti teman, namun sebenarnya adalah musuh tanpa disadari.

5. Ular Berada di Dalam Rumah

Mimpi melihat ular di dalam rumah menandakan bahwa musuh berasal dari kalangan kerabat atau saudara sendiri.

6. Ular Berada di Kamar atau Tempat Tidur

Jika ular muncul di kamar pribadi atau di atas kasur, hal ini diartikan bahwa musuh tersebut berasal dari pasangan (istri).

7. Ular Berada di Luar Rumah

Mimpi melihat ular di luar rumah menunjukkan bahwa musuh berasal dari luar lingkungan keluarga, bisa jadi orang asing atau pihak yang jauh.

Ragam Tafsir Gigitan Ular dalam Mimpi

1. Digigit Ular di Tangan Kanan

Mimpi digigit ular di tangan kanan dianggap sebagai tanda bakal mendapatkan uang yang sangat banyak.

2. Digigit Ular di Tangan Kiri

Mimpi seperti ini bisa dilihat sebagai peringatan sebab arti gigitannya menjelaskan bahwa orang yang bermimpi sudah banyak berbuat salah atau dosa.

3. Digigit Ular di Kepala

Artinya adalah bahwa orang yang bermimpi akan mengalami banyak kesulitan karena mengambil keputusan yang tergesa-gesa.

Cara Mengatasi Mimpi Buruk Sesuai Anjuran Nabi Muhammad SAW

Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika mengalami mimpi buruk sesuai sunah Rasulullah SAW:

Meludah tiga kali ke kiri. Membaca ta'awudz yaitu "A'udzubillahi minasy-syaithaanir-rajim" untuk memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan. Membaca doa "Allahumma innii a'uudzubika min 'amalisy syaithaani wa sayyi-aatil ahlaami" (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan keburukan mimpi). Mengubah posisi tidur. Salat Tidak menceritakan mimpi buruk ke orang lain.

Bolehkah Percaya Tafsir Mimpi dalam Islam?

Meskipun ada sosok Ibnu Sirin yang dikenal dengan keahliannya dalam menafsirkan mimpi, kita tetap tidak boleh mentah-mentah memercayai semua mimpi.

Bahkan, Ibnu Sirin sendiri menafsirkan mimpi dengan berlandaskan Alquran dan hadis, serta mempertimbangkan kondisi orang yang bermimpi.

Jadi, kita boleh saja mencari tahu arti mimpi. Namun, tidak menjadikannya sebagai patokan hidup.

Apa pun mimpi yang kita alami, baik atau buruk, sudah sepatutnya kita berdoa kepada Allah SWT.

Kita harus bersyukur saat mendapat mimpi baik. Namun, jika mimpi buruk, maka mohon perlindungan kepada Allah SWT.

Selain itu, seorang muslim juga tidak boleh menggantungkan nasib pada mimpi karena termasuk syirik kecil.

Jika dilakukan terus-menerus, perbuatan syirik kecil dikhawatirkan bisa mengarah pada syirik besar, yakni menyekutukan Allah SWT.

Dalam Alquran dan hadis juga sudah dijelaskan bahwa syirik merupakan salah satu dosa besar yang tidak diampuni.

Hal tersebut dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 48 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wa yaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa'; wa mai yushrik billaahi faqadif taraaa isman 'azeemaa