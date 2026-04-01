Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia tidak hanya berfokus pada hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia.

Untuk itu, kedua konsep ini dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas.

Dua hal tersebut menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan yang seimbang, baik secara spiritual maupun sosial.

Bagi Muslim, tidak cukup jika hanya rajin beribadah saja, kita juga harus menjaga sikap serta perilaku terhadap sesama manusia.

Sebaliknya, hubungan sosial yang baik juga perlu dilandasai dengan keimanan yang kuat kepada Allah SWT.

Lantas, apa sebenarnya arti hablum minaallah dan hablum minannas, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?

Pengertian Hablum Minallah

Hablum minallah adalah hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Bentuknya bisa berupa ibadah seperti salat, doa, zikir, serta ketaatan terhadap seluruh perintah-Nya.

Contoh Penerapan Hablum Minallah dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Menjaga Salat dan Ibadah Wajib

Salat lima waktu merupakan bentuk utama hubungan manusia dengan Allah. Dengan menjaga shalat, seorang Muslim menunjukkan ketaatan dan kedekatannya kepada Sang Pencipta.

2. Membaca dan Mengamalkan Alquran

Tidak hanya membaca, memahami dan mengamalkan isi Alquran juga menjadi bentuk nyata dari hablum minallah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Memperbanyak Doa dan Zikir

Berdoa dan berdzikir menjadi cara untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Amalan ini juga membantu menenangkan hati dan memperkuat iman.

Pengertian Hablum Minannas

Hablum minannas adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini mencakup sikap sosial seperti tolong-menolong, menjaga silaturahmi, menghormati orang lain, serta berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Islam mengajarkan bahwa kesempurnaan seorang Muslim terletak pada keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Contoh Penerapan Hablum Minannas dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Berbakti kepada Orang Tua

Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua merupakan salah satu bentuk hablum minannas yang paling utama dalam Islam.

2. Menolong dan Peduli dengan Sesama

Membantu orang lain yang membutuhkan, baik secara materi maupun tenaga, mencerminkan nilai kepedulian sosial dalam Islam.

3. Menjaga Lisan dan Perilaku

Menghindari ucapan yang menyakitkan, tidak bergosip, serta bersikap sopan adalah bagian penting dari hubungan baik dengan sesama manusia.

4. Menjaga Etika dalam Kehidupan Digital

Di era modern, hablum minannas juga mencakup cara berinteraksi di media sosial, seperti tidak menyebar hoaks dan tetap menghormati orang lain.

Dalil Hablum Minallah dan Hablum Minannas dalam Alquran

Kedua konsep ini pada dasarnya memiliki landasan yang kuat dalam Alquran.

Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Wa maa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'budoon

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah.

Selain itu, dalam surat An-Nisa ayat 36, disebutkan bahwa:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Wa'budul laaha wa laa tushrikoo bihee shai'anw wa bilwaalidaini ihsaananw wa bizil qurbaa

walyataamaa walmasaakeeni waljaari zilqurbaa waljaaril junubi wassaahibi biljambi wabnis sabeeli wa maa malakat aimaanukum;

innal laaha laa yuhibbu man kaana mukhtaalan fakhooraa

Artinya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.

Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki.

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri,”

Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah beribadah kepada Allah, langsung diikuti dengan perintah berbuat baik kepada sesama manusia (hablum minannas).

Hubungan Antara Hablum Minallah dan Hablum Minannas

Dalam Islam, hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas tidak bisa dipisahkan.

Dengan kata lain, ibadah kepada Allah seharusnya tercermin dalam perilaku sosial yang baik.

Jadi, seseorang yang rajin salat, tetapi masih menyakiti orang lain, menunjukkan bahwa ia belum sempurna dalam memahami ajaran Islam.

Begitu pula sebaliknya, hubungan sosial yang baik tanpa dilandasi iman akan kehilangan nilai spiritualnya.

Pendapat Ulama tentang Konsep Ini

Secara umum, banyak ulama menjelaskan bahwa Islam mengatur dua dimensi hubungan, yaitu vertikal (dengan Allah) dan horizontal (dengan manusia).

Namun, Quraish Shihab memberikan catatan bahwa istilah hablum minallah dan hablum minannas tidak sepenuhnya tepat jika dipahami secara kaku.

Menurutnya, hubungan manusia dalam Islam lebih luas dan tidak sekadar dibagi menjadi dua kategori sederhana.