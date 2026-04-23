Pernikahan merupakan salah satu momen paling membahagiakan. Namun, kenyataan setelah menikah tak jarang beda jauh dengan apa yang diharapkan.

Ketika dua orang dengan latar belakang, pikiran, sifat, dan kepribadian yang berbeda dipersatukan, sudah pasti akan muncul perbedaan pendapat.

Sayangnya, jika dibiarkan terus-menerus, kondisi itu bisa menciptakan konflik yang lebih besar dan berujung perceraian.

Dalam beberapa kasus, talak diucapkan dengan sadar. Namun, tidak sedikit pula yang terjadi karena emosi sesaat hingga akhirnya disesali.

Lalu, jika diucapkan dalam kondisi marah dan penuh emosi, apakah talak bisa dibatalkan?

Apakah Talak Bisa Dibatalkan?

Talak dapat dibatalkan jika memenuhi syarat tertentu dalam syariat Islam. Adapun talak yang bisa dibatalkan adalah talak satu dan talak dua (talak raj’i).

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”

Artinya, ketika seorang suami menjatuhkan talak pertama atau kedua, ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk dengan istrinya selama masa iddah belum berakhir.

Sebaliknya, jika talak sudah mencapai talak tiga, maka talak tersebut tidak bisa dibatalkan secara langsung.

Cara Membatalkan Talak dalam Islam

Dalam praktiknya, pembatalan talak dikenal dengan istilah rujuk. Namun, hal ini hanya berlaku untuk talak raj’i.

Berikut dua cara membatalkan talak:

1. Ucapan Rujuk

Suami dapat menyatakan secara langsung keinginannya untuk kembali, misalnya dengan mengatakan “saya rujuk kepadamu.”

2. Berhubungan Suami Istri

Rujuk juga bisa terjadi melalui tindakan, yakni kembali berhubungan suami istri dengan niat rujuk.

Namun, sekali lagi penting diingat bahwa kedua cara ini cuma boleh dan sah dilakukan selama masa iddah masih berlangsung.

Masa iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani wanita muslim setelah berpisah dari suaminya, sebelum boleh menikah lagi.

Waktunya adalah tiga kali suci menurut Mazhab Syafi’i dan tiga kali haid berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi.

Jika sudah menopause atau berhenti haid, masa iddahnya berlangsung selama tiga bulan atau kurang lebih 90 hari.

Apabila masa iddah sudah berakhir, talak tidak bisa dibatalkan dengan rujuk biasa dan harus melakukan akad nikah baru.

Macam-Macam Talak dalam Islam

Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam talak dalam Islam:

1. Talak Raj’i (Bisa Dibatalkan)

Talak raj’i adalah talak pertama dan kedua. Talak ini yang bisa dibatalkan, dengan syarat dilakukan selama masa iddah.

2. Talak Ba’in (Tidak Bisa Langsung Dibatalkan)

Talak ba’in terbagi menjadi dua yaitu talak ba’in sugra (kecil) dn talak ba’in kubra atau dikenal juga sebagai talak tiga. Berikut penjelasannya:

a. Talak Ba’in Sugra

Terjadi sebelum hubungan suami istri atau setelah iddah habis

Tidak bisa rujuk, tetapi bisa menikah kembali dengan akad baru dan mahar baru

b. Talak Ba’in Kubra (Talak Tiga)

Terjadi setelah talak ketiga

Tidak bisa rujuk sama sekali, meskipun dengan akad baru.

Jika ingin kembali bersama, mantan istrinya harus sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah diceraikan sai dicampuri, serta masa iddahnya sudah selesai.

3. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam keadaan suci, dan selama masa suci tersebut sang istri belum dicampuri oleh suami.

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Talaq ayat 1:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu.”

Ayat itu menjelaskan seruan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin tentang perceraian.

Jika ingin mengucapkan talak, hendaknya dilakukan pada waktu istri-istri mereka suci dari haid dan belum dicampuri.

Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis:

Abdullah bin 'Umar telah menalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu 'Umar bin Khaththab menanyakan hal itu kepada Nabi saw, lalu beliau memerintahkan 'Abdullah bin 'Umar merujuk istrinya, menahan istrinya (tinggal bersama) sampai masa suci. Lalu menunggu masa haidnya lagi sampai suci, maka setelah itu jika ia menginginkan tinggal bersama istrinya (maka lakukanlah), dan jika ia ingin menalak istrinya (maka lakukanlah) sebelum menggaulinya. Demikianlah masa idah yang diperintahkan Allah ketika perempuan ditalak. (HR Bukhari dan Muslim)

4. Talak Bid’i

Talak bid’i merupakan talak yang diharamkan dalam hukum Islam. Ini dilakukan ketika suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah dicampurinya.

Dari Ibnu Umar, dikisahkan bahwa beliau pernah menalak istrinya saat sang istri sedang haid. Kemudian, hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW.

Menanggapi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW pun bersabda: