Saat menjalankan puasa Ramadan, umat Islam diwajibkan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Karena itu, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan makanan, minuman, maupun tindakan medis sering menimbulkan pertanyaan tentang hukumnya dalam fikih puasa.

Salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul adalah apakah suntik obat membatalkan puasa.

Banyak orang khawatir karena tindakan ini dilakukan dengan memasukkan suatu zat ke dalam tubuh.

Apakah Suntik Obat Membatalkan Puasa?

Dalam kajian fikih, sesuatu yang dapat membatalkan puasa biasanya berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga atau lubang alami, seperti mulut, hidung, atau tenggorokan.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa suntikan tidak melalui jalur yang biasa digunakan untuk makan dan minum, melainkan melalui jaringan tubuh atau pembuluh darah.

Oleh karena itu, suntikan obat pada dasarnya tidak termasuk hal yang membatalkan puasa selama tidak berfungsi sebagai pengganti makanan atau minuman.

Penjelasan ini juga disebutkan dalam kajian fikih yang menyatakan bahwa suntikan untuk pengobatan umumnya tidak membatalkan puasa, karena tujuannya adalah terapi medis, bukan memberikan asupan nutrisi bagi tubuh.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Suntik saat Puasa

Pada dasarnya, para ulama memang memiliki pendapat berbeda mengenai hukum suntik ketika seseorang sedang berpuasa.

Perbedaan ini muncul karena pembahasan tentang suntikan tidak ada secara langsung pada masa klasik.

Dengan demikian, para ulama melakukan ijtihad menggunakan kaidah fikih tentang hal-hal yang membatalkan puasa.

Sebagian ulama berpendapat bahwa suntikan dapat membatalkan puasa karena ada zat yang masuk ke dalam tubuh.

Pendapat ini disebutkan dalam beberapa kajian fikih klasik yang memandang bahwa masuknya sesuatu ke dalam tubuh dapat memengaruhi keabsahan puasa.

Salah satu penjelasan datang dari Muhammad bin Ahmad bin Umar As-Syathiri (wafat 1422 H) dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis.

Dalam kitab tersebut, dijelaskan adanya perbedaan pandangan ulama terkait penggunaan suntikan saat puasa.

أَمَّا حُكْمُ اْلإِبْرَةِ قَالُوْا إِنَّ اْلإِبْرَةَ الَّتِي يُحْقَنُ بِهَا اْلمَرِيْضُ تَمُرُّ بِاْلعُرُوْقِ وَتَصِلُ إِلَى اْلجَوْفِ فَتَفْسُدُ اْلصَّوْمَ. لَكِنْ قَالَ بَعْضُ اْلعُلَمَاءِ: كُلُّ مَا يَدْخُلُ إِلَى اْلجِسْمِ مِنْ مَنْفَذٍ غَيْرِ طَبِيْعِيٍّ فَإِنَّهُ لاَ يَبْطُلُ بِهِ اْلصَّوْمُ

Artinya: “Adapun hukum jarum dikatakan bahwa sesungguhnya jarum yang disuntikkan pada orang yang menderita sakit dan melalui otot yang terbuka (urat nadi) serta sampai pada rongga tubuh maka puasanya batal.

Akan tetapi, sebagian ulama menyatakan bahwa setiap perkara yang masuk tubuh dari jalur yang tidak normal maka hal tersebut hukumnya tidak membatalkan puasa.”

(Muhammad bin Ahmad bin Umar As-Syathiri, Syarhul Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibni Idris [Jeddah: Dar Al-Minhaj], halaman 307).

Jenis Suntikan yang Dapat Membatalkan dan Tidak Membatalkan Puasa

Dalam penjelasan para ulama, suntikan saat puasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya.

1. Suntikan yang Tidak Membatalkan Puasa

Suntikan yang bertujuan untuk pengobatan pada umumnya tidak membatalkan puasa.

Contohnya adalah suntikan obat untuk mengobati penyakit tertentu, suntikan antibiotik, atau vaksin.

Suntikan jenis ini tidak dianggap membatalkan puasa karena tidak berfungsi sebagai pengganti makanan atau minuman bagi tubuh.

Tujuannya hanya untuk membantu proses pengobatan atau menjaga kesehatan.

2. Suntikan yang Dapat Membatalkan Puasa

Berbeda dengan suntikan pengobatan, suntikan yang mengandung nutrisi atau berfungsi memberikan energi bagi tubuh dapat dianggap membatalkan puasa.

Contoh yang sering disebut adalah infus yang mengandung cairan nutrisi.

Infus tersebut dapat menggantikan fungsi makan dan minum sehingga sebagian ulama menganggapnya sebagai hal yang membatalkan puasa.

Karena itu, seseorang yang menerima infus nutrisi pada siang hari di bulan Ramadan umumnya dianjurkan untuk mengganti puasanya di hari lain.

Sikap yang Dianjurkan bagi Orang Sakit saat Puasa

Islam memberikan keringanan bagi orang yang sedang sakit agar tidak memaksakan diri menjalankan puasa jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

Hal ini pun dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 184:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ

…faman kaana minkum mareedan aw'alaa safarin fa'iddatum min ayyaamin ukhar…

Artinya: “Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.”

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sakit diberikan keringanan untuk tidak berpuasa jika hal tersebut dapat membahayakan kesehatannya.

Puasa yang ditinggalkan kemudian dapat diganti pada hari lain setelah kondisi tubuh membaik.