Santet sering menjadi perbincangan di masyarakat, terutama ketika seseorang mengalami sakit misterius atau kejadian yang dianggap tidak wajar.

Banyak orang kemudian mengaitkan peristiwa tersebut dengan praktik ilmu hitam yang diyakini dapat mencelakai orang lain dari jarak jauh.

Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai hal ini? Apakah santet benar-benar ada menurut ajaran Islam atau hanya sekadar kepercayaan masyarakat?

Apa Itu Santet dalam Pandangan Islam?

Secara umum, santet dipahami sebagai upaya mencelakai orang lain dengan menggunakan kekuatan gaib atau praktik ilmu hitam.

Dalam banyak kasus, orang yang melakukan sihir diyakini bekerja sama dengan jin atau setan untuk mencelakai orang lain.

Karena itu, santet dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak akidah seseorang, apabila ketika melibatkan unsur syirik.

Apakah Santet Benar-Benar Ada dalam Islam?

Dalam ajaran Islam, santet umumnya dikategorikan sebagai bagian dari sihir.

Keberadaan sihir sendiri disebutkan dalam Alquran, salah satunya pada kisah yang berkaitan dengan masa Nabi Sulaiman.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102:

..وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

Wattaba'oo maa tatlush Shayaateenu 'alaa mulki Sulaimaana wa maa kafara Sulaimaanu wa laakinnash Shayattena kafaroo yu'al limoonan naasas sihra..

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman.

Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia..”

Ayat ini sering dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sihir memang pernah terjadi dalam sejarah manusia.

Namun, Alquran juga menegaskan bahwa sihir tidak dapat memberi pengaruh apa pun kecuali dengan izin Allah.

Hukum Santet dalam Islam

Mayoritas ulama sepakat bahwa praktik santet atau sihir hukumnya haram dalam Islam. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena dapat membahayakan orang lain sekaligus merusak akidah pelakunya.

Rasulullah SAW bahkan memasukkan sihir ke dalam daftar dosa besar yang harus dijauhi. Dalam sebuah hadis, disebutkan:

“‘Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan.’ Para sahabat bertanya, ‘Apa saja itu, wahai Rasulullah?’

Beliau menjawab, ‘Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh zina wanita mukminah yang baik-baik lagi beriman.’”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa sihir termasuk perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam.

Karena itu, siapa pun yang sengaja mempelajari atau menggunakan santet untuk mencelakai orang lain dianggap telah melakukan dosa besar yang dibenci Allah.

Cara Menangkal Santet Menurut Ajaran Islam

Islam mengajarkan bahwa perlindungan terbaik dari gangguan gaib adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah.

Para ulama menyarankan beberapa amalan yang dapat dilakukan untuk memohon perlindungan dari segala bentuk gangguan, termasuk sihir.

Salah satu amalan yang dianjurkan adalah membaca surah perlindungan, seperti Surah Al-Falaq dan An-Nas.

Kedua surah ini dikenal sebagai al-Mu’awwidzatain, yaitu dua surah yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan.

Selain itu, umat Islam juga dianjurkan membaca Ayat Kursi secara rutin, terutama sebelum tidur.

Ayat ini dikenal sebagai salah satu ayat yang memiliki keutamaan besar dalam memberikan perlindungan.