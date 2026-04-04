Dalam ajaran Islam, setiap manusia tidak luput dari ujian. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3.

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka, Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.”

Ujian dari Allah SWT itu tak jarang membuat manusia merasa tertekan dan stres, yang berujung mengeluh kepada orang lain.

Dalam surah Al-Ma’arij ayat 19, Allah SWT berfirman:

“Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah.”

Namun, sebagai seorang muslim, penting mengetahui bagaimana menyikapi kesulitan seperti ini agar tidak keluar jalur syariat.

Apakah Mengeluh Dilarang dalam Islam?

Mengeluh dalam Islam diperbolehkan selama disampaikan kepada Allah SWT sebagai bentuk doa, pengakuan atas kelemahan diri, dan wujud ketergantungan kepada-Nya.

Akan tetapi, mengeluh menjadi dilarang jika meratapi nasib dan curhat kepada manusia yang menunjukkan perasaan tidak rela atas takdir Allah SWT.

Sifat mengeluh yang kedua itu bisa diubah dengan menjalani petunjuk dan perintah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam surah yang sama ayat 22-24.

“Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.”

Perintah untuk salat juga disampaikan juga tertulis dalam surah Taha ayat 14 sebagai berikut:

“Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.”

Dalam tafsir surah Al-Ma’arij ayat 22, ditegaskan bahwa seorang muslim yang salat memiliki hubungan dengan Allah SWT.

Artinya, dia akan selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan apa pun. Sebaliknya, jika tidak salat, ia cenderung melupakan Tuhannya.

Alhasil, ketika diuji dengan suatu masalah, ia sulit berbaik sangka atau husnuzan kepada Allah SWT dan merasa situasi itu sebagai bentuk ketidakadilan.

Padahal, bisa jadi masalahnya berasal dari kesalahan sendiri. Hal ini beberapa kali diingatkan dalam Alquran.

Salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 79 yaitu sebagai berikut:

“Kebajikan apa pun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.”

Hal yang sama kembali ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 165:

“Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat (kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar) kamu berkata, “Dari mana datangnya (kekalahan) ini? Katakanlah, “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.” Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Ayat tersebut turun sebagai respons para sahabat yang keheranan mereka kalah pada Perang Uhud, padahal sebelumnya memenangi Perang Badar.

Allah SWT menegaskan bahwa kekalahan itu terjadi akibat kesalahan sendiri, yakni tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW.

Saat perang, Nabi Muhammad SAW meminta pasukan memanah bertahan di atas bukit dan tidak beranjak sebelum ada perintah darinya.

Akan tetapi, mereka turun dari bukit untuk mengambil barang ganimah. Dari atas bukit yang ditinggalkan itulah musuh menyerbu tentara Islam.

Ayat Alquran sebagai Pengingat untuk Tidak Sering Mengeluh

1. Surah Al-Ma’arij Ayat 19-23

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

Innal insaana khuliqa haluu’aa izaa massahush sharru jazuu’aa wa izaa massahul khairu manuu’aa illal musalliin allaziina hum ‘alaa salaatihim daaa’imuun

Artinya: “Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.”

2. Surah Ali Imran Ayat 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Wa laa tahinoo wa laa tahzanoo wa antumul a'lawna in kuntum mu'mineen

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

3. Surah Ar-Ra’d Ayat 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Allazeena aamanoo wa tatma'innu quloobuhum bizikril laah; alaa bizikril laahi tatma'innul quloob

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

4. Surah Yusuf Ayat 86-87

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Yaa baniyyaz haboo fatahassasoo miny Yoosufa wa akheehi wa laa tai'asoo mir rawhil laahi innahoo laa yai'asu mir rawhil laahi illal qawmul kaafiroon

Artinya: “Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

5. Surah Al-Baqarah Ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Laa yukalliful-laahu nafsan illaa wus'ahaa; lahaa maa kasabat wa 'alaihaa maktasabat; Rabbanaa la tu'aakhiznaa in naseenaaa aw akhtaanaa; Rabbanaa wa laa tahmil-'alainaaa isran kamaa hamaltahoo 'alal-lazeena min qablinaa; Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa 'alal qawmil kaafireen