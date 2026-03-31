Allah SWT memerintahkan untuk bersuci sebelum salat. Salah satunya dengan cara berwudu.

Hal itu ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur."

Umat Islam pun wajib mengetahui tata cara wudu yang benar agar salatnya sah dan bernilai pahala.

Namun, pada praktiknya banyak yang masih bertanya-tanya mengenai hal-hal yang membuat wudu batal.

Salah satu yang paling sering dibahas adalah, apakah makan dan minum membatalkan wudu?

Apakah Makan dan Minum Membatalkan Wudu?

Semua jenis minuman dan makanan, baik yang dimasak maupun tidak seperti buah-buahan, tidak membatalkan wudu.

Hal tersebut selaras dengan hadis dari riwayat Jabir bin Abdullah.

Ia menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, mereka makan dulu sebelum melaksanakan salat.

“Bahwa Sa’id bin Al-Harits bertanya kepada Jabir bin Abdillah tentang wudu dari makanan yang terkena api, lalu ia menjawab: “Tidak. Dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW kami tidak menemukan makanan seperti itu kecuali sedikit. Jika kami menemukannya, kami tidak memiliki sapu tangan kecuali telapak tangan, lengan, dan kaki kami. Kemudian, kami salat dan tidak berwudu.” (HR Al-Bukhari).

Mayoritas ulama, termasuk Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib juga menyatakan bahwa makan tidak membuat wudu batal.

Itu dijelaskan oleh salah satu ulama Mazhab Syafi’i, yakni Imam Al-Mawardi dalam kitabnya berjudul Al-Hawil Kabir sebagai berikut:

“Adapun masalah kedua, yaitu tentang makan makanan yang terkena api, maka tidak membatalkan wudu dalam keadaan apa pun. Pendapat ini dipegang oleh para sahabat, yaitu empat khalifah, Ibnu Mas’ud, seluruh tabi’in, dan mayoritas ulama. Sementara, Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa makan daging unta mewajibkan wudu (membatalkannya), tetapi tidak untuk daging lainnya.”

Meski tidak membatalkan wudu, seseorang yang ingin salat setelah makan dianjurkan untuk berkumur-kumur atau minum agar sisa makannya hilang.

Ini penting mengingat menelan makanan sisa di mulut termasuk hal yang membatalkan salat, baik sengaja maupun tidak.

Apa Saja yang Dapat Membatalkan Wudu?

Berikut ini adalah hal-hal yang sudah pasti bisa membatalkan wudu:

1. Keluar Sesuatu dari Qubul dan Dubur

Apa pun yang keluar dari lubang kemaluan dan dubur bisa membatalkan wudhu, termasuk buang air kecil, buang air besar, dan kentut.

Sementara, jika keluar sperma, orang yang sudah berwudhu diwajibkan melakukan mandi jinabat untuk menghilangkan hadas besar.

Selain itu, kentut yang tidak bersuara maupun bersuara juga membatalkan wudhu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Rasulullah saw bersabda: Tidak akan diterima salatnya orang yang berhadas sampai ia berwudhu. Kemudian seorang laki-laki dan Hadramaut bertanya: Apakah hadas itu ya Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab: Hadas itu kentut yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara”. (HR. Al-Bukhari dan Ahmad)

2. Tidur Berbaring

Tidur nyenyak sambil berbaring, sehingga ia tidak merasakan kentut, memegang kemaluan, dan lainnya, juga termasuk membatalkan wudu.

Namun, tidur dengan posisi duduk atau bersujud tidak membatalkan wudhu. Hal itu sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas RA:

“Dari Ibnu Abbas bahwa ia melihat Nabi saw tidur dalam posisi sujud sampai ia mendengkur, kemudian ia berdiri untuk salat. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah saw: Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau telah tertidur. Maka beliau bersabda: Sesungguhnya wudhu itu wajib (batal) melainkan bagi orang orang tidak berbaring karena jika berbaring maka lemaslah sendi-sendinya.” (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad)

3. Mengeluarkan Madzi

Madzi merupakan cairan bening, halus, dan lengket yang keluar karena syahwat seperti bercumbu, mengingat jima’ (persetubuhan), atau memang ada niat melakukannya.

Mengeluarkan madzi pun membatalkan wudhu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw berikut ini:

“Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Terkait hal itu, aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW., mengingat kedudukan puterinya sebagai isteriku. Setelah orang itu bertanya, Nabi SAW. menjawab: Wudhulah dan cucilah kemaluanmu”. (H.R. Bukhari dan lainnya).

4. Mengeluarkan Wadi

Hal lain yang membatalkan wudhu adalah keluarnya wadi. Itu merupakan cairan berwarna putih dan kental yang biasanya keluar usai buang air kecil.

Umat Islam hanya dianjurkan berwudhu jika keluar wadi dari kemaluannya. Hal itu sesuai dengan hadis berikut ini:

“Sedangkan wadi adalah cairan yang keluar setelah kencing yang seseorang harus mencuci kemaluannya dan berwudhu tanpa harus mandi”.

5. Kulit Wanita dan Laki-Laki Bersentuhan

Dalam surah Al-Maidah ayat 6, dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim harus berwudhu kembali jika menyentuh perempuan.

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.”

Namun, ada pandangan lain mengenai hal ini yaitu tidak batal wudhunya jika kulit laki-laki dan perempuan tidak bersentuhan langsung.

Hal ini juga tidak membatalkan wudhu apabila laki-laki yang sudah dewasa bersentuhan kulit dengan perempuan yang masih kecil. Begitu pun sebaliknya.

6. Memegang Kemaluan

Nabi Muhammad saw bersabda: “Barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudhulah.” (HR. Ahmad)

Namun, hal ini hanya membatalkan wudhu orang yang melakukannya, bukan yang disentuh kelaminnya.

Pandangan lain juga menjelaskan bahwa memegang kelamin tidak membatalkan wudhu jika menggunakan selain bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari.