Islam mengenal konsep najis, yakni segala sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi sahnya ibadah.

Oleh karena itu, ketika terkena najis diwajibkan untuk bersuci sesuai dengan ketentuan.

Misalnya, perempuan yang sedang haid tidak boleh salat dan puasa hingga ia suci kembali dengan mandi wajib.

Namun, tidak semua yang dianggap kotor secara umum otomatis termasuk najis menurut syariat.

Ada beberapa hal yang sering dianggap najis, padahal hukumnya tidak demikian. Lantas, bagaimana dengan ingus? Apakah ingus najis menurut Islam?

Apakah Ingus Najis Menurut Islam?

Mayoritas ulama tidak menganggap ingus adalah najis. Namun, beberapa membedakan status ingus berdasarkan sebab keluarnya.

Ingus yang dari kepala atau pangkal tenggorokan, yang kemudian keluar lewat hidung, tidak najis dan orang yang mengalaminya tidak perlu bersuci.

Namun, ada juga yang menilai jika ingus keluar dari dalam perut atau pencernaan, maka hukumnya menjadi najis.

Ulama asal Mesir bermazhab Syafi’i, Syekh Khatib as-Syirbini, menjelaskan sebagai berikut:

“Ingus yang naik dari perut (pencernaan) dihukumi najis. Berbeda ketika ingus yang berasal dari kepala atau dari ujung tenggorokan, maka ingus tersebut dihukumi suci.”

Meski demikian, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa ingus adalah najis.

Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa segala sesuatu adalah suci, sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan najis atau haramnya.

Dengan demikian, tidak perlu ragu untuk beribadah kepada Allah SWT apabila keluar ingus dari hidung.

Namun, jika ragu-ragu karena ingus berasal dari perut (muntahan), maka lebih baik bersuci dengan kumur-kumur dan mencuci bagian tubuh yang terkena ingus.

Cairan Tubuh yang Sudah Pasti Hukumnya Najis

Berikut ini adalah macam–macam cairan tubuh manusia yang sudah pasti dihukumi najis dan membatalkan wudu atau sholat:

Darah haid Air kencing Mazi atau cairan bening, lengket, dan keluar dari kemaluan saat syahwat ringan atau terangsang Wadi yaitu cairan putih kental yang biasanya keluar setelah buang air kecil Muntahan Semua cairan yang keluar dari dalam kemaluan (qubul atau dubur), kecuali air mani.

Menurut pendapat mayoritas ulama, hukum air mani adalah suci atau tidak najis.

Namun, jika seseorang mengeluarkan air mani, ia tetap diwajibkan mandi besar atau mandi junub.

Selain itu, apabila pakaian terkena air mani, disunahkan untuk mencuci pakaian tersebut jika air maninya masih dalam keadaan basah.

Apabila air mani sudah mengering, cukup dengan mengeriknya saja agar bekasnya hilang. Hal ini sesuai yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anhu.