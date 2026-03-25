Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai kemudahan, salah satunya dalam bidang fotografi yang membuat kita bisa mengabadikan banyak momen.

Hampir setiap orang punya ponsel dengan kamera, sehingga mudah memotret banyak hal, mulai dari pemandangan, bangunan, hingga diri sendiri.

Namun, di balik kemudahan tersebut, umat Islam tetap perlu berhati-hati agar tidak melanggar aturan agama.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum fotografi dalam Islam? Apakah termasuk hal yang diharamkan?

Apakah Foto Haram dalam Islam?

Hukum fotografi dalam Islam masih diperdebatkan. Namun, kebanyakan ulama kontemporer memperbolehkan selama tidak melanggar syariat agama.

Memotret makhluk bernyawa, seperti manusia dan hewan, dengan kamera juga diperbolehkan untuk keperluan seperti kartu identitas, kebutuhan medis, hingga kenangan keluarga.

Hal ini karena hasil fotografi tidak dianggap menyaingi ciptaan Allah SWT, melainkan hanya menangkap bayangan atau objek yang sudah ada, seperti bayangan di cermin.

Batasan Fotografi dalam Islam

Meski diperbolehkan, Islam tetap menentukan batasan-batasan yang harus diperhatikan agar fotografi tetap sesuai dengan syariat yaitu:

1. Tidak Menampilkan Aurat

Foto yang diambil tidak menampilkan bagian tubuh yang termasuk aurat, baik pada foto sendiri maupun orang lain.

2. Tidak Mengundang Syahwat

Tidak boleh memotret foto yang mengundang syahwat atau nafsu yang bisa berujung melakukan hal-hal haram seperti zina dan maksiat lainnya.

3. Bukan untuk Kesombongan

Foto yang diambil hendaknya tidak digunakan untuk pamer kekayaan, kecantikan, atau hal lain yang bisa menimbulkan sifat ingin dipuji manusia lain.

4. Tidak Mengarah pada Kemaksiatan

Foto tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang melanggar ajaran Islam, seperti menyebarkan hoax, melakukan bullying, atau gibah.

5. Menjaga Privasi Orang Lain

Memotret orang lain sebaiknya dilakukan atas seizin yang bersangkutan, sehingga tidak bisa merugikan atau mempermalukan mereka.

Larangan Memajang Foto

Meski mayoritas ulama memperbolehkan fotografi, tetapi kebanyakan ulama juga melarang memajang foto makhluk bernyawa.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya.” (HR Baihaqi).

Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bahkan tidak suka saat Aisyah membeli bantal duduk bergambar.

“Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melihatnya, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di depan pintu, tidak masuk. ‘Aisyah melihat ketidaksukaan pada wajah Rasulullah. ‘Aisyah berkata: “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, dosa apakah yang telah aku lakukan?” Beliau bersabda: “Apa pentingnya bantal duduk ini?” Aisyah menjawab: “Aku membelinya agar anda duduk padanya dan menggunakannya sebagai bantal”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya para pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka: Hidupkan apa yang telah ciptakan“. Dan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar/patung-patung tidak akan dimasuki oleh para malaikat”. (HR Bukhari).

Namun, dalam hadis lain dijelaskan adanya toleransi terkait keberadaan gambar di dalam rumah, yaitu diperbolehkan jika gambar tersebut terdapat pada pakaian.

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung untuk menjenguk Abu Thalhah al-Anshari.

Di sana ada Sahl bin Hunaif, lalu Abu Thalhah memerintahkan seseorang untuk melepas tikar yang ada gambar di bawahnya. Sahl bertanya, “Kenapa engkau melepasnya?”

“Sebab tikar itu terdapat gambar dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar seperti halnya yang engkau tahu.”

“Bukankah Rasulullah mengatakan kecuali gambar yang ada di pakaian?” tanya Sahl.