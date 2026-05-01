Dalam menjalankan ibadah, terutama salat, menjaga tubuh, pakaian, dan tempat dari najis adalah hal yang wajib.

Kesucian ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk adab dan penghormatan ketika kita menghadap Allah SWT.

Bahkan, perintah untuk menjaga kebersihan sudah disebutkan dalam Alquran, salah satunya dalam Surat Al-Mudattsir ayat 4: “Dan pakaianmu sucikanlah.”

Lalu, bagaimana dengan darah? Apakah darah termasuk najis yang dapat membatalkan salat jika terkena pakaian atau tubuh?

Pertanyaan ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saat kita mengalami luka atau melihat noda darah di pakaian.

Apakah Semua Darah Hukumnya Najis?

Berdasarkan kesepakatan para ulama besar (ijma'), termasuk tokoh-tokoh dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, darah pada dasarnya dihukumi sebagai sesuatu yang najis.

Di samping itu, darah yang mengucur atau memancar juga dilarang keras untuk dikonsumsi.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 145:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Qul laaa ajidu fee maaa oohiya ilaiya muharraman 'alaa taa'iminy yat'amuhooo illaaa ai yakoona maitatan aw damam masfoohan aw lahma khinzeerin fa innahoo rijsun aw fisqan uhilla lighairil laahi bih;

famanid turra ghaira baa ghinw wa laa 'aadin fa inna Rabbaka Ghafoorur Raheem

Artinya: “Katakanlah, ‘Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi (karena semua itu kotor) atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.’

Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Klasifikasi Darah dan Hukum Najisnya

Dalam pembahasannya, ulama juga membagi darah menjadi tiga jenis untuk melihat status najisnya:

1. Darah Hewan

Darah hewan yang mengucur deras (dam masfuh) pada saat penyembelihan, begitu pula darah babi, anjing, dan darah dari bangkai, hukumnya adalah mutlak najis.

Namun, ada pengecualian untuk darah sisa yang menempel pada daging yang sudah dicuci dan dimasak. Darah tersebut dianggap tidak najis.

Selain itu, darah serangga kecil yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat dan nyamuk, tergolong suci alias tidak najis.

2. Darah Manusia dan Orang Mati Syahid

Untuk darah yang keluar dari tubuh manusia, para ulama memiliki dua pendapat. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab menganggap darah yang mengalir itu najis.

Namun, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa darah itu suci.

Pendapat yang mengatakan bahwa darah itu suci biasanya merujuk pada kisah sahabat Nabi dari kaum Anshar yang tetap melanjutkan salat dengan khusyuk, meskipun tubuhnya terkena panah dan mengeluarkan banyak darah.

Meski begitu, semua ulama sepakat bahwa darah orang yang gugur syahid di medan perang untuk membela agama Allah itu suci, bukan najis.

Bahkan, Nabi Muhammad SAW melarang jenazah mereka dimandikan.

3. Darah Haid dan Nifas

Darah yang berasal dari kemaluan wanita, seperti darah haid dan nifas, sudah dipastikan mutlak najis.

Rasulullah SAW memberikan tuntunan langsung bahwa jika pakaian terkena darah haid, baju tersebut wajib digosok, dikerik menggunakan air, dan dipercikkan sampai bersih sebelum bisa dipakai salat kembali.

Darah yang Dimaafkan (Ma’fuw) dalam Salat

Karena menyadari ada hal-hal yang di luar kendali kita (li masyaqqatil ihtiraz), ulama membagi najis menjadi yang tidak dimaafkan dan yang dimaafkan (ma’fuw).

Syaikh Bin Baz menjelaskan, meskipun darah itu najis, kalau jumlahnya hanya sedikit maka dimaafkan.

Ukuran “sedikit” ini bisa dilihat dari kewajaran masyarakat atau setidaknya tidak lebih besar dari ukuran sebuah kuku.

Selain itu, jika terdapat luka bisul, jerawat, atau penyakit kulit di tubuh yang terus berdarah, darah ini dimaafkan meskipun jumlahnya cukup banyak.

Namun, ada tiga syaratnya, yakni:

Darah keluar bukan karena disengaja atau ulah sendiri. Darahnya tidak meluber keluar dari batas area tubuh yang terluka. Belum bercampur dengan cairan atau benda lain.