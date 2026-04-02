Hukum Wanita Memotong Pendek Rambutnya, Bolehkah dalam Islam?
Islam mengajarkan kebaikan, keindahan, dan kebersihan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya terkait masalah rambut bagi laki-laki dan perempuan.
Rambut termasuk karunia dari Allah SWT yang harus dijaga. Hal itu ditegaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:
“Siapa yang mempunyai rambut (indah), maka muliakanlah (peliharalah).” (HR Abu Dawud).
Rasulullah SAW pun kerap memotong rambutnya, sebagaimana dikisahkan dalam hadis di bawah ini:
“Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata: “Rasulullah memotong (rambutnya) juga sekelompok sahabat dan sebagian sahabat lain memendekkannya.” Ibnu Umar berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah sar bersabda: “Allah menyayangi orang-orang yang mencukur (rambut mereka).” Beliau mengucapkannya sekali atau dua kali, kemudian beliau bersabda: “Dan orang-orang yang memendekkan (rambut mereka).” (HR at-Tirmidzi).
Jika laki-laki diperbolehkan mencukur dan memendekkan rambut mereka, bagaimana dengan perempuan? Apakah wanita boleh memotong rambut menjadi pendek?
Apakah Boleh Wanita Potong Rambut Pendek?
Islam memperbolehkan wanita memotong rambut menjadi pendek sesuai dengan riwayat Abu Salmah bin Abdurrahman.
Ia berkata, “Aku pernah menemui Aisyah bersama saudara sepersusuan Aisyah. Dia bertanya pada Aisyah mengenai mandi janabah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.”
Saudaranya tadi berkata, “Istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengambil rambut kepalanya (memendekkan rambutnya) sampai ada yang tidak melebihi ujung telinga.” (HR Muslim no. 320).
Selain itu, Islam pun menganjurkan laki-laki atau perempuan untuk memotong rambut jika terlalu panjang dan tidak indah dipandang, tidak rapi, atau menyulitkan diri sendiri.
Meski diperbolehkan, memotong rambut menjadi pendek untuk wanita harus memperhatikan syarat-syarat berikut yaitu:
1. Tidak Mencukur Habis Rambutnya
Dalam hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzi, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang wanita mencukur rambutnya.
Imam at-Tirmidzi menjelaskan hadis itu sebagai larangan perempuan mencukur rambut, tetapi boleh melakukan at-taqshir.
At-taqshir digunakan para ulama sebagai istilah memotong rambut untuk perempuan yang berarti “memendekkan”.
2. Tidak Menyerupai Rambut Laki-Laki
Dalam Islam, haram hukumnya seorang wanita menyerupai laki-laki dan begitu pun sebaliknya. Itu sesuai dengan hadis berikut:
“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki,” (HR Bukhari).
3. Tidak Meniru Gaya Wanita Kafir/Fasik
Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyerupai suatu kaum. Larangan ini mencakup pakaian, perilaku, hingga ibadah agama lain.
“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
4. Mendapat Izin dari Suami
Seorang muslimah yang sudah menikah dan ingin memotong rambut menjadi pendek harus atas persetujuan sang suami.
Jika suami meminta istri memotong rambutnya demi kebaikan mereka, tidak ada alasan bagi istri untuk tidak menaatinya.
Dalam berbagai hadis, dijelaskan bahwa istri yang taat pada suaminya dalam hal kebaikan mendapat jaminan surga.
Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW berikut:
“Jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”” (HR Ahmad dan Ibnu Hibban).
5. Tetap Menjaga Aurat
Rambut termasuk aurat bagi wanita. Jadi, meskipun boleh berambut pendek, kewajiban menutup aurat tetap berlaku.
Perintah untuk menutup aurat salah satunya tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut:
“Wahai nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”