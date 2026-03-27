Kata “demi Allah” sangat familiar di telinga kita. Biasanya, ucapan itu keluar jika ingin meyakinkan lawan bicara.

Namun, kebiasaan ini memunculkan pertanyaan. Apakah boleh bersumpah atas nama Allah SWT dan bagaimana hukumnya?

Apakah Boleh Bersumpah Demi Allah?

Dalam Islam, bersumpah dengan mengucapkan “demi Allah” hukumnya diperbolehkan, tetapi tidak boleh sering dilakukan dan tak boleh diucapkan sembarangan.

Sumpah atas nama Allah SWT boleh dilakukan selama tujuannya benar dan isinya adalah kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa ingin bersumpah, maka hendaknya bersumpahlah atas nama Allah atau lebih baik diam.” (HR Al-Bukhari).

Syarat dan Rukun Sumpah dalam Islam

Bersumpah dalam Islam, apalagi menyebut nama Allah SWT, tidak boleh dilakukan sembarangan.

Ada lima syarat sumpah yang harus ditunaikan, yakni berakal, baligh atau dewasa, Islam, bisa melaksanakannya, dan dilakukan suka rela atau tidak terpaksa.

Selain itu, rukun sumpah yang harus dijalankan adalah menggunakan nama Allah termasuk “Wallahi” atau sifat-Nya.

Satu lagi yang perlu diingat oleh umat Islam adalah sumpah yang diucapkan bukan untuk perbuatan maksiat atau dosa.

Apa Saja Macam-Macam Sumpah dalam Islam?

1. Sumpah Lagwhi

Sumpah laghwi adaah sumpah yang tidak dimaksudkan. Misalnya, seseorang berkata, “Demi Allah kamu harus datang.”

Meskipun menggunakan nama Allah SWT, kalimat itu tidak dimaksudkan untuk bersumpah dan hanya untuk mempertegas ucapan.

Dengan demikian, sumpah laghwi tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 225:

“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

2. Sumpah Mun’aqadah

Sumpah yang benar-benar disengaja untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Contohnya: “Demi Allah saya akan bersedekah.”

Sumpah ini wajib dijalankan dan kalau melanggar harus membayar kafarat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 89:

“ Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

3. Sumpah Ghamus

Sumpah ghamus adalah sumpah palsu atau bohong. Sumpah ini biasanya diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain.

Ini termasuk dosa besar dalam Islam. Hukumannya bukan kafarat, tetapi tobat nasuha, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 94: