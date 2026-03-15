Ada banyak cara yang dilakukan untuk mempercantik diri. Salah satunya dengan menyambung rambut atau yang dikenal dengan hair extensions.

Namun, praktik ini menimbulkan kebingungan bagi umat Islam. Sebagian meyakini boleh menyambung rambut, tetapi yang lain mengharamkannya.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum menyambung rambut dalam Islam?

Apakah Boleh Menyambung Rambut dalam Islam?

Para ulama dari empat mazhab, yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali sepakat bahwa menyambung rambut hukumnya haram.

Menyambung rambut dilarang dalam Islam sebab mengandung unsur penipuan atau pemalsuan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menipu kami, ia tidak termasuk golongan kami.”

Sementara, meski sepakat mengharamkan praktik ini, Mazhab Hanafi memiliki pengecualian.

Hair extensions boleh dilakukan asal menggunakan rambut buatan atau selain rambut manusia selama tidak ada unsur penipuan.

Sementara, para ulama Mazhab Maliki tetap mengharamkan menyambung rambut, meskipun menggunakan rambut buatan atau bulu hewan.

Selain itu, menyambung rambut yang diperbolehkan oleh para ulama Mazhab Hanafi adalah yang tidak menggunakan bagian mana pun dari tubuh manusia.

Hadis tentang Menyambung Rambut

Landasan hukum menyambung rambut dalam Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Dari Asma’binti Abi Bakr radhiyallahuanha bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, “Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung.” (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, para ulama mengharamkan menyambung rambut juga berdasarkan hadis-hadis berikut: