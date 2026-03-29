Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan.

Ada kalanya muncul konflik yang sulit diselesaikan hingga membuat salah satu pihak ingin mengakhiri hubungan.

Kondisi ini mungkin turut menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama di kalangan umat Muslim, seperti apakah dalam Islam istri boleh meminta cerai lebih dulu?

Apakah Boleh Istri Minta Cerai Duluan dalam Islam?

Secara umum, Islam tidak melarang istri mengajukan perceraian. Namun, hal tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Ada aturan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar permintaan cerai tersebut dibenarkan secara syariat.

Dalam Islam, perceraian dari pihak istri dikenal dengan istilah khuluk, yaitu perpisahan atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami.

Ketentuannya sendiri telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.

Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik, khuluk diperbolehkan dengan tebusan yang nilainya bisa lebih besar, sama, atau bahkan lebih kecil dari mahar yang sebelumnya diberikan oleh suami.

Setelah khuluk terjadi, suami tidak memiliki hak untuk rujuk selama masa idah. Namun, keduanya tetap memiliki kemungkinan untuk kembali bersama melalui akad nikah yang baru.

Kapan Istri Boleh Menggugat Cerai?

Istri diperbolehkan mengajukan cerai apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syariat. Berikut beberapa kondisi yang memperbolehkan istri menggugat cerai suami:

1. Suami Tidak Menunaikan Kewajiban

Salah satu alasan utama adalah ketika suami tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak memberi nafkah lahir, mengabaikan kebutuhan istri, atau tidak menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi dan melindungi keluarganya. Jika kewajiban ini ditinggalkan, istri memiliki hak untuk mengajukan cerai.

2. Terjadi Kekerasan atau Perlakuan Buruk

Jika dalam rumah tangga terjadi kekerasan atau perlakuan yang menyakiti, baik secara fisik maupun mental, maka istri diperbolehkan meminta cerai.

Islam sangat menekankan agar suami memperlakukan istri dengan baik dan tidak melakukan kezaliman. Ketika hal ini dilanggar, maka perceraian menjadi salah satu solusi yang dibenarkan.

3. Suami Melakukan Maksiat atau Meninggalkan Agama

Alasan lain yang dibenarkan adalah ketika suami tidak menjalankan kewajiban agama (misalnya meninggalkan salat), terjerumus dalam maksiat berat, atau membahayakan keimanan istri.

Dalam kondisi ini, menjaga agama menjadi prioritas utama, sehingga perceraian bisa menjadi jalan keluar.

4. Tidak Ada Kecocokan yang Berat

Dalam beberapa kasus, hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena ketidakcocokan yang sangat berat.

Hal ini dicontohkan dalam kisah istri Tsabit bin Qais yang meminta berpisah karena tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga akibat khawatir dengan kekufuran, meskipun suaminya tidak berbuat zalim.

Rasulullah SAW kemudian memperbolehkan khuluk sebagai solusi, yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan mempertahankan rumah tangga juga bisa menjadi alasan yang dibenarkan.

5. Suami Hilang atau Tidak Bertanggung Jawab

Jika suami menghilang tanpa kabar atau meninggalkan istri tanpa tanggung jawab, maka istri berhak mengajukan cerai melalui jalur yang sesuai.

Prosedur Pengajuan Cerai oleh Istri berdasarkan Ajaran Islam

Dalam Islam, perceraian tidak dianjurkan dilakukan secara terburu-buru. Ada beberapa tahapan yang sebaiknya ditempuh agar keputusan yang diambil benar-benar matang dan adil bagi kedua belah pihak.

1. Musyawarah dan Upaya Perbaikan

Langkah pertama yang dianjurkan adalah menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Dalam tahap ini, keduanya diharapkan bisa saling memahami dan mencari jalan keluar tanpa harus berpisah.

2. Mediasi dengan Pihak Ketiga

Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka dapat melibatkan pihak ketiga, seperti keluarga atau tokoh yang dipercaya, untuk menjadi penengah.

Tujuannya adalah membantu memperbaiki hubungan dan mencegah perceraian jika masih memungkinkan.

3. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Apabila konflik tetap tidak terselesaikan, istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama.

Proses ini menjadi jalur resmi untuk memastikan perceraian dilakukan sesuai aturan hukum dan syariat.

4. Khuluk sebagai Jalan Syar’i