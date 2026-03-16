Bekicot merupakan jenis siput darat yang sering ditemukan di lingkungan lembap seperti kebun atau persawahan.

Di beberapa daerah di Indonesia, bekicot bahkan kerap dijadikan bahan makanan yang diolah menjadi berbagai menu khas.

Namun, dalam kajian fikih, bekicot termasuk hewan melata yang tidak lazim dikonsumsi dalam budaya Arab pada masa awal Islam.

Hal inilah yang membuat para ulama membahas hukumnya secara khusus dalam kitab-kitab fikih.

Selain itu, bekicot juga tidak termasuk hewan yang biasa disembelih sebagaimana hewan ternak seperti kambing atau sapi.

Karena itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah hewan ini halal dimakan atau tidak.

Apakah Bekicot Haram?

Sebagian besar ulama dari mazhab Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa bekicot haram untuk dimakan.

Hal ini dikarenakan bekicot termasuk hasyarat, yaitu hewan kecil melata yang umumnya dianggap menjijikan dan tidak lazim dikonsumsi.

Dalam surat Al-A’raf ayat 157, Allah SWT berfirman:

..وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ..

..wa yuhillu lahumul taiyibaati wa yuharrimu 'alaihimul khabaaa'isa..

Artinya: “..dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka..”

Selain itu, bekicot juga dinilai tidak dapat disembelih sesuai dengan ketentuan syariat sebagaimana hewan yang halal dimakan.

Karena tidak memiliki cara penyembelihan yang jelas, sebagian ulama menilai bekicot termasuk hewan yang mendekati kategori bangkai jika dimakan.

Namun, ada juga pendapat berbeda dari sebagian ulama mazhab Maliki. Dalam pandangan ini, bekicot boleh dimakan jika diambil dalam keadaan hidup dan dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Dalam kitab al-Mudawwamah, disebutkan bahwa:

سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلَزُونُ يَكُوْنُ فِي الصَّحَارَى يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُؤكَلُ؟ قَالَ : أَرَاهُ مِثْلَ الْحَرَادِ، مَا أُخِذَ مِنْهُ حَيّاً فَسُلِقَ أَوْ شُوِيَ فَلَا أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْساً، وَمَا وُجِدَ مِنْهُ مَيْتًا فَلاَ يُؤْكَلُ".

Artinya: "Imam Malik ditanya tentang hewan yang ada di Maghrib yang dinamakan 'halzun', yang hidup di darat, menempel di pohon; apakah ia boleh dimakan?

Beliau menjawab: saya berpendapat itu seperti belalang.

Jika diambil darinya dalam keadaan hidup lalu dididihkan atau dipanggang, maka saya berpendapat tidak apa-apa untuk dimakan.

Namun, jika diperoleh dalam keadaan mati, maka tidak dimakan."

Fatwa MUI tentang Hukum Makan Bekicot

Sementara itu, di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa terkait konsumsi bekicot.

Tepatnya, dalam Fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2012, dijelaskan bahwa bekicot termasuk kategori hewan melata atau hasyarat yang pada umumnya tidak halal untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, MUI menetapkan bahwa memakan bekicot hukumnya haram.

Selain itu, fatwa tersebut juga menyatakan bahwa membudidayakan bekicot untuk tujuan konsumsi tidak diperbolehkan.