Silaturahmi merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan menjaga tali persaudaraan, kita bisa mendapat rida Allah SWT.

Rida Allah SWT yang dimaksud bisa berupa keberkahan, terbukanya pintu rezeki, hingga memperpanjang usia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), hendaklah ia bersilaturahmi.” (HR Bukhari dan Muslim).

Islam juga menganjurkan untuk tidak berantem lebih dari tiga hari. Namun, faktanya banyak manusia yang bertengkar hingga saling mendiamkan hingga berhari-hari dan bertahun-tahun.

Lantas, apa hukumnya bertengkar lebih dari tiga hari?

Bolehkan Bermusuhan Lebih dari 3 Hari?

Haram hukumnya seorang muslim bertengkar atau tidak bertegur sapa dengan muslim lainnya selama lebih dari tiga hari.

Bahkan, saat bertengkar, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang lebih baik di antara keduanya adalah yang lebih dulu berdamai.

“Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam (tiga hari). Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.” (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, Allah SWT juga melarang hamba-Nya untuk memutus tali silaturahmi. Dalam surah Muhammad ayat 22-23, Allah SWT berfirman:

“Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.”

Pengecualian bagi Orang yang Bertengkar Lebih dari 3 Hari

Meski demikian, larangan tersebut memiliki pengecualian. Mendiamkan saudara seiman lebih dari tiga hari diperbolehkan hanya jika alasannya berkaitan dengan agama.

Sebagai contoh, menjauhi pelaku maksiat yang terang-terangan. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan umatnya untuk memboikot seorang sahabat, Ka’ab RA dalam perang Tabuk.

Hal itu dilakukan sebab Rasulullah SAW khawatir ada kemunafikan dalam diri mereka.

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan Ka’ab RA dan temannya untuk berdiam diri di rumah selama 50 hari hingga turun firman Allah SWT tentang tobat mereka.

Hukuman bagi Orang Muslim yang Bertengkar Lebih dari 3 Hari

Seorang muslim yang mendiamkan orang lain selama lebih dari tiga hari termasuk golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ada tiga kelompok yang salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya (tidak diterima oleh Allah). Orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dua saudara yang saling mendiamkan (memutuskan hubungan).” (HR Ibnu Majah).

Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tempat orang-orang yang memutuskan silaturahmi adalah neraka.