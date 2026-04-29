Kremasi atau pembakaran jenazah merupakan praktik yang umum dilakukan di beberapa budaya dan agama.

Namun, bagaimana sebenarnya hukum kremasi dalam Islam? Apakah diperbolehkan atau justru dilarang?

Apa Hukum Kremasi Menurut Islam?

Dalam Islam, kremasi jenazah atau pembakaran mayat tidak diperbolehkan dan hukumnya haram.

Islam sudah mengatur pengurusan jenazah secara detail yang terangkum dalam berbagai ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Jenazah harus diperlakukan dengan penuh kehormatan dan hati-hati, mulai dari dimandikan, dikafani, disholatkan, hingga dikuburkan.

Dalil Larangan Kremasi dalam Islam

Larangan melakukan kremasi jenazah dalam Islam dijelaskan secara tersirat dalam Alquran dan hadis sebagai berikut:

Surah Al-Maidah Ayat 31

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

Faba'asal laahu ghuraabai yabhasu fil ardi liyuriyahoo kaifa yuwaaree sawata akheeh; qaala yaa wailataaa a'ajaztu an akoona misla haazal ghuraabi fa uwaariya saw ata akhee fa asbaha minan naadimeen

“Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkannya kepadanya (Qabil). Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, ‘Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?’ Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.”

Sementara, pengurusan jenazah seperti dimandikan, dikafani, dan disholatkan, tercantum dalam hadis-hadis berikut ini:

Dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“‘Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus (wewangian) atau yang sejenisnya. Dan apabila kalian telah selesai, beritahu aku.’Ketika telah selesai, kami memberi tahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain kepada kami seraya berkata, ‘Pakaikanlah ini kepadanya.’ yaitu izar (pakaian bagian bawah seperti sarung) beliau.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain.” (HR Bukhari dan Muslim)

Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah harus disholatkan seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW berikut:

“Tidaklah seorang mayit disholatkan (dengan sholat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafaat (doa mereka) akan diperkenankan.” (HR Muslim).

Kemudian, penguburan jenazah tercantum dalam hadis berikut ini:

“Galilah dan luaskanlah, dan baguskanlah kuburan mereka.” (HR At-Tirmidzi)

Bagaimana Jika Jenazah Berwasiat untuk Dikremasi?

Mengurus jenazah adalah kewajiban bagi umat Islam yang masih hidup.

Artinya, kita tidak boleh melakukannya, meski permintaan kremasi berasal dari mendiang.

Apabila kremasi tetap dilakukan, umat Islam yang berada di sekitar mendiang berpotensi berdosa karena telah menyalahi syariat.

Selain itu, mengurus jenazah sesuai dengan ajaran Islam pun akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW bersabda: