Banyak Muslim sering mendengar anjuran untuk berbuka puasa dengan yang manis.

Ungkapan ini cukup populer di kalangan masyakarat dan kerap dibahas terutama ketika memasuki bulan Ramadan.

Namun, tidak sedikit pula yang bertanya-tanya apakah benar ada anjuran berbuka puasa dengan yang manis-manis dalam hadis Nabi?

Benarkah Ada Anjuran Berbuka dengan yang Manis?

Sebetulnya, tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan anjuran berbuka puasa dengan yang manis.

Namun, Rasulullah SAW memiliki kebiasaan tertentu ketika berbuka puasa. Dalam sebuah hadis sahih, disebutkan bahwa Nabi Muhammad kerap berbuka dengan kurma atau air.

Dari Anas bin Malik RA, diriwayatkan:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ رواه أحمد، وأبو داوود.

Artinya: “Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah (ruthab) sebelum salat (Magrib).

Jika tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering (tamr). Jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki kebiasaan berbuka puasa dengan kurma terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat Magrib.

Kurma sendiri memiliki rasa manis alami sehingga dari sinilah muncul anggapan bahwa berbuka dengan makanan manis merupakan sunnah.

Mengapa Kurma Dianjurkan untuk Berbuka Puasa?

Kurma menjadi salah satu makanan yang dianjurkan untuk berbuka puasa karena Rasulullah sering mengonsumsinya saat berbuka.

Selain mengikuti sunnah Nabi, kurma juga memiliki manfaat bagi tubuh setelah seharian berpuasa.

Dalam hadis lain disebutkan:

“Apabila salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma karena kurma itu mengandung berkah. Jika tidak ada, maka dengan air karena air itu suci.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa kurma merupakan pilihan utama untuk berbuka puasa. Jika tidak tersedia, maka dianjurkan berbuka dengan air terlebih dahulu.