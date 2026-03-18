Allah SWT memerintahkan setiap muslim untuk berdoa kepada-Nya, seperti yang tercantum dalam surah Gafir ayat 60.

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Namun, sebagian orang mungkin ada yang merasa doanya tak kunjung terwujud. Padahal, selain berdoa, ada amalan lain yang bisa dilakukan agar doa dikabulkan.

Amalan-amalan itu bukan cuma mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi sekaligus bukti kesungguhan seorang hamba dalam memohon pertolongan-Nya.

Amalan agar Doa Dikabulkan

Berikut ini adalah amalan agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah SWT:

1. Salat Duha

Salah satu amalan yang bisa dilakukan agar doa dikabulkan adalah memperbanyak ibadah sunah, termasuk salat duha.

Salat duha menyimpan banyak keutamaan. Salah satunya janji Allah SWT akan mencukupi rezeki dan urusan hamba-Nya yang melaksanakan salat duha.

“Aku mendengar Rasulullah berkata: Allah berfirman, ‘Wahai Anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas melakukan salat empat rakaat pada pagi hari (salat duha) karena akan kucukupi kebutuhanmu hingga sore hari.” (HR Abu Dawud).

2. Salat Tahajud

Salat tahajud merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah SWT.

Anjuran untuk melaksanakan salat tahajud tercantum dalam surah Al-Isra ayat 79:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Wa minal laili fatahajjad bihee naafilatal laka 'asaaa any yab'asaka Rabbuka Maqaamam Mahmoodaa

Artinya: Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa tahajud adalah salat paling utama setelah salat lima waktu.

“Salat manakah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan (salat lima waktu)? Rasulullah SAW menjawab, ‘salat tahajud’.” (HR Muslim).

3. Salat Hajat

Islam menetapkan ibadah khusus untuk hamba-Nya yang ingin meminta kepada-Nya, yakni dengan mengerjakan salat hajat.

Tuntunan untuk melaksanakan salat hajat tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini:

“Dari Usman bin Hunaif (diriwayatkan) bahwasannya seorang lelaki buta datang kepada Nabi saw seraya berkata: Doakanlah aku agar Allah menyembuhkanku. Beliau bersabda: Jika kamu mau, maka aku tangguhkan bagimu dan itu lebih baik, dan jika kamu mau, maka aku akan doakan kamu. Lelaki itu berkata, Doakanlah. Kemudian beliau saw menyuruhnya agar berwudu dan membaguskan wudunya, lalu shalat dua rakaat dan berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dan menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku telah menghadap dengan perantaraanmu kepada Rabb-ku di dalam hajatku ini agar terpenuhi. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya bagi diriku” (HR Ibnu Majah)

4. Zikir

Zikir merupakan sebaik-baiknya amalan untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah SWT, sebagaimana hadis berikut:

Abu Darda' RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, 'Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci menurut Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya?' Para sahabat berkata, 'Tentu mau'. Beliau menjawab, 'Zikir mengingat Allah'."

Berzikir pun termasuk amalan agar doa kita dikabulkan sebab di dalamnya ada unsur mengingat, memuji, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ketika seseorang berzikir, hatinya menjadi tenang dan kian dekat dengan Allah SWT. Kondisi itulah yang membuat doa lebih mudah diijabah.

5. Membaca Selawat

Amalan selanjutnya yang tidak kalah penting agar doa dikabulkan adalah memperbanyak membaca selawat.

Bahkan, perintah membaca selawat tertuang dalam surha Al-Ahzab ayat 56 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

6. Berdoa pada Waktu Mustajab

Langkah lain agar doa kita cepat dikabulkan adalah berdoa pada waktu mustajab.

Selain salat tahajud dan setelah salat wajib, waktu mustajab lainnya adalah sebagai berikut:

Antara azan dan ikamah

Saat sujud dalam salat

Setelah salat wajib

Hari jumat

Saat hujan turun

Saat berbuka puasa

Saat bepergian

Malam Lailatul Qadar

Hari Arafah

7. Ikhlas dalam Berdoa

Ikhlas merupakan cara lainnya agar doa dikabulkan. Ketika seseorang berdoa dengan ikhlas, ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan bukan mengharapkan hasil yang instan.

Dengan hati yang ikhlas, amal seorang muslim akan mudah diterima. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah SWT berfirman:

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”