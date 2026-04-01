Islam bukan hanya mengatur aspek beribadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Salah satunya terkait cara berpakaian dan berhias, seperti larangan bagi laki-laki untuk memakai emas.

Bagi sebagian orang, larangan ini mungkin terasa membatasi. Namun, setiap ketentuan dalam Islam berlandaskan syariat yang kuat.

Lantas, kenapa laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas?

Alasan Laki-laki Tidak Boleh Pakai Emas dalam Islam

Laki-laki diharamkan memakai emas karena salah satu alasannya untuk mencegah perilaku tasyabbuh atau menyerupai wanita.

Larangan itu berlandaskan hadis mengenai perhiasan emas yang hanya diperbolehkan dipakai oleh wanita sebagai berikut:

“Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umat kami dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.” (HR An-Nasa’i).

Selain itu, dalam kitab Fath al-Mabadi’ alasan keharaman memakai emas bagi laki-laki adalah sebagai berikut:

Faktor kesembongan

Emas dianggap sebagai lambang bermewah-mewahan seperti kain sutra.

Karena emas jenis perhiasan yang identik dengan wanita.

Dalil Larangan Pakai Emas untuk Laki-Laki

Selain hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih ada hadis lainnya yang menegaskan larangan laki-laki muslim menggunakan emas.

1. Ancaman Neraka

“Rasulullah SAW pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu, beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda: ‘Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?’ Setelah Rasulullah SAW pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu, ‘Ambilah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya.’ Lelaki itu menjawab, ‘Tidak, Demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW.’” (HR Muslim).

2. Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdu bin Humaid, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Ibrahim bin ‘Abdullah bin Hunain dari Bapaknya dari ‘Ali bin Abu Thalib ia berkata; “Rasulullah saw. melarangku memakai cincin emas, pakaian yang dibordir (disulam) dengan sutera, membaca Al Qur’an ketika ruku’ dan sujud, serta pakaian yang di celup warna kuning.” (H.R Muslim)

3. Keharaman Emas dan Kain Sutra bagi Laki-Laki

“Nabi Muhammad SAW mengambil sutra kemudian meletakkan di sisi kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya di sisi kirinya, kemudian bersabda: ‘Sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum laki-laki dari umatku.’” (HR An-Nasa’i).

4. 7 Perkara yang Dilarang Nabi Muhammad SAW