Islam mengajarkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari hal-hal sederhana sampai perkara besar seperti larangan menyekutukan Allah SWT.

Maksudnya hal-hal sederhana adalah sesuatu yang sering kita lakukan dalam keseharian dan dianggap biasa saja.

Padahal, dalam Islam semuanya diatur termasuk adab bersin dan menguap yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW.

Bagaimana Adab Bersin Menurut Islam?

Islam mengajarkan menutup wajah dengan tangan atau kain dan merendahkan suara ketika bersin.

Hal itu sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berikut:

“Bahwasanya apabila Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersin, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya.” (HR Ahmad, al-Hakim, Abu Dawud, at-Tirmidizi).

Setelah bersin, seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan kalimat pujian kepada Allah SWT yaitu “Alhamdulillah”.

Sesama muslim yang mendengarnya juga hendaknya mengucap “Yarhamukallah”, kemudian dibalas lagi dengan “Yahdikumullah”.

Doa ketika Bersin dan Jawabannya

Umat Islam hendaknya mengucap kalimat berikut ini setelah bersin sebagai bentuk pujian untuk Allah SWT:

الْحَمْدُ للهِ

Alhamdulillah

Artinya: “Segala puji bagi Allah.”

Anjuran untuk mengucap hamdalah setelah bersin berdasarkan pada hadis berikut ini:

“Diriwayatkan kepada kami di Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asya’ri RA, ia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Bila salah seorang dari kalian bersin, lalu memuji Allah, maka jawablah. Tetapi, jika ia tidak memuji-Nya, janganlah kalian jawab’.”

Apabila sesama muslim mendengar lafal hamdalah setelah muslim lainnya bersin, hendaknya ia menjawab dengan:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

Yarhamukallah

Artinya: "Semoga Allah memberi rahmat kepadamu."

Mendoakan orang yang bersin merupakan perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami melakukan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara juga. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang terzalimi, memenuhi undangan, dan menebarkan salam.” (HR Bukhari dan Muslim).

Seorang muslim yang tadi bersin juga dianjurkan mendoakan balik orang tersebut dengan bacaan berikut:

يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

Yahdikumullah wa yuslihu ba lakum

Artinya: "Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu."

Anjuran membaca doa di atas sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah RA berikut ini:

“Nabi Muhammad bersabda, ‘Jika salah seorang kalian bersin, hendaklah ia mengucap ‘Alhamdulillah’, lalu saudara atau sahabatnya menjawab, ‘Yarhamukallah’, kemudian orang yang bersin merespons balik dengan ucapan, ‘Yahdikumullah wa yuslihu balakum’.”

Ketahui Adab Menguap dalam Islam

Adab menguap dalam Islam adalah dianjurkan untuk menahan semampunya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai tasa’ub (menguap). Jika seseorang bersin, maka ucapkanlah hamdalah dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya untuk ber-tasymit. Adapun menguap, itu dari setan. Maka hendaknya ia menahannya sebisa mungkin. Jika ia menguap sampai mengeluarkan suara “hah” maka setan pun tertawa.” (HR Bukhari no. 6233, Muslim no. 2994).

Jika tidak bisa menahan bersin dengan cara mengatupkan bibir, disarankan menutup mulut dengan tangan kanan atau kiri. Dari Abu Sa’id Al Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Jika kalian menguap maka tutuplah mulutnya dengan tangannya karena setan akan masuk.”

Namun, perlu dipahami bahwa kata “setan” dalam kedua hadis itu tidak bisa diartikan sesuai terjemahannya.

Ulama besar Mazhab Syafi’i sekaligus ahli hadis, Imam an-Nawawi, menjelaskan bahwa menguap tidak serta-merta berasal dari setan.

Maksud “menguap dari setan” adalah majas atau kiasan supaya kita menjauhi hal-hal yang menyebabkan menguap, seperti makan berlebihan.

“Imam an-Nawawi berpendapat bahwa kata ‘menguap’ disandarkan kepada setan karena menguap dapat menyebabkan seseorang mengikuti syahwatnya karena beratnya badan, lemasnya badan, dan gemuknya badan. Dan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah peringatan rasul SAW atas sebab-sebab yang dapat membuat kita menjadi menguap, yakni terlalu besar tempat makanan dan terlalu banyak makan.”

Hukum Menguap saat Salat

Menguap saat salat hukumnya makruh dan sesuai dengan hadis, dianjurkan untuk menahan atau menutup mulut dengan tangan.

“Jika kalian menguap dalam salat maka tahanlah sebisa mungkin.” (HR Muslim).