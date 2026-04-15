Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah adab berhubungan suami istri.

Islam tidak hanya memandang hubungan suami istri sebagai kebutuhan biologis.

Namun, juga sebagai ibadah yang bernilai pahala jika dilakukan sesuai tuntunan syariat.

Lantas, bagaimana adab berhubungan suami istri yang benar dalam Islam?

Adab Berhubungan Suami Istri dalam Islam

1. Niat karena Allah SWT

Adab berhubungan suami istri dalam Islam yang paling utama adalah meluruskan niat.

Aktivitas ini sebaiknya dilakukan bukan karena nafsu, tetapi sebagai ibadah agar mendapat keturunan yang saleh.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan bahwa hubungan suami istri dapat bernilai sedekah jika dilakukan dengan benar.

"Hubungan badan antara kalian (dengan istri atau hamba sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?’ Beliau menjawab, ‘Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram kalian mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." (HR Muslim).

2. Membaca Doa Sebelum Berhubungan

Islam mengajarkan untuk selalu memulai kegiatan dengan berdoa, termasuk dalam hubungan suami istri.

Doa yang dianjurkan adalah memohon perlindungan Allah SWT dari gangguan setan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya saat mereka mendatangi istrinya membaca, 'Bismillahi Allhumma jannibnisy syaithaana wa jannibisy syaithaana ma razaqtanaa'. Lalu mereka pun ditakdirkan mendapat keturunan dari hasil hubungan badan itu atau mereka dikaruniai anak, maka ia tidak akan diganggu oleh setan selama-lamanya." (HR Bukhari dan Muslim).

Doa tersebut memiliki arti sebagai berikut:

"Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau karuniakan kepada kami."

3. Menjaga Kebersihan dan Berhias

Sebelum berhubungan, suami dan istri disunahkan mandi, menyikat gigi, dan memakai wewangian untuk menyenangkan hati pasangan.

4. Menjaga Kerahasiaan

Adab berhubungan badan selanjutnya adalah tidak menyebarkan rahasia suami istri.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.” (HR Muslim).

5. Menutup Aurat

Dalam Islam, berhubungan suami istri tetap tidak boleh memperlihatkan aurat secara berlebihan. Mereka dianjurkan untuk menutupi tubuhnya dengan selimut.

6. Bermesraan

Dianjurkan untuk bercumbu atau bermesraan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami istri dalam Islam.

7. Tidak Berhubungan Suami Istri dari Dubur

Islam melarang hubungan suami istri melalui dubur. Hal itu dijelaskan dalam hadis berikut:

"Benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya.” (HR Ahmad).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

8. Tidak Berhubungan saat Istri Haid

Dalam hadis sebelumnya dijelaskan bahwa tidak boleh seorang suami berhubungan ketika istrinya sedang haid atau menstruasi.

Selain hadis, larangan tersebut juga jelas tertulis dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 berikut:

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

9. Wudu jika Ingin Mengulang Hubungan Seksual

Adab selanjutnya adalah dianjurkan untuk berwudu jika ingin mengulang hubungan suami istri.

Anjuran itu dijelaskan dalam hadis berikut:

"Jika salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya, lalu ia ingin mengulanginya kembali, maka berwudulah" (HR Muslim).

10. Mandi Junub Setelah Berhubungan

Setelah selesai berhubungan, suami istri wajib mandi junub agar kembali dalam keadaan suci sebelum beribadah.

Junub adalah keadaan tidak suci (hadas besar) yang terjadi karena keluarnya air mani atau berhubungan suami istri.

Perintah untuk mandi junub setelah berhubungan suami istri tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 6:

"Jika kamu junub, maka mandilah."

Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri

بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Bismillahi Allahumma jannibnasy-syaithana wa jannibisy-syaithana ma razaqtana.

Artinya: “Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami.”

Selain itu, bisa juga dilanjutkan dengan membaca doa untuk memohon keturunan yang baik seperti berikut:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

Rabbi hab lii min ladun kadzurriyyatan thayyibatan innaka samii’uddu’aa.

Artinya: “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Doa Setelah Berhubungan Suami Istri

بِسْمِ اللهِ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Bismillahi Alhamdulillahilladzi khala minal ma’i basyara faja’lahu nasaban wa shahra wa kana rabbuka qadira.