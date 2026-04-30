Umat Islam dilarang keras melakukan dosa besar. Jika mampu melakukannya, balasan dari Allah SWT adalah surga.

Hal itu dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 31:

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

In tajtaniboo kabaaa'ira maa tunhawna 'anhu nukaffir 'ankum saiyiaatikum wa nudkhilkum mudkhalan kareemaa

Artinya: "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."

Namun, tahukah Anda apa saja yang termasuk dosa besar manusia menurut Islam?

Dosa Besar Manusia dalam Islam

7 dosa besar manusia menurut Islam.

Tujuh dosa besar manusia dalam Islam, yakni syirik, sihir, pembunuhan, memakan harta riba, menggunakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang, dan menuduh wanita baik-baik berzina.

Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk tidak melakukan tujuh dosa besar. Berikut hadis lengkapnya:

“Jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para sahabat bertanya, “Apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah?” Nabi Muhammad SAW bersabda, “Syirik kepada Allah, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan mukmin.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

1. Syirik

Syirik atau menyekutukan Allah SWT adalah dosa paling besar dalam Islam. Bahkan, pelaku syirik tidak diampuni, sebagaimana isi Surah An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wa yaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa'; wa mai yushrik billaahi faqadif taraaa isman 'azeemaa

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

2. Sihir

Sihir merupakan bagian syirik yang termasuk dosa besar dalam Islam. Orang yang menggunakan ilmu sihir dianggap fasik atau tidak beriman kepada Allah SWT.

Adapun sihir sudah ada sejak zaman nabi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 102, dijelaskan bahwa setan mengajarkan sihir kepada manusia pada zaman Nabi Sulaiman AS.

Nabi Muhammad SAW pun pernah terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labin bin Al-A’sham. Sihir tersebut membuat Nabi Muhammad SAW sakit dan merasakan halusinasi.

3. Membunuh

Itu menunjukkan betapa besarnya dosa yang kita tanggung jika membunuh orang.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

min ajli zaalika katabnaa 'alaa Banee Israaa'eela annahoo man qatala nnafsam bighairi nafsin aw fasaadin fil ardi faka annnamaa qatalan fil ardi faka annammaa qatalan naasa jamee'anw wa man ahyaahaa faka annamaaa ahyan naasa jamee'aa; wa laqad jaaa'at hum Rusulunaa bilbaiyinaati summa inna kaseeram minhum ba'da zaalika fil ardi lamusrifoon

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Sementara, dalam Surah An-Nisa ayat 93, tertulis bahwa hukuman bagi pembunuh di akhirat adalah kekal di neraka Jahanam.

“Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya.”

4. Memakan Riba

Memakan harta riba sama saja dengan memakan uang haram. Larangan berbuat riba ada dalam Surah Ali Imran ayat 130:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

5. Memakan Harta Anak Yatim

Dosa besar manusia lainnya dalam Islam adalah memakan harta anak yatim. Siapa pun yang melakukannya termasuk orang zalim dan dihukum neraka.

Dalam Surah An-Nisa ayat 10 Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.”

6. Kabur dari Medan Perang

Kabur atau melarikan diri dari medan perang juga termasuk dosa besar menurut Islam. Allah SWT sudah menegaskan dalam Surah Al-Anfal ayat 15-16:

“Wahai orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka (mundur). Dan barangsiapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam, seburuk-buruk tempat kembali.”

7. Menuduh Perempuan Terhormat Berzina

Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bukti, akan mendapat hukuman di dunia dan akhirat.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Innal lazeena yarmoonal muhsanaatil ghaafilaatil mu'minaati lu'inoo fid dunyaa wal Aakhirati wa lahum 'azaabun 'azeem

Artinya: "Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar."

Adapun hukuman yang akan didapat di dunia adalah cambukan 80 kali, sebagaimana isi Surah An-Nur ayat 4: